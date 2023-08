RealNetwork Verbetert Beveiligingsmaatregelen Om Bedrijven Optimaal Te Beschermen

ROTTERDAM, NETHERLANDS, August 22, 2023/ EINPresswire.com / -- Recent nieuws van Cyberscoop heeft onthuld dat hackers steeds vaker malware implementeren op platforms zoals Slack en Trello. Ook Gmail, Dropbox en andere cloudgebaseerde diensten worden al langere tijd misbruikt om argeloze slachtoffers te targeten.Door de voortschrijdende digitalisering en toenemende onderlinge verbondenheid wordt het voor hackers steeds eenvoudiger om gebruikers uit te buiten. De opkomst van nieuwe dreigingen laat bovendien zien dat cyberaanvallen voortdurend evolueren en bedrijven op alle mogelijke risico’s voorbereid moeten zijn.Naarmate bedrijven digitaler worden, groeit het risico om slachtoffer te worden van cyberaanvallen. En dat geldt voor iedereen: cybercriminelen richten zich op organisaties van alle soorten en maten, waarbij zowel bedrijfsgegevens als klantinformatie doelwit zijn.Door middel van robuuste beveiligingsmaatregelen kunnen bedrijven de kans op cyberaanvallen aanzienlijk verkleinen. Phishing-simulaties vergroten het cyberbewustzijn van de medewerkers, terwijl het regelmatig uitvoeren van updates en beveiligingspatches ervoor zorgt dat de systemen optimaal zijn beschermd. Ook firewalls en versleutelingstechnieken zijn essentieel om de veiligheid van gegevens te waarborgen.Naast technische beveiligingsmaatregelen is het ook van belang dat bedrijven een informatiebeveiligingsbeleid opstellen. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers het belang van gegevensbeveiliging inzien en begrijpen hoe ze met vertrouwelijke informatie om moeten gaan.Veel bedrijven weten echter niet welke beveiligingsmaatregelen of beleidslijnen ze precies nodig hebben. Daarom is het raadzaam om een managed-service-provider (MSP) in te schakelen. Zo biedt de MSP RealNetwork naar aanleiding van de toenemende dreiging van cyberaanvallen geavanceerde en betrouwbare cybersecurity-diensten aan bedrijven van alle groottes.De beveiligingsoplossingen van RealNetwork zijn ontworpen om kwetsbaarheden in bedrijfsnetwerken te identificeren en te verbeteren. Bedreigingen kunnen bijvoorbeeld met behulp van kunstmatige intelligentie proactief worden gedetecteerd en geëlimineerd voordat ze schade kunnen veroorzaken.Mocht het onverhoopt toch tot een cyberaanval komen, biedt RealNetwork noodherstelplannen aan om de schade van een inbreuk zo snel mogelijk te herstellen.RealNetwork helpt bedrijven om zich tegen de voortdurend evoluerende cyberdreigingen te wapenen, zodat hun gegevens en netwerken zo goed mogelijk beschermd zijn tegen kwaadwillige actoren.Het deskundige team van RealNetwork streeft naar het bieden van robuuste cybersecurity-oplossingen voor de best mogelijke beveiliging. Met jarenlange ervaring, ongeëvenaarde expertise en een toewijding aan klantenservice, is RealNetwork een betrouwbare MSP die bedrijven veilig houdt in het digitale tijdperk.Arnoud Boon, CEO van RealNetwork, zegt: “We geven echt om onze klanten, en dat weten ze.” Deze uitspraak onderstreept dat RealNetwork er alles aan doet om bedrijven te helpen cyberdreigingen altijd een stap voor te blijven.De uitgebreide beveiligingsdiensten van RealNetwork zijn niet alleen bedoeld om gegevens te beschermen, maar ook om bedrijven het vertrouwen te geven dat ze veilig kunnen opereren in het risicovolle digitale landschap.Naast cybersecurity-oplossingen biedt RealNetwork verschillende andere managed diensten, waaronder helpdeskondersteuning, cloudhosting, gegevensback-up en -herstel en meer.RealNetwork is een toonaangevende MSP die erin gespecialiseerd is het midden- en kleinbedrijf in Rotterdam veilig door het digitale tijdperk te helpen navigeren. Met geavanceerde beveiligingsoplossingen en ongeëvenaarde expertise biedt RealNetwork bedrijven de nodige tools om hun gegevens optimaal te beschermen.Mediacontact:Contactpersoon: Arnoud BoonE-mail: info@realnetwork.nlWebsite: https://www.realnetwork.nl/ Adres: Francis Picabiastraat 32 3059 RP RotterdamTelefoon: +31102850885