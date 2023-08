L’Institut canadien des actuaires souligne la Journée internationale des actuaires

OTTAWA, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2 septembre, l’Institut canadien des actuaires (ICA) célébrera avec fierté la Journée internationale des actuaires conjointement avec l’Association actuarielle internationale (AAI) et ses organismes membres sous le thème « La planète actuarielle – Déployer nos ailes ».



Cette date marque l’anniversaire du tout premier Congrès international des actuaires, tenu à Bruxelles le 2 septembre 1895. Pendant cet événement sans précédent, des actuaires du monde entier se sont réunis pour la première fois, jetant ainsi les bases de la profession actuarielle florissante que nous connaissons aujourd’hui.

« Dans un monde défini par des risques en évolution, le rôle des actuaires n’a jamais été aussi crucial », affirme Steve Prince, FICA et président de l’ICA. « Les actuaires sont des professionnels et professionnelles des chiffres et sont formé(e)s sur la manière d’utiliser l’éventail croissant de données et d’outils d’intelligence artificielle pour parvenir à des solutions judicieuses plutôt que de se contenter de résultats issus de modèles de type boîte noire. Les actuaires peuvent expliquer non seulement le « quoi », mais aussi le « pourquoi ». Dans le cadre de cette célébration, l’ICA a l’honneur de présenter un article de Micheline Dionne, FICA et présidente de l’AAI. Actuaire canadienne, elle a également présidé l’ICA en 2010-2011.

Dans cet article, elle réfléchit à l’évolution de la profession actuarielle depuis 1895 en examinant la manière dont les actuaires ont étendu leur champ d’activités à divers domaines d’expertise.

« Nous entendons parler quotidiennement de l’évolution des risques, notamment en ce qui concerne le climat, la viabilité, le potentiel de l’intelligence artificielle et les risques connexes. Ces rappels soulignent notre rôle de fiduciaire pour ce qui est de façonner l’avenir de notre planète et d’assurer le bien-être de l’humanité. » Micheline Dionne déclare en outre qu’« il n’a jamais été aussi essentiel de comprendre les risques qui nous entourent et de chercher des façons de nous en accommoder le mieux possible pour protéger notre monde et en faire un endroit meilleur. »

Lisez l’article de Micheline Dionne et prenez part à la célébration de la Journée internationale des actuaires!



