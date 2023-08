XS.com Junta-se como Parceira Global para a Jordan Financial Expo

XS.com in Jordan

JORDAN, August 31, 2023/ EINPresswire.com / -- A XS.com , provedora multinacional de serviços financeiros e FinTech global , anunciou hoje que será a Parceira Global da Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de setembro. O evento, que está sendo organizado pelo AFAQ Group, será realizado no Mövenpick Hotel, em Amã, na Jordânia.“É com entusiasmo que continuamos a emergir com orgulho como pioneiros digitais no setor de Fintech e investimentos, prontos para assumir o papel de Parceira Global na iminente Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, um importante encontro para entusiastas de finanças no coração de Amã. Nossa colaboração com o estimado AFAQ Group é a base de nossa dedicação, solidificando nossa missão de unir os profissionais e entusiastas de finanças da Jordânia. Somos gratos ao AFAQ Group por nos confiar o privilégio de unir forças novamente para tornar esse evento um grande sucesso. Os preparativos estão a todo vapor, pois estamos organizando o reencontro com nossa estimada clientela da Jordânia e estabelecendo conexões com novos clientes”. manifestou-se Andreea Ilies, Diretora Global de Eventos da XS.com.A corretora global de multiativos está pronta para exibir seus mais recentes produtos e serviços na Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, destacando seu foco em investimentos on-line e, ao mesmo tempo, oferecendo insights valiosos sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no setor de Fintech.Suhair Alashqar, CEO do AFAQ Group Events and Media, disse:“Em nossa jornada incansável para transformar o setor de investimentos em todo o Oriente Médio, gostaríamos de estender nossa mais sincera gratidão ao XS.com Group por mais uma vez se juntar a nós como nosso Parceiro Global. O apoio inabalável das empresas Fintech como nossa Parceira Global para a próxima Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023 continua sendo inestimável. Dentro da estrutura do cenário financeiro da Jordânia, o setor de investimentos e comércio on-line cresce, uma esfera dinâmica em que uma multidão crescente de traders adota os investimentos digitais e as corretoras gravam suas marcas profundamente enraizadas no cenário.”Como Parceira Global, a XS.com terá uma presença proeminente em toda a Jordan Financial Expo & Award JFEX 2023, apresentando seu conjunto abrangente de serviços e experiência no setor de Serviços Financeiros.Além disso, a premiada corretora tem o orgulho de apresentar palestrantes ilustres que compartilharão seus insights e conhecimentos durante o evento. Ahmed Negm, Diretor do Departamento de Pesquisa da XS.com, fará uma apresentação educativa e informativa sobre a “Bolha do Mercado”.Além disso, Elie Nachawaty, Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da XS.com, cativará o público com sua apresentação intitulada “Adoção da IA no Setor de Serviços Financeiros”A XS.com deseja boas-vindas calorosas a todos os participantes, incentivando-os a participar de diálogos enriquecedores e a encontrar soluções em primeira mão e pessoalmente para suas dúvidas. O XS Group está ansioso para construir novos relacionamentos com os participantes do evento, pois a equipe apresenta o mais recente desenvolvimento em soluções de negociação de ponta.A participação ativa da XS.com nessas discussões estimulantes destaca ainda mais sua dedicação em promover o crescimento do setor, cultivando conexões significativas com colegas do setor e solidificando sua posição como uma parceira confiável no cenário financeiro global.A XS.com tem participado de exposições em todo o mundo desde o início do ano, inclusive nos Emirados Árabes Unidos, México, Filipinas, Malásia, Tailândia, Vietnã, Bahrein e Jordânia – a equipe continuará sua viagem global à África do Sul, aos Emirados Árabes Unidos e ao Egito.Revisão da Empresa XSO XS Group (operando sob a marca “XS” ou “XS.com”) é uma corretora global de multiativos que oferece acesso à negociação de uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com cresceu e se tornou líder do mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e comércio on-line, com licenças em diferentes jurisdições e escritórios em diferentes locais do mundo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores de todo o mundo acesso a uma profunda liquidez institucional e tecnologia de negociação avançada, combinadas com uma experiência de usuário eficiente, gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e excelente serviço de atendimento ao cliente.Alerta de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve certificar-se de que compreende os riscos envolvidos.Sobre o AFAQ GroupO AFAQ Group Overseas é líder nos setores de mídia, eventos e exposições no mais alto nível.Sua experiência e riqueza de conhecimento não foram adquiridas apenas localmente, mas também em escala internacional, com um banco de dados de parceiros e contatos em todo o mundo.A empresa continua a se esforçar em um mundo em constante mudança e gosta de educar sobre novos produtos e setores, especialmente no mundo volátil dos mercados financeiros.