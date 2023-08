TELUS nommée fournisseur de services Internet le plus rapide au pays pour la quatrième fois consécutive

PCMag accorde à TELUS le titre de fournisseur de services Internet le plus rapide à l’échelle nationale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS, pionnière en matière de solutions de connectivité de pointe, est fière d’annoncer sa quatrième victoire consécutive en tant que fournisseur de services Internet le plus rapide au Canada, selon le magazine new-yorkais PCMag 1.

« L’équipe TELUS est encore une fois honorée d’être nommée fournisseur de services Internet (FSI) le plus rapide au Canada pour la quatrième année de suite par le magazine américain PCMag, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Recevoir ce titre année après année met en lumière le travail essentiel accompli par nos technologues, nos ingénieurs et nos innovateurs en matière de réseaux pour fournir aux Canadiens la fiabilité, la couverture et la vitesse dont ils ont besoin pour préparer l’avenir des collectivités. En effet, dans un contexte comme celui que nous avons connu cet été, marqué par les feux de forêt dévastateurs et les inondations d’une ampleur historique, l’importance d’avoir accès à un réseau fiable de calibre mondial pour partager des renseignements, coordonner les secours et reconstruire les collectivités prend tout son sens. Notre équipe est extrêmement fière de créer et de soutenir des réseaux primés qui constituent les bases sur lesquelles nous construisons l’économie numérique et l’avenir durable du pays. »

Décernée par des experts du secteur, cette récompense récurrente témoigne des performances inégalées du réseau de renommée mondiale de TELUS. Cette prouesse est rendue possible grâce au réseau TELUS PureFibre, qui offre une connexion 100 % fibre optique2. À une époque où la fiabilité d’Internet est primordiale pour travailler, s’instruire, obtenir des soins de santé, se divertir et rester connecté, cette réalisation réaffirme la domination incontestée de TELUS dans l’offre de vitesses Internet ultrarapides partout au pays.

Depuis 2000 et jusqu’à 2022, TELUS a investi 240 milliards de dollars à l’échelle nationale dans son infrastructure réseau. Cet investissement lui a permis d’améliorer en toute transparence la couverture, la vitesse et la fiabilité de réseau, garantissant ainsi aux Canadiens une connexion d’un océan à l’autre. Cette dernière reconnaissance de PCMag s’ajoute à l’impressionnante série de récompenses qui soulignent le leadership de TELUS en matière de connectivité et d’excellence du réseau, tant dans les régions urbaines que rurales du pays.

Reconnue pour son leadership mondial en matière de développement durable depuis plus de deux décennies, TELUS tire parti de sa technologie de pointe pour transformer numériquement notre façon de vivre, de travailler et d’apprendre, en mettant au point des solutions durables d’avant-garde qui contribuent à rendre notre planète plus saine. Moteur de cette transformation, TELUS PureFibre est doté de la technologie de réseau la plus durable au pays3, surpassant les réseaux de cuivre traditionnels par une efficacité allant jusqu’à 85 % et aidant TELUS à atteindre la carboneutralité en 2023 ou plus tôt. Les réseaux sans fil et filaires de grande portée de TELUS ont également permis une réduction importante des émissions de carbone en facilitant le travail à distance pour des millions de personnes, en réduisant les déplacements, en donnant accès à l’éducation et aux soins de santé en ligne et en donnant aux entreprises la possibilité d’adopter les transactions virtuelles pour réduire leur consommation d’énergie.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à plus de 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l’assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,6 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

1 Selon la moyenne nationale de l’indice de vitesse de 270,6 de PCMag, qui compare les grands fournisseurs d’accès Internet au pays en se fondant sur 331 078 tests effectués entre le 1er juin 2022 et le 27 juin 2023. Reproduit avec autorisation. © 2023 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.

2 Cette technologie n’est pas offerte dans toutes les régions. Les réseaux traditionnels à fil de cuivre ou à fil de cuivre hybride sont soumis à des contraintes de capacité et environnementales qui n’affectent pas la technologie de fibre optique de TELUS, qui est basée sur des signaux lumineux. Les résultats peuvent varier selon le lieu, l’utilisation dans le réseau résidentiel, le trafic Internet ou les paramètres de gestion de réseau ou de configuration des serveurs. Pour obtenir une description des pratiques de TELUS en matière de gestion du réseau, visitez telus.com/networkmanagement.

3 Le réseau TELUS PureFibre utilise la technologie de la fibre optique et la lumière pour transmettre les données de TELUS jusqu’aux clients, ce qui est plus efficace sur le plan énergétique que les anciennes méthodes de transmission de données. L’économie d’énergie n’affecte aucunement les clients, leur équipement et leur réseau Wi-Fi étant plus performants qu’auparavant.