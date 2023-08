Bombardier présente une mise à niveau avancée des systèmes avioniques (AAU) pour ses avions Global déjà en service dotés du poste de pilotage Bombardier Vision

La nouvelle mise à niveau améliore la conscience situationnelle et les fonctionnalités de visualisation essentielles, rehaussant la sécurité et l’efficacité

La mise à niveau inclut l’unique système de vision combiné (CVS) qui fusionne intégralement l’image de vision améliorée et celle de vision synthétique en une seule image

La mise à niveau est offerte pour le poste de pilotage Bombardier Vision des avions Global 5000 , Global 6000 , Global 5500 et Global 6500 déjà en service, en tirant parti des fonctionnalités introduites sur les avions Global 5500 et Global 6500 déjà en production

Un premier avion d’affaires Global 6000 reçoit déjà la mise à niveau, qui est désormais offerte dans tous les centres de service Bombardier à l’échelle mondiale

MONTRÉAL, 30 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a présenté aujourd’hui sa nouvelle mise à niveau avancée des systèmes avioniques (appelée AAU) pour le poste de pilotage Bombardier Vision. Cette nouvelle amélioration avionique logicielle et matérielle bénéficie de la plus récente technologie pour rehausser la conscience situationnelle et offrir des fonctionnalités uniques de visualisation avancées. Propulsée par Collins Aerospace et offerte pour les avions Global 5000, Global 6000, Global 5500 et Global 6500 déjà en service équipés du poste de pilotage Bombardier Vision, l’AAU est conçue pour propulser les avions Global en service à un niveau supérieur en leur procurant des fonctionnalités avioniques présentement disponibles pour les avions Global 5500 et Global 6500 en production.

La nouvelle mise à niveau logicielle AAU permet l’installation du système de vision combiné (CVS) révolutionnaire de Bombardier qui intègre les meilleurs aspects du système de vision synthétique (SVS) et du système de vision améliorée (EVS) en un seul affichage, réduisant ainsi la charge de travail de l’équipage et assurant une conscience situationnelle inégalée, pour la vision la plus claire dans les conditions météo les plus difficiles. Un avion d’affaires Global 6000 sera le premier à bénéficier de la mise à niveau qui est en cours d’installation au centre de service Bombardier de Wichita.

« La nouvelle mise à niveau logicielle du poste de pilotage Bombardier Vision vient changer la donne, et nous sommes enchantés, avec Collins Aerospace, de porter les avions de nos exploitants à de nouveaux sommets d’excellence opérationnelle, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie de Bombardier. Le poste de pilotage Bombardier Vision est un important élément de base des avions Global de Bombardier depuis plusieurs années, et l’ajout de cette mise à niveau avancée permet à nos avions d’affaires de maintenir leur réputation d’excellence en termes de sécurité, fiabilité et performance. »

« Le principal objectif de cette mise à niveau, et de notre collaboration à long terme avec Bombardier, est de fournir proactivement de l’information au poste de pilotage qui améliore la sécurité et la confiance dans la prise de décisions », a indiqué Marc Ayala, premier directeur des ventes, Avionique pour avions d’affaires et avions régionaux de Collins Aerospace.

Outre le système de vision combiné, les exploitants peuvent ajouter en option à leur nouvel ensemble d’équipement d’avionique d’autres améliorations très recherchées, notamment la capacité d’affichage de l’information trafic détaillée (ADS-B In/CDTI) ainsi que les cartes d’aéroport animées avec représentation 3D. Un tout nouveau radar météorologique, à la fine pointe de la technologie, sera aussi offert. Il permettra d’activer les options de météo verticale et le système prédictif de cisaillement du vent.

Parmi les importantes fonctionnalités de sécurité et d’amélioration des performances de la mise à niveau, on compte aussi une amélioration de la logique des messages du système d’affichage des paramètres (EICAS); un système d’information de vol intégré (IFIS) qui définit la norme de l’industrie en matière d’intégration des systèmes, de quantité et de qualité des données; des améliorations d’affichage du système météo graphique de dernière génération XM/SXM; d’autres améliorations au système d’instruments de vol électroniques (EFIS) pour l’affichage tête haute (HUD), la logique de l’écran de vol principal (PFD) et le système de vision synthétique (SVS) pour rehausser les performances opérationnelles, et plus encore.

L’installation de l'avionique avancée sur les avions Global en service est possible dans l’ensemble du réseau de centres de service de Bombardier. Le réseau de centres de service de Bombardier récemment élargi comprend des établissements aux États-Unis, en Europe et en Asie, dont les nouveaux centres à la fine pointe de la technologie à Singapour, Miami Opa Locka, Melbourne et Londres-Biggin Hill. Ces installations de pointe emploient des techniciens formés par l’équipementier pour assurer un processus de mise à niveau tout à fait fluide. De plus, Bombardier a 34 véhicules d’intervention mobile, tous équipés pour offrir du soutien aux avions d’affaires Learjet, Challenger et Global, et reliés jour et nuit au centre de réponse clientèle et à l’équipe de soutien de la clientèle de Bombardier.

