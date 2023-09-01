AI-Media 与 Middleman 宣布建立广告投放合作伙伴关系

布鲁克林，纽约, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media 与 SCTE 104 和 35 信息传输解决方案的领先供应商 Middleman Software, Inc. 强强联手，为广播公司的直播制作工作流提供强大、统一的 SCTE 104/35 信息传输解决方案。



AdIT：Middleman Software 的 AdIT Live 产品彻底改变了 SCTE 104 和 35 消息的实时生成，实现了无需播出自动化系统的直接流直播活动的变现。

Alta：AI-Media 的 Alta 字幕编码器软件将实时闭路字幕、字幕和 SCTE 104/35 消息注入集成到直播 IP 视频制作环境中，使其成为广播公司的必然选择。

简化架构

通过无缝集成的 AdIT Live 和 Alta，广播公司可以自动生成任何 SCTE 104 和 35 信息，并将其与闭路字幕和字幕数据一起直接注入 ST 2110 和 MPEG 传输流。信号链中无需其他组件。

单一数据流中的多个配置文件

AdIT Live 和 Alta Software 支持整个 SCTE 104/35 标准，提供了助力广播公司的各种先进功能。一个显著特点是，通过利用 DPI PID 索引值来识别独特的服务，它能够通过同一视频流将不同 SCTE 104/35 信息的多个“流”路由到各个接收者，从而确保高效和并行分发，不会浪费带宽。

这一联合解决方案简化并增强了直播制作工作流程，为广播公司提供前所未有的控制力和灵活性，从而在规模上最大化广告收入。

Middleman 公司首席执行官 James Heliker 表示：“我们很高兴能与 AI-Media 合作，为 通过 SCTE 104/35 信息传输的直播制作提供全面的现代化解决方案。我们的合作将为行业树立起新的标杆，为广播公司的直播制作提供了先进的控制力、灵活性和变现能力。”

AI-Media 首席产品官 Bill McLaughlin 这样评价此次合作：“我们的 Alta 系统在将实时 SCTE 触发器注入压缩或 SMPTE-2110 工作流方面具有独特的灵活性，因此在传统大型广播网络和世界领先的 OTT 体育频道中大受欢迎。但是，我们的很多客户却很难用来源于其他商业智能的详细实时数据来填充这些触发器信息。

为了应对这一挑战，我们与 Middleman 开展合作，整合他们的 AdIT 系统，以提供一个集成层，优化我们整个端到端 SCTE-35 解决方案的自动化和内容变现优势。通过将 AdIT 与 Alta 相结合，触发系统可以超越传统的开/关信号，实现多种可能性。我们期待与 Middleman 在当前以及未来开展合作。”

关于 AI-Media

AI-Media 成立于 2003 年，是一家位于澳大利亚的科技公司。公司在全球直播和录播字幕、转录和翻译解决方案领域保持领先地位。利用 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案， AI-Media 为全球领先的广播公司、企业与政府机构提供高度准确、安全且经济实惠的字幕服务。LEXI 字幕通过 AI-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云网络（全球最大、最安全的字幕传输网络）传输到全球数百万个屏幕上。AI-Media 每月为全球用户提供了超过 800 万分钟的直播和录播媒体服务。AI-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX:AIM)。更多信息，请访问 AI-Media.tv。

关于 Middleman

Middleman Software, Inc. 成立于 2017 年，始终走在以自动化革新媒体工作流的前沿领域。该公司已成为先进广告变现技术的领先提供商，为各大网络和电视集团提供最先进的功能。Middleman 的旗舰产品 AdIT 可自动生成 SCTE 104 和 35 信息，这样广播公司就能在其 OTT 频道上无缝实施精确到帧的动态广告投放。凭借 AdIT，广播公司能在不影响现有广播业务的前提下大幅增加收入。欲了解有关 Middleman Software, Inc. 和 AdIT 的更多信息，请访问 Middleman.tv。

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