Submit Release
News Search

There were 925 press releases posted in the last 24 hours and 476,083 in the last 365 days.

AI-Media 的 AI 驱动 LEXI 字幕工具包提高标准

纽约布鲁克林, Aug. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为字幕技术和基础设施的领军提供商，AI-Media 自豪地推出其突破性的 AI 驱动 LEXI 字幕工具包。这一全面的自动字幕解决方案系列标志着行业的新纪元，它结合了尖端 AI 技术，可满足全球内容创作者和发行商的综合需求。

AI 驱动的 LEXI 工具包可解决媒体公司、广播公司、活动制作人、教育机构和其他内容制作人面临的挑战，为直播和预录内容提供经济实惠、准确的字幕，并可轻松地在其他客户应用程序中重复使用。

AI-Media 首席销售官 James Ward 表示：“我们致力于推动字幕技术突破界限。我们的 LEXI 工具包历经多年研究和开发，终斩获成果。我们倍感自豪能提供此变革性解决方案，从而提高媒体内容的可及性和包容性。”

LEXI 工具包由六种关键解决方案组成，每种方案旨在满足不同的字幕需求，消费者可根据自己的业务需求混合和匹配关键组件。这种解决方案可通过 iCap 云网络与我们的编码器系列兼容，从而创建终极字幕生态系统。

  1. LEXI Live Automatic Captioning：LEXI 的实时字幕提供无与伦比的准确性，其准确率始终保持在 98% 以上。LEXI Live Automatic Captioning 可识别说话者并智能放置字幕，是工具包的基础功能，其字幕效果可与人工字幕效果相媲美，而其成本却更为低廉。
  2. LEXI Recorded：LEXI Recorded 可无缝集成到媒体资产管理系统 (MAM)，加快后期制作内容的字幕制作，确保字幕文件交付的快速周转时间。用户可以使用 30 多种语言制作字幕，字幕文件格式的选择包括 SRT、VTT 和 TXT 等，以满足用户的特定需求。此外，可以利用 API 功能和自动化功能，实现零接触解决方案。
  3. LEXI Translate：LEXI Translate 打破语言障碍，让用户毫不费力地将实时字幕翻译成 50 多种语言，且每月还会新增更多语言。LEXI Translate 是企业会议、全球活动和多语言内容广播的完美选择，其准确性可确保重要的细微差别得到有效翻译。
  4. LEXI DR（灾难恢复）：使用终极容错解决方案，确保广播永不中断。LEXI DR 帮助用户托管其完全冗余的 iCap 和 LEXI 服务器，确保在云中断或互联网连接问题等棘手情况下不间断地播放字幕。不再因互联网中断而丢失任何字幕！
  5. LEXI Local：LEXI Local 可在本地服务器和云端外部服务器提供高度安全的实时自动字幕，这意味着安全性提高、控制能力更强。LEXI Local 是公司或政府机构等任何组织需要提高其内部安全性的理想选择。
  6. LEXI Library：LEXI Library 对您的字幕内容进行存档，方便搜索和访问。通过可定制的权限和单点登录，可以实时或会后安全访问带有时间戳的实时字幕，从而简化了转录和分发字幕的过程。

工具包提供一个综合解决方案，可最大程度发挥字幕和翻译的优势。工具包与 AI-Media 的一流 SDI 和 IP 字幕编码器完全兼容，通过提供无缝互操作性简化了客户的工作流程。

如需了解 AI 驱动 LEXI 字幕工具包的更多信息，请访问 www.ai-media.tv。如需安排演示或与代表交谈，请联系 lexi@ai-media.tv

关于 AI-Media

AI-Media 成立于 2003 年，是一家位于澳大利亚的科技公司。公司在全球直播和录播字幕、转录和翻译解决方案领域保持领先地位。利用 AI 驱动的 LEXI 自动字幕解决方案，AI-Media 为全球领先的广播公司、企业与政府机构提供高度准确、安全且经济实惠的字幕服务。LEXI 字幕通过 AI-Media 的一系列字幕编码器及其 iCap 云网络（全球最大、最安全的字幕传输网络）传输到全球数百万个屏幕上。AI-Media 每月为全球用户提供了超过 900 万分钟的直播和录播媒体服务。AI-Media 已在澳大利亚证券交易所上市 (ASX: AIM)。如需了解更多信息，请访问 www.ai-media.tv

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4763888e-6d55-490f-8749-0a5a76363f46 


媒体联系方式：
Fiona Habben
全球高级营销经理
Fiona.habben@ai-media.tv

Primary Logo

You just read:

AI-Media 的 AI 驱动 LEXI 字幕工具包提高标准

Distribution channels: Media, Advertising & PR, Technology ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more