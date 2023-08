La Vision zéro du nouveau plan d’action en sécurité routière : une ambition essentielle à concrétiser

Montréal, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) salue la mise en place d’une stratégie ambitieuse en matière de sécurité routière par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.



« Lorsque les solutions sont connues pour éviter des décès et des souffrances inutiles, on doit les mettre en place. L’Association pour la santé publique du Québec est heureuse de constater que le nouveau plan d’action adopte une Vision zéro qui reconnaît implicitement la valeur inestimable de la vie et de la santé », souligne Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ. L’approche de la Vision zéro permet d’instaurer des actions globales évolutives menant à la création d’environnements sécuritaires, sains et favorisant les saines habitudes de vie.

L’organisation tient particulièrement à souligner les mesures prévues pour réduire la vitesse et créer des aménagements sécuritaires favorisant les transports actifs ainsi que la sécurité des plus vulnérables sur nos routes. « Le transport actif est bon pour la santé et pour la planète, alors il doit être encouragé par des milieux où il est agréable et sécuritaire de se déplacer à pied, à vélo ou à roulettes. Il est aussi le seul moyen de transport pour plusieurs personnes auxquelles on doit penser davantage », poursuit-il.

L’ASPQ se réjouit enfin de la mobilisation autour de cet enjeu et du nouveau mandat donné à la Table québécoise de la sécurité routière.

Contrer la conduite avec facultés affaiblies : un incontournable oublié



En plus des actions déjà prévues, il est indispensable d’intensifier les efforts concernant la conduite sous l’effet des drogues, de l’alcool ou du manque de sommeil, qui contribuent à de nombreux décès et des blessés graves sur nos routes.

Parmi les mesures prometteuses, la réduction de la limite d’alcoolémie au volant à 0,05 fait partie des solutions innovantes à appliquer. Déjà, en 2009, la Table québécoise de la sécurité routière recommandait d’imposer une suspension administrative immédiate du permis de conduire dès une alcoolémie de 0,05. En 2010, l’Institut national de santé publique du Québec confirmait d’ailleurs la pertinence de cette recommandation dans son avis scientifique. À ce jour, le Québec demeure la seule province à la traîne par rapport à cette mesure dont les impacts positifs ont été démontrés ailleurs.



À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Source :

Thomas Bastien, directeur général

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 514 998-9188 - Courriel : tbastien@aspq.org