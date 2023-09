Sant’Anna 1984 sigla un accordo con Efficienza Auto ACI) per agevolare la mobilità e l’autonomia dei propri operatori

Un accordo volto a consentire agli operatori della cooperativa Sant'Anna 1984 condizioni agevolate per l’accesso ai servizi in ambito automotive.

ROMA, ITALIA, September 1, 2023/ EINPresswire.com / -- È attivo dal 1° settembre l’accordo siglato da Sant’Anna 1984 – Cooperativa Sociale specializzata nell’assistenza domiciliare a persone anziane o malate, che opera a Roma e a Milano – ed Efficienza Auto srl, società affiliata all’Automobile Club Italia. Un accordo volto a consentire agli operatori della cooperativa condizioni agevolate per l’accesso ai servizi in ambito automotive.Grazie alla partnership, infatti, tutti gli operatori assistenziali che lavorano per Sant’Anna 1984 potranno usufruire dei servizi erogati da Efficienza Auto – come il rinnovo della patente o la conversione di patenti estere – a tariffe inferiori rispetto alla media di mercato, con sconti che arrivano fino al 40%.“Il benessere e la serenità degli operatori che collaborano con noi è uno dei pilastri della nostra cooperativa. Siamo infatti convinti che siano condizioni fondamentali per svolgere al meglio un lavoro delicato come quello dell’assistenza domiciliare ad anziani e malati”, spiega Kristina Tatenko , Presidente di Sant’Anna 1984. “Per questo motivo ci impegniamo costantemente per supportare i nostri collaboratori, sia dal punto di vista professionale – fornendo loro formazione, tutoraggio e tutti gli strumenti necessari al loro lavoro – sia da quello personale, aiutandoli ad esempio a trovare alloggi adeguati a costi contenuti e, da oggi, anche sotto il profilo della mobilità”.Muoversi con i mezzi in grandi metropoli come Roma e Milano, infatti, può essere non sempre facile e comodo; inoltre, le famiglie assistite da Sant’Anna 1984 possono risiedere anche in zone non servite dal servizio di trasporti pubblico. Grazie al nuovo accordo, da oggi gli operatori di Sant’Anna 1984, molti dei quali provengono da altri Paesi, potranno prendere la patente o convertire la propria in modo che sia valida anche in Italia a costi contenuti.Ma oltre a ciò, la partnership può avere anche ricadute importanti sulle famiglie stesse, che in alcuni casi hanno la necessità che l’operatore assistenziale sia automunito o abbia la patente, in modo che possa accompagnare l’assistito, ad esempio, a svolgere le visite mediche di cui necessita.“Oltre all’attenzione verso i nostri operatori, un’altra nostra mission fondamentale è la qualità del servizio che offriamo alle famiglie che si rivolgono a noi per la cura dei propri cari. Per questo motivo, svolgiamo un’accuratissima selezione dei nostri collaboratori, che sono costantemente formati e seguiti da un coach, mentre ogni famiglia ha un tutor dedicato, che la aggiorna quotidianamente sull’andamento delle attività”, precisa Kristina Tantenko. “Grazie all’accordo con Efficienza Auto, da oggi le famiglie avranno maggiori possibilità di avere operatori in grado di assisterle anche dal punto di vista della mobilità”.* * *Sant’Anna 1984 è una Cooperativa che crede nel sistema di relazioni che sono fondamentali per il benessere dell’anziano e che contribuiscono al mantenimento della migliore qualità di vita possibile; l'obiettivo è garantire a chi desidera tornare o restare a casa un percorso di accompagnamento nella propria dimensione di vita.Presidente di Sant’Anna 1984 è Kristina Tatenko, giovane imprenditrice ucraina, classe 1984, appassionata di sociale e di psicologia. Kristina, figlia di un’operatrice sociale, ha sviluppato una grande sensibilità sul tema che le ha permesso con grande impegno di costruire un ambiente di lavoro professionale e stimolante per dipendenti e collaboratori.