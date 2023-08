DIOS agrandit son projet Lithium Nord et débute son programme de terrain sur ses projets de lithium situés à la Baie James au Québec

MONTRÉAL, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Dios Exploration (TSX CROISSANCE : DOS) a agrandi son projet Lithium Nord (totalisant maintenant 170 claims pour 8,900 hectares; 100% Dios) situé à 12-20 km au nord de Lithium33, dans la région favorable (pour le lithium) de la Baie James, au Québec, Canada.



Dios débute avec grand plaisir des travaux d’exploration sur le terrain sur plusieurs de ses projets lithinifères à la Baie James pour vérifier des cibles détaillées de pegmatites définies par des signatures de lithium et d’intrusions évoluées (LCT) dans les sédiments de fond de lacs et dans des traînées de dispersion glaciaire (tills) associées à des éléments favorables géophysiques (magnétiques) et géologiques (pegmatites).

Le projet Lithium Nord se situe à 60km au NE du gisement de lithium Baie James/Cyr d’Allkem/Galaxy (ressources : 112Mt @1.28% Li2O (0.4% teneur de coupure)) et à 40-50km au nord du dépôt Rose (ressources : 26.3Mt @ 0.87% Li2O & 138 ppm Ta2O5). La signature géochimique du projet Lithium Nord est comparable à Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec valeurs plus élevées dans l’environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium fut découvert et foré par Dios/ Ressources Sirios sous la supervision d’Harold Desbiens Géo, V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101.

Lithium Nord couvre deux sections prospectives : 1) NE-SO de 13km de long et 2) NO-SE de 6km de long, toutes deux hôtes de phases intrusives de granodiorite porphyritique avec poches /lentilles et 5-50% de dykes de pegmatites enrobant un cœur magnétique de granite à biotite (monzogranite). La banque géoscientifique du Québec indique au moins 11 affleurements de pegmatites sur les claims de Lithium Nord et plusieurs autres peuvent être extrapolés par imagerie satellite (particulièrement sur les blocs NO et Sud). La majorité de ces roches pegmatitiques corrèlent avec des linéaments (TILT) magnétiques NO, NS & EO.

La propriété, dans la sous-province de LaGrande comprenant ceintures de roches vertes, se trouve hors de l’aire de l’ancienne mer de Tyrell. Le projet est stratégiquement situé en amont d’un essaim significatif (30km de long) d’anomalies de sédiments de lacs: Li>8ppm, jusqu’à 100.6ppm, très élevé; Rb>10ppm; jusqu’à 72; Cs>2ppm, très élevé jusqu’à 8. Les claims sont aussi situés au voisinage d’un essaim de linéaments magnétiques NS & NE recoupant le patron général NO. Des travaux de terrain y sont prévus.

Les projets East-Clarkie et LeCaron renferment respectivement au moins 47 et 20 affleurements de pegmatites, tous associés à une signature géochimique caractéristique du lithium (voir comm. des 6 et 20 juin). Les résultats de l’exploration sur ces projets, de même que ceux sur Némiscau nord (comm. 20 octobre2022) seront publiés dès que disponibles.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

