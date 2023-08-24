مؤسسة كراسي: إطلاق تشكيلة جديدة من كراسي المكتب والجلسات المتطورة

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AL OLAYA, RIYADH, SAUDI ARABIA, August 24, 2023/EINPresswire.com/ -- في خطوة جديدة ومبتكرة في عالم الأثاث المكتبي، تعلن مؤسسة "كراسي" المتخصصة في بيع الكراسي وجلسات المكتب عن إطلاق تشكيلتها الجديدة والحصرية من كراسي المكتب الفاخرة والمريحة، التي تجمع بين الراحة والأناقة والتطور التكنولوجي.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للطلب المتزايد على كراسي مكتبية ذات جودة عالية وتصميمات عصرية تلبي توقعات الشركات والمؤسسات الصغرى والكبرى في المملكة. وقد ركزت مؤسسة "كراسي" على تقديم تشكيلة واسعة من الكراسي التي تتماشى مع مختلف احتياجات بيئات العمل المختلفة، من كرسي مكتبي تقليدي إلى كرسي شبك مبتكر وكراسي جلد فاخرة.

وتضم التشكيلة الجديدة أيضاً كراسي طبية وكراسي صحية تم تصميمها خصيصًا لضمان الراحة للأفراد الذين يقضون فترات طويلة في الجلوس، وذلك من خلال تقديم حلول مريحة وصحية تعزز من صحة الظهر والعمود الفقري.

يقول مدير المبيعات في مؤسسة "كراسي": "لدينا فهم عميق لمتطلبات بيئات العمل المختلفة، ونعلم أهمية توفير كراسي مكتبية تجمع بين الأناقة والوظيفية. هذا ما جعلنا نركز على تقديم المنتجات التي توفر الراحة والدعم للعملاء، بغض النظر عن طبيعة عملهم."

وتعتبر مؤسسة "كراسي" من الرائدات في مجال اثاث مكتبي، حيث توفر لعملائها منتجات عالية الجودة تلبي توقعاتهم وتحترم معايير الصحة والسلامة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة قد استطاعت، من خلال اهتمامها بأدق التفاصيل وتقديم حلول مبتكرة، أن تحقق نجاحًا كبيرًا في المملكة وتكون رائدة في مجالها.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمؤسسة "كراسي" على الرقم: +966554725253، أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://karasi.sa

اتصال

KARASI-كراسي

Musa Ibn Nusair St, Al Olaya, Riyadh 12333, Saudi Arabia

+966554725253