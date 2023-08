Bowling Market Size 2023 Global Sales Revenue, Emerging Technologies, Key Players Analysis, Status, Strategies 2030

Global Bowling Market report focuses on regional development status, which includes the market size, share, and volume.

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, August 18, 2023/EINPresswire.com/ -- ๐‘ฎ๐’๐’๐’ƒ๐’‚๐’ ๐‘ฉ๐’๐’˜๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ด๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐‘ฎ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐‘บ๐’Š๐’›๐’† ๐’‚๐’๐’ ๐‘บ๐’‰๐’‚๐’“๐’† 2023-2030

Global "Bowling Market" ๐’๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘ is the implementation of new technologies and innovative solutions that will drive the market's revenue generation and increase its market share by 2030 with|๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ• pages |๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ ๐†๐จ๐จ๐๐ฌ Category Report|with ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž (Bowling Balls, Bowling Pins, Bowling Accessories, Market segment by Distribution Channel, Sporting Goods Retailers, Department Stores, Online, Major players covered, Brunswick Bowling, Ebonite International, Murrey International, QubicaAMF, US Bowling, Storm Bowling, Champion Sports, KR Strikeforce, MOTIV Bowling, E. Parrella Company),๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (Sporting Goods Retailers, Department Stores, Online). This report provides a detailed analysis of the Bowling Market, highlighting its current state, key industry players, emerging trends, and future growth prospects.

๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐“๐Ž๐ ๐Œ๐š๐ง๐ฎ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž๐ฌ in Bowling Market are: -

- Brunswick Bowling

- Ebonite International

- Murrey International

- QubicaAMF

- US Bowling

- Storm Bowling

- Champion Sports

- KR Strikeforce

- MOTIV Bowling

- E. Parrella Company

This Research report is expected to witness a significant expansion in the market for Bowling. Several factors contribute to this growth, including an increase in personal expenditure, growing urbanization globally, and the widespread adoption of advanced technologies. The analysis of the market also considers the potential influence of government regulations and market dynamics on the industry.

Bowling Market ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:

Bowling is a target sport and recreational activity in which a player rolls or throws a bowling ball toward pins or another target.

๐˜ผ๐™˜๐™˜๐™ค๐™ง๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ค ๐™ค๐™ช๐™ง ๐™ก๐™–๐™ฉ๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™จ๐™ฉ๐™ช๐™™๐™ฎ, ๐™ฉ๐™๐™š ๐™œ๐™ก๐™ค๐™—๐™–๐™ก ๐˜ฝ๐™ค๐™ฌ๐™ก๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ข๐™–๐™ง๐™ ๐™š๐™ฉ ๐™จ๐™ž๐™ฏ๐™š ๐™ฌ๐™–๐™จ ๐™ซ๐™–๐™ก๐™ช๐™š๐™™ ๐™–๐™ฉ ๐™๐™Ž๐˜ฟ 1024.8 ๐™ข๐™ž๐™ก๐™ก๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ž๐™ฃ 2022 ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ž๐™จ ๐™›๐™ค๐™ง๐™š๐™˜๐™–๐™จ๐™ฉ ๐™ฉ๐™ค ๐™– ๐™ง๐™š๐™–๐™™๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™จ๐™ž๐™ฏ๐™š ๐™ค๐™› ๐™๐™Ž๐˜ฟ 1376.7 ๐™ข๐™ž๐™ก๐™ก๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™—๐™ฎ 2029 ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™– ๐˜พ๐˜ผ๐™‚๐™ ๐™ค๐™› 4.3% ๐™™๐™ช๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ง๐™š๐™ซ๐™ž๐™š๐™ฌ ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ž๐™ค๐™™. ๐™๐™๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ก๐™ช๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™› ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-19 ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™๐™ช๐™จ๐™จ๐™ž๐™–-๐™๐™ ๐™ง๐™–๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™’๐™–๐™ง ๐™ฌ๐™š๐™ง๐™š ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ž๐™™๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™ฌ๐™๐™ž๐™ก๐™š ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ข๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ข๐™–๐™ง๐™ ๐™š๐™ฉ ๐™จ๐™ž๐™ฏ๐™š๐™จ.

Global bowling main manufacturers include Brunswick Bowling, Ebonite International, Murrey International, QubicaAMF, US Bowling, Storm Bowling, Champion Sports, KR Strikeforce, MOTIV Bowling, E. Parrella Company, etc., totally accounting for about 55% of the market. North America is the largest market, with a share over 43%. As for the types of products, it can be divided into bowling balls, bowling pins and bowling accessories. The most common product is bowling balls, with a share over 44%. In terms of applications, it is widely used in sporting goods retailers, department stores and online retail. The most common application is sporting goods retailers, with a share about 46%.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐ข๐ญ ๐ข๐ง๐ญ๐จ

- Bowling Balls

- Bowling Pins

- Bowling Accessories

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ฌ๐ฉ๐ฅ๐ข๐ญ ๐ข๐ง๐ญ๐จ

- Sporting Goods Retailers

- Department Stores

- Online

๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐:

North America

Europe

Asia-Pacific

Middle East and Africa

South America

๐ƒ๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐“๐Ž๐‚ ๐จ๐Ÿ ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ ๐ญ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ

1 Market Overview

2 Manufacturers Profiles

3 Competitive Environment: Bowling by Manufacturer

4 Consumption Analysis by Region

5 Market Segment by Type

6 Market Segment by Application

7 North America

8 Europe

9 Asia-Pacific

10 South America

Continued

