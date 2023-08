Top 10 Nới Chuyên Đặt may đồng phục áo phông Đẹp Nhất

xưởng may dony uy tín nhất Cập nhật thông tin chuẩn nhất về địa chỉ may đồng phục

Đặt may đồng phục áo phông ở đâu uy tín, chất lượng nhất? Cập nhật mới nhất về các địa chỉ tại đây nhé

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, August 30, 2023/ EINPresswire.com / -- Xưởng may in Dony: chuyên may in thêu đồng phục áo thun đẹp loại tốt, uy tínĐiểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Khả năng+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian - Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.Với các sản phẩm:+ Áo thun: Cổ tròn, cổ trụ, cổ điển, thời trang vải cá sấu, cá mập, cotton, polyester, lụa mè, cá sấu mè, áo sweatshirt, áo sweater, áo ba lỗ (tank top), cổ tim – chữ V (V-neck shirt), áo hoodie, quảng cáo, thể thao, cổ hàn quốc, cổ sơ mi, cổ lãnh tụ, thông điệp teambuilding.+ Áo sơ mi: Cổ điển, sơ mi kiểu vải Silk, Kate Việt Thắng, Kate Mỹ, ý, Kate thun,..+ Áo khoác: 1 lớp, 2 lớp, chăn gòn vải dù, switt, Micro, cán màng chống nước, không cán màng,..+ Quần tây, Quần kaki, Quần short: Cashmere, kaki, Len ngựa, Terin,..+ Đầm váy: Chân váy, Đầm tuyết mưa, cotton lạnh, kaki thun, cát nhật, cát hàn, cát giấy, vải thun,..+ Nón mũ: Nón lưỡi trai (nón kết), nón tai bèo, nón nửa đầu, Kaki cotton, Samsung, Kaki 65/35, Dù, Thun,..+ Bảo hộ lao động: Quần túi hộp, quần bảo hộ, áo bảo hộ, bộ áo liền quần với các chất liệu: Kaki thường, vải chống cháy, vảy Denin,..+ Khẩu trang vải kháng khuẩn, kháng giọt bắn.Liên hệ:0938 842 123 Ms Mỹ LinhXưởng 142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCMWeb: dongphuc.dony.vnĐồng Phục Trang AnhTrang Anh Uniform là Công ty sản xuất chuyên may áo thun đồng phục với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may, in áo đồng phục tại TPHCM, chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện cho các mẫu đồng phục, luôn áp dụng sức mạnh của công nghệ tiên tiến vào sản xuất đồng phục để đưa ra giải pháp sản xuất hiệu quả và tối ưu về thiết kế, đáp ứng từng nhu cầu khác biệt.CÔNG TY MAY ĐỒNG PHỤC VINAWebsite dongphucvina.vn thuộc sở hữu của Cty TNHH May Đồng Phục Vina. Qua kênh này, chúng tôi đem đến cho các khách hàng đầy đủ thông tin cần thiết để đặt hàng đồng phục: bảng giá, bảng size, bảng màu đồng phục, quy trình tư vấn, thiết kế, đặt cọc, sản xuất đồng phục, cho đến các cam kết, dịch vụ may đồng phục, chất lượng sản phẩm,…và nhiều thông tin khác nữa.Đồng phục nhất tâm“Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa” có lẽ là một câu nói rất đúng vì chúng tôi là những con người đầy khao khát tâm huyết dần dần biết đến nhau như một mối cơ duyên mà ông trời đã sắp xếp từ trước với chung một mơ ước là làm sao sản xuất ra những chiếc áo thun đồng phục đẹp nhất, chất lượng nhất nhằm vinh dáng góp phần nâng cao hình ảnh con người Việt Nam nói chung và trong mắt quốc tế nói riêng.TNANOĐặt May TNANO là một trong số ít những thương hiệu nhận thiết kế số lượng ít đồng phục tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Là cơ sở may áo thun đồng phục được thành lập bởi đội ngũ với hơn 8 năm kinh nghiệm thiết kế và làm việc trong ngành thời trang. Chúng tôi tin rằng những mẫu thiết kế sẽ tăng thêm phần tự tin của khách hàng khi sử dụng mẫu đồng phục tại đây.ĐỒNG PHỤC BỐN MÙAĐồng Phục Bốn Mùa có trụ sở chính được đặt tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Nơi được coi là trung tâm mới của Thủ đô - năng động, phát triển và luôn luôn đổi mới. Cùng chung tinh thần đó, sau nhiều năm không ngừng cải tiến sản xuất, đồng hành cùng nhiều cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ một xưởng sản xuất quy mô nhỏ, sau hơn 10 năm, Đồng Phục Bốn Mùa vươn lên trở thành một trong những xưởng sản xuất đồng phục lớn nhất miền Bắc.Xem thêm: