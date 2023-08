Supremex annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, a annoncé aujourd’hui avoir reçu de la Bourse de Toronto (la “TSX”) l’autorisation de racheter aux fins d’annulation, par voie d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’ « OPRCNA »), jusqu’à 1 294 058 de ses actions ordinaires, soit environ 5,0 % de ses 25 881 169 actions ordinaires émises et en circulation au 18 août 2023.



Les rachats au titre de l’OPRCNA seront effectués sur la TSX ou sur des systèmes de négociation parallèles au Canada, lorsque cela est permis, conformément aux lois et règlements sur les valeurs mobilières applicables, pendant une période maximale de 12 mois s’échelonnant du 31 août 2023 au 30 août 2024. Supremex rachètera les actions ordinaires à leur cours en vigueur au moment de l’acquisition. Toutes les actions ordinaires rachetées au titre de l’OPRCNA seront annulées.

Selon les calculs effectués conformément aux règles de la TSX il s'est négocié en moyenne 39 228 actions ordinaires de Supremex par jour au cours des six mois civils complets précédant la date des présentes. Par conséquent selon ces règles, Supremex a le droit de racheter un jour de bourse donné, jusqu'à 9 807 actions ordinaires, soit 25 % du volume moyen d'actions négociées quotidiennement.

Dans le cadre de l'OPRCNA la Société a conclu un régime d'achat d'actions automatique. Aux termes de ce régime, le courtier de la Société peut racheter des actions ordinaires qu'il ne serait pas autorisé à racheter en temps normal en raison de restrictions imposées par la réglementation ou de périodes d'interdiction auto-imposées. Les rachats seront effectués par le courtier de la Société en fonction des paramètres prescrits par la TSX et conforment aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et aux conditions de l'accord écrit conclu par les parties. Le régime d'achat d'actions automatique a été préautorisé par la TSX et sera mis en œuvre à partir du 31 août 2023.

Supremex croit que, de temps à autre, le rachat de ses actions ordinaires au titre de l'OPRCNA est une utilisation justifiée et souhaitable de l'encaisse disponible qui permet d'augmenter la valeur de l'investissement des actionnaires.

Du 31 août 2022 au 18 août 2023 Supremex a racheté 131 700 de ses actions ordinaires en circulation sur la TSX et/ou sur des systèmes de négociation parallèles au Canada au titre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, au prix moyen pondéré par action de 4,9346 $. La TSX avait approuvé le rachat de 1 301 713 actions ordinaires au titre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours de cette période.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte onze installations manufacturières dans quatre provinces au Canada et six installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie plus de 1 000 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises d’entreposage, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d'information visitez www.supremex.com.