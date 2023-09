Vienna città della musica si arricchisce di una nuova attrazione turistica dedicata a Johann Strauss

Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Johannes Martschin, CEO of Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH © Horst Dockal Astrid Braunsperger, Orchestra Manager of the Johann Strauss Philharmonic Orchestra © Willi Pleschberger

La neonata Orchestra Filarmonica Johann Strauss invita a partecipare ai concerti di Johann Strauss nella nuova tenda Tritsch-Tratsch al Prater di Vienna.

VIENNA, AUSTRIA, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- A partire dal 7 ottobre, i concerti di Johann Strauss si terranno quattro sere a settimana nel nuovo Tritsch-Tratsch Spiegelzelt del Prater di Vienna. La neonata Orchestra Filarmonica Johann Strauss celebrerà i più bei valzer viennesi, le polke e le melodie d'operetta del re del valzer viennese nei suoi concerti di gala, accompagnati da squisite prelibatezze viennesi Heurigen. I biglietti sono disponibili su: www.tritsch-tratsch.com Dal valzer del Danubio alla marcia di Radetzky: concerti di gala serali tutto l'anno della neonata Orchestra Filarmonica Johann StraussLa Johann Strauss Philharmonic Orchestra è stata fondata dai direttori d'orchestra Astrid Braunsperger e Philipp Grünbacher nell'estate del 2023 e avrà sede nella nuova tenda a specchi Tritsch-Tratsch al Prater di Vienna. "I musicisti delle migliori orchestre ed ensemble di Vienna condividono una passione comune nella Johann Strauss Philharmonic: con entusiasmo e dedizione si dedicano alle melodie uniche di Johann Strauss, il re del valzer, e trasportano il pubblico nel mondo del valzer e dell'operetta viennese", afferma Astrid Braunsperger.Il repertorio dell'orchestra comprende noti valzer, polke e ouverture di Johann Strauss, nonché canzoni e arie da operette, che vengono eseguite insieme a solisti di fama internazionale. I punti fermi degli spettacoli serali di Johann Strauss, che si tengono tutto l'anno, sono i successi di Strauss famosi in tutto il mondo, come il Valzer del Danubio, l'Ouverture del Pipistrello e la Marcia di Radetzky.Originale Feeling viennese di Johann Strauss abbinato a squisite specialità culinarie viennesi Heurigen al Prater di Vienna.Il Prater di Vienna - parco di divertimenti e oasi naturale nel cuore di Vienna, sul sito dell'ex riserva di caccia imperiale - ha già avuto un ruolo importante nel lavoro creativo di Johann Strauss. In occasione del matrimonio dell'imperatore Francesco Giuseppe I con Elisabetta ("Sisi") nel 1854, gli "Elisabethenklänge", composti da Johann Strauss appositamente per l'occasione, furono ascoltati al Festival Imperiale del Prater. Nei quattro decenni successivi della sua vita, Johann Strauss continuò a organizzare al Prater magnifici concerti di festa per il suo pubblico viennese."Non c'è posto migliore del Prater di Vienna per i nostri concerti di Johann Strauss", afferma Johannes Martschin, amministratore delegato di Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH. "Offriamo ai nostri ospiti le più belle sonorità del valzer e dell'operetta viennese, abbinate alla tradizionale cucina viennese Heurigen nella Tenda degli Specchi di Gala. Con questo, promettiamo esperienze concertistiche indimenticabili con l'originale sentimento viennese di Johann Strauss".Gli spettacoli-concerto di Johann Strauss iniziano il 7 ottobre - i biglietti sono disponibili oraIl primo Johann Strauss Concert Show avrà luogo il 7 ottobre. Da quel momento in poi, ci saranno spettacoli ogni sabato, domenica, martedì e giovedì. Il concerto inizierà ogni giorno alle 19.30, mentre il programma culinario Heurigen inizierà alle 18.30.I biglietti sono disponibili a partire da 59 euro (ridotto 29,50 euro) nelle file di posti al piano terra. I posti ai tavoli superiori e nei palchi esclusivi possono essere acquistati a partire da 119 euro (ridotto 59,50 euro), con menu già incluso nel prezzo.I biglietti possono essere prenotati fin da ora su: www.tritsch-tratsch.com A partire dall'autunno 2023, gli spettacoli concertistici di Tritsch-Tratsch offriranno un'originale sensazione di Johann Strauss viennese nel Prater di Vienna, uno dei luoghi principali del re del valzer Johann Strauss. Gli spettacoli serali, che si svolgono tutto l'anno, combinano i più noti successi orchestrali di Johann Strauss con le tipiche delizie culinarie viennesi del Posh Heuriger nell'ambiente unico degli Spiegelzelts. Il nome "Tritsch-Tratsch" si rifà all'omonima polka di Johann Strauss, che è uno dei punti di forza musicali degli spettacoli, insieme al Valzer del Danubio e alla canzone da bere dell'operetta "Die Fledermaus". Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH è stata fondata nel 2023. Il suo obiettivo è quello di dare al marchio di punta mondiale "Johann Strauss" una nuova presenza in vista dell'anniversario di Johann Strauss del 2025 e di colmare una lacuna nell'offerta turistica e culturale di alta qualità della città della musica, Vienna. Ulteriori informazioni su: www.tritsch-tratsch.com