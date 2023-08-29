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AiViva Biopharma 任命 Jung-Chin (Rongjin) Lin 為董事會成員

加利福尼亞州科斯塔梅薩, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AiViva Biopharma Inc. 是一家臨床階段生物技術公司，致力於開發創新療法以應對潛力巨大的醫療需求，其於今日宣布任命 Jung-Chin (Rongjin) Lin 先生為其董事會成員。Jung-Chin (Rongjin) Lin 先生是 Center Laboratories, Inc. 的榮譽總裁、Lumosa Therapeutics Co., Ltd. 和 Glac Biotech Co., Ltd. 的董事長。他還擔任 Adimmune Corp. 和 BioGend Therapeutics Co., Ltd. 的董事會成員，並且是 Mycenax Biotech, Inc.、Medeon Biodesign, Inc. 和 PharmaEngine, Inc. 的前董事長。Lin 先生於 2010 年獲得台北醫學大學榮譽哲學博士學位。

Lin 先生是一位備受尊敬的生物技術行業領袖和企業家，在台灣和香港進行過多次成功的首次公開發行 (IPO)。Lin 先生積極領導 Center Laboratories, Inc. 從一家多種劑型製藥廠轉型為台灣最大的專業內服溶液劑製藥公司。隨後，它已成為一家生物技術工業銀行，專注於生物製藥行業的策略性投資和業務整合。在他的領導下，Center Laboratories, Inc. 在國際上（包括澳洲、中國、美國和台灣）的新型生物製藥、健康照護和營養以及醫療器材開發領域處於領先地位。

「能被引薦並加入 AiViva Holding Limited 和 AiViva BioPharma 的董事會，鄙人深感榮幸和愉快。我很高興能加入這樣一個充滿活力的團隊，建立全面的資產組合，以期治療各種眼底視網膜和皮膚科疾病。」 Lin 先生說道。

「我很榮幸歡迎 Lin 先生加入董事會。Lin 先生在生物技術企業定位、成功 IPO、商業策略以及國際資源整合方面擁有豐富經驗。」AiViva 總裁兼執行長 Diane Tang-Liu 博士表示。「AiViva 在國際上具備成功的定位，Lin 先生將成為我們董事會的重要成員，引領 AiViva 邁向下一個成長階段。」

關於 AiViva Biopharma, Inc.
AiViva 是一家臨床階段生物技術公司，由經驗豐富的行業專家團隊領導，在藥物開發和商業化方面擁有公認的業績紀錄。 AiViva 已透過針對新生血管形成、異常細胞增生和纖維化等疾病的局部治療開發出創新的方法，從而應對潛力巨大的醫療需求。  其核心競爭力包括使用專利技術（包括 JEL™）在眼科、皮膚科、泌尿科和腫瘤科的專業治療領域開發新型藥物。  如需瞭解更多資訊，請瀏覽www.aiviva.com

聯絡人：
AiViva Biopharma  
office@aiviva.com


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