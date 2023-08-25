AI-Media 的 AI 驱动 LEXI 字幕工具包提高标准

纽约布鲁克林, Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为字幕技术和基础设施的领军提供商， AI-Media 自豪地推出其突破性的 AI 驱动 LEXI 字幕工具包 。这一全面的自动字幕解决方案系列标志着行业的新纪元，它结合了尖端 AI 技术，可满足全球内容创作者和发行商的综合需求。



AI 驱动的 LEXI 工具包可解决媒体公司、广播公司、活动制作人、教育机构和其他内容制作人面临的挑战，为直播和预录内容提供经济实惠、准确的字幕，并可轻松地在其他客户应用程序中重复使用。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“我们致力于推动字幕技术突破界限。我们的 LEXI 工具包历经多年研究和开发，终斩获成果。我们倍感自豪能提供此变革性解决方案，从而提高媒体内容的可及性和包容性。”

LEXI 工具包由六种关键解决方案组成，每种方案旨在满足不同的字幕需求，消费者可根据自己的业务需求混合和匹配关键组件。这种解决方案可通过 iCap 云网络与我们的编码器系列兼容，从而创建终极字幕生态系统。

LEXI Live Automatic Captioning：LEXI 的实时字幕提供无与伦比的准确性，其准确率始终保持在 98% 以上。LEXI Live Automatic Captioning 可识别说话者并智能放置字幕，是工具包的基础功能，其字幕效果可与人工字幕效果相媲美，而其成本却更为低廉。 LEXI Recorded：LEXI Recorded 可无缝集成到媒体资产管理系统 (MAM)，加快后期制作内容的字幕制作，确保字幕文件交付的快速周转时间。用户可以使用 30 多种语言制作字幕，字幕文件格式的选择包括 SRT、VTT 和 TXT 等，以满足用户的特定需求。此外，可以利用 API 功能和自动化功能，实现零接触解决方案。 LEXI Translate：LEXI Translate 打破语言障碍，让用户毫不费力地将实时字幕翻译成 50 多种语言，且每月还会新增更多语言。LEXI Translate 是企业会议、全球活动和多语言内容广播的完美选择，其准确性可确保重要的细微差别得到有效翻译。 LEXI DR（灾难恢复）：使用终极容错解决方案，确保广播永不中断。LEXI DR 帮助用户托管其完全冗余的 iCap 和 LEXI 服务器，确保在云中断或互联网连接问题等棘手情况下不间断地播放字幕。不再因互联网中断而丢失任何字幕！ LEXI Local：LEXI Local 可在本地服务器和云端外部服务器提供高度安全的实时自动字幕，这意味着安全性提高、控制能力更强。LEXI Local 是公司或政府机构等任何组织需要提高其内部安全性的理想选择。 LEXI Library：LEXI Library 对您的字幕内容进行存档，方便搜索和访问。通过可定制的权限和单点登录，可以实时或会后安全访问带有时间戳的实时字幕，从而简化了转录和分发字幕的过程。

工具包提供一个综合解决方案，可最大程度发挥字幕和翻译的优势。工具包与 AI-Media 的一流 SDI 和 IP 字幕编码器完全兼容，通过提供无缝互操作性简化了客户的工作流程。

如需了解 AI 驱动 LEXI 字幕工具包的更多信息，请访问 www.ai-media.tv 。如需安排演示或与代表交谈，请联系 lexi@ai-media.tv 。

关于 AI-Media

AI-Media 成立于 2003 年，是一家位于澳大利亚的科技公司。公司在全球直播和录播字幕、转录和翻译解决方案领域保持领先地位。利用 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案，AI-Media 为全球领先的广播公司、企业与政府机构提供高度准确、安全且经济实惠的字幕服务。LEXI 字幕通过 AI-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云网络（全球最大、最安全的字幕传输网络）传输到全球数百万个屏幕上。AI-Media 每月为全球用户提供了超过 900 万分钟的直播和录播媒体服务。AI-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX: AIM)。如需了解更多信息，请访问 www.ai-media.tv 。

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