Rogers Communications annonce le décès de Philip B. Lind

TORONTO, 20 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec une profonde tristesse que Rogers Communications Inc. annonce le décès de Phil Lind, membre de longue date du conseil d’administration et de la direction de l’entreprise.



« Phil a travaillé pour Rogers pendant 54 ans et avec mon père pendant près de 40 ans et il a aidé Rogers à devenir une puissance en matière de télécommunications et de médias, a déclaré Edward Rogers, président, Rogers Communications. Il a participé à toutes les décisions clés de l’histoire de l’entreprise, et nous lui serons éternellement reconnaissants de ses innombrables contributions. »

De l’entente avec Maclean Hunter à celle entre Rogers et Shaw, Phil a joué un rôle essentiel dans chaque transaction importante de notre histoire. Il a défendu sans relâche la programmation multilingue, multiculturelle et spécialisée. Il a joué un rôle déterminant dans la création du Groupe de Fonds Rogers et s’est fait le champion du secteur canadien de la production de films et d’émissions. Il a été l’architecte et le fondateur de CPAC et l’élément moteur de l’acquisition de Sportsnet et des Toronto Blue Jays. Il a fièrement dirigé la croissance et l’expansion de notre entreprise du câble aux États-Unis.

Les innombrables contributions de Phil ont également été reconnues en dehors de l’entreprise. Il a été nommé membre de l’Ordre du Canada en 2002 et a été intronisé au Cable Hall of Fame des États-Unis en 2012. Phil est le troisième Canadien à recevoir cet honneur, après Ted Rogers et JR Shaw. Il a reçu deux doctorats honorifiques pour son travail, notamment de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’École d’art et de design de l’Ontario.

« Phil est une force constante depuis plus de cinq décennies, a ajouté M. Rogers. Son profond dévouement, sa détermination inébranlable et ses sages conseils nous manqueront. »

Le conseil d’administration et tous les employés de Rogers expriment leurs plus sincères condoléances à ses enfants, Sarah et Jed, à sa belle-fille, Jessica, à ses petits-enfants, James et Jack, et à sa partenaire de longue date, Ellen. L’entreprise fera un don en l’honneur de ses contributions.

