Vienne, ville de musique, se dote d'une nouvelle attraction touristique Johann Strauss

Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Tritsch-Tratsch Mirror Tent © Tritsch-Tratsch Johannes Martschin, CEO of Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH © Horst Dockal Astrid Braunsperger, Orchestra Manager of the Johann Strauss Philharmonic Orchestra © Willi Pleschberger

VIENNE, L'AUTRICHE, September 4, 2023/ EINPresswire.com / -- À partir du 7 octobre, des Johann Strauss Concert Shows auront lieu quatre soirs par semaine sous la nouvelle tente miroir Tritsch-Tratsch au Prater de Vienne. La toute nouvelle Johann Strauss Philharmonie célèbre dans ses concerts de gala les plus belles valses viennoises, polkas et mélodies d'opérette du roi de la valse de Vienne, le tout accompagné d'exquises spécialités viennoises Heurigen. Les billets sont disponibles dès maintenant sur : www.tritsch-tratsch.com De la valse du Danube à la marche de Radetzky : toute l'année, des concerts de gala en soirée de la toute nouvelle Johann Strauss Philharmonie.La Johann Strauss Philharmonie a été fondée par les managers d'orchestre Astrid Braunsperger et Philipp Grünbacher à l'été 2023 et aura son domicile dans la nouvelle tente miroir Tritsch-Tratsch au Prater de Vienne. "Les musiciens des meilleurs orchestres et ensembles de Vienne partagent une passion commune au sein de la Johann Strauss Philharmonie : avec enthousiasme et dévouement, ils se consacrent aux mélodies uniques du roi de la valse Johann Strauss et entraînent leur public dans le monde de la valse viennoise et de l'opérette", explique Astrid Braunsperger.Outre les valses, polkas et ouvertures célèbres de Johann Strauss, le répertoire de l'orchestre comprend également des chansons et des airs d'opérettes, interprétés avec des solistes de renommée internationale. Les points fixes des soirées Johann Strauss Concert Shows, qui ont lieu toute l'année, sont des succès de Strauss mondialement connus comme la valse du Danube, l'ouverture de la Chauve-souris et la marche de Radetzky.L'authentique Johann Strauss viennois associé à l'exquise cuisine viennoise Heurigen au Prater de Vienne.Le Prater de Vienne - parc d'attractions et oasis naturelle au cœur de Vienne sur le site de l'ancienne réserve de chasse impériale - a déjà joué un rôle important dans la création et l'œuvre de Johann Strauss. En 1854, à l'occasion du mariage de l'empereur François-Joseph Ier avec Elisabeth ("Sisi"), les 'Elisabethenklänge', composés spécialement pour l'occasion par Johann Strauss, ont retenti lors de la fête impériale au Prater. Et au cours des quatre décennies suivantes, Johann Strauss a continué à organiser de magnifiques concerts festifs au Prater pour son public viennois."Il n'y a pas de meilleur endroit pour nos Johann Strauss Concert Shows que le Prater de Vienne", déclare Johannes Martschin, CEO de Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH. "Nous proposons à nos invités les plus beaux airs de valses et d'opérettes viennoises combinés à la cuisine traditionnelle viennoise Heurigen dans la tente miroir de gala. Nous promettons ainsi des expériences de concert inoubliables avec le feeling original de Johann Strauss à Vienne".Les Johann Strauss Concert Shows débutent le 7 octobre - les billets sont disponibles dès maintenantLe premier Johann Strauss Concert Show aura lieu le 7 octobre. À partir de là, les concerts auront lieu tous les samedis, dimanches, mardis et jeudis. Les concerts commencent à 19h30, la cuisine Heurigen commence déjà à 18h30.Les billets sont disponibles à partir de 59 € (tarif réduit 29,50 €) dans les rangées de sièges du rez-de-chaussée. Les places aux tables supérieures et dans les loges exclusives sont disponibles à partir de 119 € (tarif réduit 59,50 €), les menus étant déjà inclus dans le prix.Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur : www.tritsch-tratsch.com À partir de l'automne 2023, les Tritsch-Tratsch Concert Shows offriront l'ambiance viennoise originale de Johann Strauss au Prater de Vienne, l'un des principaux lieux d'action du roi de la valse Johann Strauss. Ces spectacles nocturnes, qui ont lieu toute l'année, associent les plus célèbres tubes orchestraux de Johann Strauss à la gastronomie typique des nobles aubergistes viennois dans l'ambiance unique du Spiegelzelt. Le nom "Tritsch-Tratsch" provient de la polka éponyme de Johann Strauss qui, avec la valse du Danube et la chanson à boire de l'opérette "Die Fledermaus", compte parmi les points forts musicaux des spectacles. La société Tritsch-Tratsch Veranstaltungs GmbH a été fondée en 2023. Elle a pour objectif, en vue de l'année 2025, année du jubilé Johann Strauss, de conférer une nouvelle présence à la marque mondiale "Johann Strauss" et de combler une lacune dans l'offre touristique et culturelle de haute qualité de Vienne, ville de la musique. Plus d'informations sur : www.tritsch-tratsch.com