Robex Resources Inc. präsentiert am Dienstag, 29. August 2023, die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023

QUÉBEC CITY, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSX-V: RBX) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 in einem Live-Webinar präsentieren wird, das am 29. August 2023 um 10:00 Uhr EDT von Renmark Financial abgehalten wird. Robex Resources Inc. lädt alle Interessenvertreter, Investoren und andere Interessierte ein, sich zu registrieren und an dieser Live-Veranstaltung teilzunehmen.



Anleger, die an dieser Live-Veranstaltung teilnehmen möchten, müssen sich über den untenstehenden Link registrieren. Nach der Veranstaltung wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens im Bereich für Anleger verfügbar sein.

HIER REGISTRIEREN: https://www.renmarkfinancial.com/events/second-quarter-2023-results-virtual-presentation-tsx-v-rbx-2023-08-29-100000

Um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten, sollten Sie diesen Link mit der neuesten Version von Google Chrome aufrufen.

Über Robex Resources Inc.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und -entwicklungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat den Ehrgeiz, einer der wichtigsten mittelständischen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

Weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development



+1 581 741-7421



E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com Robert Thaemlitz

Account Manager



+1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680



E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com

www.renmarkfinancial.com

Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze („zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen. Zu diesen Aussagen können unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens gehören, das Kiniero-Goldprojekt erfolgreich voranzutreiben und die Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Goldprojekt durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Unterlagen in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Millionen USD, einschließlich einer Kostenüberschreitungsfazilität in Höhe von 15 Millionen USD (die „Fazilitäten“) zu den im unverbindlichen Term Sheet festgelegten Bedingungen, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erstellen; der Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Dokumentation in Bezug auf die Fazilitäten; und unter der Annahme, dass eine endgültige Dokumentation vorliegt, die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschließlich des Zeitpunkts dafür.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, sollten sie sich als unzutreffend erweisen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Dokumentation für die Fazilitäten zu den im unverbindlichen Term Sheet festgelegten Bedingungen, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erstellen und die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss zu erfüllen und daraus resultierende Vorschüsse (einschließlich der Erfüllung der übrigen üblichen Sorgfaltspflichten und anderer Bedingungen und Genehmigungen); die Annahme, dass die Genehmigung des Vorstands für die Fazilitäten eingeholt wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die zeitlichen Ziele für die endgültige Dokumentation und die erste Mittelabnahme zu erreichen; die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt umzusetzen, wie in der Vormachbarkeitsstudie für das Kiniero-Goldprojekt dargelegt, einschließlich des Zeitplans dafür; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben ungünstiger Bedingungen beim Kiniero-Goldprojekt; keine unvorhergesehenen Betriebsverzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Einholung der erforderlichen Genehmigungen; dass der Goldpreis auf einem Niveau bleibt, das das Kiniero-Goldprojekt wirtschaftlich macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das zur Finanzierung des Betriebs erforderliche Kapital zu beschaffen; und die Fähigkeit, die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven umzusetzen; und Annahmen über gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in der Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Finanzierungskosten oder nachteilige Änderungen der Bedingungen der verfügbaren Finanzierung, falls vorhanden, für das Kiniero-Goldprojekt; die Fähigkeit des Unternehmens, zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt eine endgültige Dokumentation für die Fazilitäten zu erstellen; die Fähigkeit des Unternehmens, die dem Abschluss vorausgehenden Bedingungen und die daraus resultierenden Vorschüsse zu erfüllen (einschließlich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence-Prüfungen und anderer Bedingungen und Genehmigungen); Versäumnisse oder Verzögerungen beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen oder bei der anderweitigen Erfüllung der Bedingungen für die Fertigstellung der Fazilitäten; die Tatsache, dass die Erlöse aus der Finanzierung des Kiniero-Goldprojekts steht dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Schwankungen der Gold- und Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit der geopolitischen Lage in Mali und damit verbundenen Risiken, einschließlich der Gefahr von Terrorismus und bewaffnetem Banditentum, Betrug und Korruption, Sicherheitsbedrohungen und Ressourcennationalismus; Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze; der Zugang des Unternehmens zur Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen des Unternehmens; Änderungen in den Produktions- und Kostenschätzungen des Unternehmens; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit den externen Auftragnehmern und Lieferanten des Unternehmens; das begrenzte Immobilienportfolio des Unternehmens; die Erschöpfung der Mineralreserven des Unternehmens; der Zugang des Unternehmens zu einer angemessenen Wasserversorgung für den Bergbaubetrieb; der Erhalt und die Aufrechterhaltung der für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen von verschiedenen Regierungsbehörden; der Erhalt und die Aufrechterhaltung des Eigentums an den Mineralprojekten und Explorationsrechten des Unternehmens; Konkurrenz mit anderen Bergbauunternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifiziertes und wichtiges Personal zu finden und zu halten; Umweltrisiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Goldmine in Mali; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken zu versichern, die mit seiner Geschäftstätigkeit verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern, Aktionären und anderen Interessengruppen, einschließlich der lokalen Regierungen und Gemeinden rund um seine Mine in Mali; die Abhängigkeit des Unternehmens von Informationstechnologiesystemen; Bedrohungen der Cybersicherheit; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; und Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder Steuerveranlagungen des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Anlegern dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung und Ergebnisse des Unternehmens für Zeiträume zu verstehen, die an den in den Plänen und Zielen des Unternehmens dargestellten Daten enden, und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet.

Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt Risiken und Ungewissheiten im Lagebericht des Unternehmens für den Drei- und Neunmonatszeitraum zum 30. September 2022, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.