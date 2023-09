Comment IM Academy Simplifie l'Éducation Financière en Ligne

Photo de l'événement passé de l'IM Academy

IM Academy a lancé une approche visant à simplifier le monde complexe du forex, de la crypto, des actions et des contrats à terme.

Lors des événements de l’IM Academy, l’accent est mis sur l’éducation.” — Représentant de IM Academy

PARIS, FRANCE, August 31, 2023/ EINPresswire.com / -- Les marchés financiers peuvent être intimidants tant pour les nouveaux venus que pour les participants expérimentés. IM Academy , une plateforme d'éducation financière en ligne, propose des outils éducatifs pour naviguer dans cette complexité depuis 2013. Cet article examine en détail leurs méthodes pour fournir une éducation financière équilibrée et simplifiée.Analyse des Tendances Basées sur le TempsIM Academy enseigne l'analyse des tendances basées sur le temps, en examinant les données historiques du marché sur différentes périodes dans des marchés tels que le marché des changes (forex), les cryptomonnaies, les actions et les contrats à terme. L'approche, qui couvre des stratégies allant du scalping à haute fréquence aux positions à long terme, vise à aider les étudiants à reconnaître des schémas spécifiques dans l'activité du marché et à participer en conséquence. Au-delà de la reconnaissance des schémas, les étudiants apprennent également à prendre en compte les facteurs économiques et psychologiques sous-jacents qui pourraient influencer ces tendances.Cependant, l'efficacité de l'analyse basée sur le temps peut varier considérablement en fonction des conditions du marché. Certains critiques font valoir que le fait de s'appuyer sur des données historiques sans une compréhension contextuelle adéquate pourrait conduire à des interprétations erronées. Il convient de noter que cette méthode, comme de nombreuses méthodes d'analyse technique, nécessite une compréhension des dynamiques globales du marché.À IM Academy, les étudiants apprennent à équilibrer les approches basées sur les schémas avec une connaissance du fonctionnement réel des différents marchés. Ils ont accès à des cours préenregistrés et à des lectures, et participent également régulièrement à des discussions en ligne en direct avec des éducateurs pour élaborer des stratégies, interpréter l'activité du marché et discuter des raisons sous-jacentes des changements dans les graphiques du marché.Séquences de FibonacciUne approche basée sur les schémas mise en avant à l'Académie est le retracement de Fibonacci. Cette approche utilise la séquence de Fibonacci, un rapport mathématique étonnamment omniprésent qui organise tout, du système solaire à la « Joconde », pour prédire les niveaux potentiels de support et de résistance sur les marchés. L'idée est que, comme de nombreux systèmes naturels, les marchés ont tendance à s'organiser selon ce rapport, de sorte que lorsque l'activité diminue ou augmente, elle pourrait s'inverser dans la direction d'une séquence de Fibonacci analysée dans une période spécifique.L'efficacité de cette méthode dépend fortement de la compétence et de l'expérience de la personne qui l'applique. Il ne s'agit pas d'une solution universelle, mais plutôt d'un outil guide pour les participants au marché qui comprennent également pourquoi un schéma se présente, plutôt que de simplement reconnaître l'existence d'un schéma. À IM Academy, les étudiants apprennent à la fois à reconnaître les schémas basés sur Fibonacci et à critiquer ce que ces schémas représentent réellement.Un Environnement d'Apprentissage à Son RythmeL'environnement d'apprentissage asynchrone de l'IM Academy comprend du contenu écrit, des vidéos, des applications et des stratégies. Les étudiants choisissent parmi plusieurs académies distinctes, chacune consacrée à un marché spécifique, notamment FRX pour le forex, DCX pour les cryptomonnaies et SFX pour les actions et les contrats à terme. Ceux qui souhaitent une approche plus complète peuvent s'inscrire au package ALL-IN, qui donne accès à toutes les académies.Cette structure à son rythme vise à répondre aux différents styles d'apprentissage, horaires et objectifs éducatifs. De plus, les discussions en direct proposées dans toutes les académies visent à fournir des canaux de soutien pour atténuer le manque potentiel d'orientation structurée que certains critiques de l'apprentissage asynchrone soulignent.Portée MondialeEn plus de ses offres en ligne, IM Academy organise des événements en personne conçus pour faciliter l'interaction avec les individus impliqués dans l'Académie en tant qu'éducateurs, étudiants ou propriétaires d'entreprises indépendantes. Ces rassemblements visent à offrir des opportunités pour combler le fossé entre la théorie et la pratique et à connecter des individus partageant les mêmes idées et enthousiastes à l'idée d'en apprendre davantage sur les marchés financiers. Ils mettent également en avant la portée mondiale de l'Académie ; des événements passés ont eu lieu dans des pays tels que l'Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, ainsi que dans divers endroits aux États-Unis.L'Académie a fait des efforts délibérés pour adapter ses offres à un public international. Elle a étendu son soutien à des langues telles que l'espagnol, le français et l'allemand et continue de planifier des événements internationaux. Le prochain rassemblement est prévu à Zagreb, en Croatie, du 7 au 10 septembre.Trouver un ÉquilibreIM Academy présente des méthodes complexes d'analyse de graphiques, mais sa stratégie sous-jacente consiste à équilibrer une analyse approfondie avec l'élimination de la complexité inutile. Bien que son approche offre de la flexibilité et une perspective novatrice, trouver cet équilibre implique également un certain engagement éducatif de la part des étudiants.Les futurs étudiants envisageant les services de l'Académie doivent être conscients de ces nuances et évaluer attentivement comment elles correspondent à leurs objectifs individuels et à leurs tolérances au risque. Le chemin préféré pour simplifier l'éducation financière en ligne diffère pour chaque étudiant, et l'approche de l'IM Academy n'est qu'un des nombreux chemins possibles.Note : IM Mastery Academy n'est pas un service de conseil ou de courtage. IM Mastery Academy propose uniquement des services éducatifs en ligne.

