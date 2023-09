Wie die IM Academy die Online-Finanzbildung vereinfacht

Foto der vergangenen IM Academy-Veranstaltung

Die IM Academy, eine Online-Bildungsplattform, hat einen Ansatz entwickelt, um die komplexe Welt von Forex, Krypto, Aktien und Futures zu vereinfachen.

Bei den Veranstaltungen der IM Academy steht die Bildung im Vordergrund. Wir veranstalten den Education Day, an dem IM-Pädagogen Erkenntnisse austauschen und Schüler persönlich unterrichten” — Vertreter der IM Academy

BERLIN, GERMANY, August 31, 2023/ EINPresswire.com / -- Finanzmärkte können sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Marktteilnehmer einschüchternd sein. Die IM Academy , eine Online-Plattform für Finanzbildung, bietet seit 2013 Bildungsinstrumente an, um diese Komplexität zu bewältigen. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über ihre Methoden zur Bereitstellung einer ausgewogenen und vereinfachten Finanzbildung.Zeitbasierte TrendanalyseDie IM Academy lehrt zeitbasierte Trendanalysen, indem sie historische Marktdaten über verschiedene Zeiträume hinweg in Märkten wie Devisen (Forex), Kryptowährungen, Aktien und Futures untersucht. Der Ansatz, der Strategien von Hochfrequenz-Scalping bis hin zu langfristigen Positionen abdeckt, soll den Schülern helfen, spezifische Muster in der Marktaktivität zu erkennen und entsprechend daran teilzunehmen. Neben der Mustererkennung lernen die Schüler auch, zugrunde liegende wirtschaftliche und psychologische Faktoren in Betracht zu ziehen, die diese Trends beeinflussen könnten.Die Effektivität der zeitbasierten Analyse kann je nach Marktlage stark variieren. Einige Kritiker argumentieren, dass der Rückgriff auf historische Daten ohne ein angemessenes Verständnis des Kontextes zu falschen Interpretationen führen könnte. Es ist erwähnenswert, dass diese Methode, ähnlich wie viele in der technischen Analyse, ein Verständnis für die breiteren Marktdynamiken erfordert.An der IM Academy lernen die Schüler, musterbasierte Ansätze mit realem Wissen über die Funktionsweise verschiedener Märkte zu verbinden. Sie haben Zugang zu vorab aufgezeichneten Vorlesungen und Lernmaterialien und nehmen auch regelmäßig an Live-Online-Diskussionen mit Ausbildern teil, um Strategien zu erarbeiten, Interpretationen der Marktaktivität zu besprechen und die zugrunde liegenden Gründe für Veränderungen in Marktgrafiken zu diskutieren.Fibonacci-SequenzenEin musterbasiertes Konzept, das in der Akademie betont wird, ist das Fibonacci-Retracement. Dieser Ansatz verwendet die Fibonacci-Sequenz, ein erstaunlich weit verbreitetes mathematisches Verhältnis, das alles von Sonnensystemen bis zur "Mona Lisa" organisiert, um potenzielle Level von Unterstützung und Widerstand auf den Märkten vorherzusagen. Die Idee ist, dass Märkte, ähnlich wie viele natürliche Systeme, sich gemäß dieses Verhältnisses organisieren. Wenn die Aktivität also nachlässt oder zunimmt, könnte sie sich in Richtung einer Fibonacci-Sequenz umkehren, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums analysiert wird.Die Effektivität dieser Methode hängt stark von den Fähigkeiten und Erfahrungen der Person ab, die sie anwendet. Es ist keine universelle Lösung, sondern eher ein Leitinstrument für Marktteilnehmer, die auch wissen, warum sich ein Muster zeigt, anstatt nur zu erkennen, dass es ein Muster gibt. An der IM Academy lernen die Schüler sowohl Fibonacci-basierte Muster zu erkennen, als auch kritisch zu hinterfragen, was diese Muster tatsächlich darstellen.Eine Lernumgebung im eigenen TempoDie asynchrone Lernumgebung der IM Academy umfasst schriftlichen Inhalt, Videos, Apps und Strategien. Die Schüler können aus mehreren verschiedenen Akademien wählen, die jeweils einem bestimmten Markt gewidmet sind, darunter FRX für Forex, DCX für Kryptowährungen und SFX für Aktien und Futures. Diejenigen, die einen umfassenderen Ansatz wünschen, können sich für das ALL-IN-Paket anmelden, das Zugang zu allen Akademien bietet.Diese selbstgesteuerte Struktur soll unterschiedliche Lernstile, Zeitpläne und Bildungsziele bedienen. Zusätzlich sollen die in den Akademien angebotenen Live-Diskussionen Unterstützung bieten, um das potenzielle Fehlen strukturierter Anleitung, das einige Kritiker des asynchronen Lernens betonen, auszugleichen.Weltweite ReichweiteNeben ihrem Online-Angebot organisiert die IM Academy persönliche Veranstaltungen, die dazu dienen, die Interaktion mit Einzelpersonen zu erleichtern, die mit der Akademie als Ausbildern, Studenten oder unabhängige Unternehmensinhaber verbunden sind. Diese Treffen sollen Gelegenheiten bieten, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken und Gleichgesinnte zu verbinden, die begeistert sind, mehr über Finanzmärkte zu erfahren. Sie betonen auch die globale Reichweite der Akademie; vergangene Veranstaltungen fanden in Ländern wie Spanien, der Schweiz und den Niederlanden statt, sowie an verschiedenen Orten in den USA.Die Akademie hat sich bewusst bemüht, ihre Angebote an ein internationales Publikum anzupassen. Sie hat ihre Unterstützung für Sprachen wie Spanisch, Französisch und Deutsch erweitert und plant weiterhin internationale Veranstaltungen. Das nächste Treffen ist für den 7. bis 10. September in Zagreb, Kroatien, geplant.Eine Balance findenDie IM Academy präsentiert komplexe Methoden der Chartanalyse, aber ihre zugrunde liegende Strategie besteht darin, gründliche Analyse mit der Beseitigung unnötiger Komplexität in Einklang zu bringen. Obwohl ihr Ansatz Flexibilität und eine innovative Perspektive bietet, erfordert das Finden dieser Balance auch ein gewisses Bildungsengagement seitens der Schüler.Potenzielle Schüler, die die Dienste der Akademie in Betracht ziehen, sollten sich dieser Nuancen bewusst sein und sorgfältig bewerten, wie sie mit individuellen Zielen und Risikotoleranzen übereinstimmen. Der bevorzugte Weg zur Vereinfachung der Online-Finanzbildung unterscheidet sich für jeden Schüler, und der Ansatz der IM Academy ist nur einer von vielen möglichen Wegen.Hinweis: Die IM Mastery Academy ist kein Beratungs- oder Brokerdienst. Die IM Mastery Academy bietet nur Online-Bildungsdienste an.

