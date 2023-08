FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023

- Le FPI annonce aussi ses distributions pour le T4 2023 -

MONTRÉAL, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2023 (« T2 2023 »). Le Fonds a également annoncé des distributions pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023.



« J'ai le plaisir de vous annoncer la publication de nos résultats du deuxième trimestre. Malgré un environnement de taux d'intérêt difficile, je suis ravi de vous informer que notre FPI a fait preuve de résilience et de stabilité, grâce à notre stratégie d’acquisition d’immeubles loués sur une base triple net et dont la gestion est entièrement faite par les locataires combinées à notre historique de financement conservateur. » a mentionné Kevin Henley, le président et chef de la direction du Fonds. « Notre FPE par part1 est demeuré constant pour les trimestres consécutifs, avec une augmentation de 3 % sur la période de 6 mois. Malgré les incertitudes diverses qui prévalent sur le marché, notre équipe a travaillé avec diligence pour maintenir ses rendements. Alors que le marché des acquisitions reste calme, notre priorité est d'optimiser notre structure de capital, en veillant à être prêts à saisir les opportunités lorsque le niveau d’activité reprendra dans le marché. Tout au long du deuxième trimestre, nous avons mis en œuvre des mesures visant à avoir un impact positif sur notre avenir, en commençant au troisième trimestre, mais surtout au quatrième trimestre. Celles-ci comprennent des ajustements aux termes de notre ligne de crédit d'acquisition et le lancement de refinancements sur certaines propriétés, dans le but d'accroître la disponibilité de liquidités pour le Fonds. »

RÉSULTATS DU T2 2023

Canadien Net a rapporté que les fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 3,3 millions de dollars, soit 0,161 $ par part, comparé à 3,3 millions de dollars, soit 0,160 $ par part pour le trimestre terminé le 30 juin 2022 (« T2 2022 »).

Les revenus de location étaient de 6,5 millions de dollars au T2 2023, soit une augmentation de 10,4 % par rapport au T2 2022. Le résultat net d’exploitation1 (« RNE ») au T2 2023 s'élevait à 4,9 millions de dollars, soit une augmentation de 7,8 % par rapport au T2 2022, reflétant principalement l’augmentation des revenus locatifs d'une année sur l'autre.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 6,0 millions de dollars au T2 2023, comparé à 1,9 million de dollars au T2 2022.

RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE 6 MOIS TERMINÉE LE 30 JUIN 2023

Canadian Net a rapporté que les fonds provenant de l’exploitation1 (« FPE ») ont augmenté de 2,8 % pour atteindre 6,5 millions de dollars, soit 0,318 $ par part, comparé à 6,4 millions de dollars, soit 0,310 $ par part pour la période de six mois terminée le 30 juin 2022.

Les revenus de location étaient de 12,9 millions de dollars pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023, soit une augmentation de 14,1 % par rapport à la même période en 2022. Le RNE1 pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023 s'élevait à 9,7 millions de dollars, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à la même période en 2022, reflétant principalement l’augmentation des revenus locatifs d'une période sur l'autre.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 10,8 millions de dollars pour la période de six mois terminée le 30 juin 2023, comparé à 3,4 million de dollars pour la même période en 2022.

L’augmentation du FPE2 est principalement attribuables aux revenus locatifs des propriétés acquises après le deuxième trimestre il y a un an, en partie atténué par l'augmentation des frais financiers liés aux hypothèques des propriétés, des taux d'intérêt plus élevés sur les facilités de crédit existantes ainsi qu’à la vente d’une propriété à Timmins en avril 2023. En ce qui concerne les revenus de location et les RNE1, la croissance provient principalement des nouvelles acquisitions de propriété et des augmentations de loyer sur les propriétés existantes, en partie atténué par la vente de la propriété de Timmins. Finalement, la variation du résultat net par part provient principalement du RNE1 des nouvelles propriétés en partie atténué par les intérêts sur les emprunts de desdites propriétés et par le changement de la juste valeur.

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,02875 $ par part, soit 0,345 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 31 octobre, 30 novembre et 29 décembre 2023 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 16 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2023, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 30 juin 2023 et 2022. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 30 juin 2023 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 30 juin 2023 et le 30 juin 2022.

RÉSUMÉ DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

6 mois Périodes terminées les 30 juin 2023 2022 Δ % Situation financière Revenus de location 12 902 683 11 306 637 1 596 046 14% Résultat net et résultat global 10 840 881 3 357 316 7 483 565 223% Résultat net d'exploitation(1) 9 721 362 8 720 335 1 001 027 11% FPE (1) 6 542 618 6 362 475 180 143 3% FPEA (1) 5 829 421 6 035 544 (206 123) (3%) BAIIA (1) 14 407 325 6 146 534 8 260 791 134% BAIIA ajusté (1) 9 774 575 8 752 899 1 021 676 12% Immeubles de placement 280 075 876 284 910 061 (4 834 185) (2%) Immeubles de placement ajustés(1) 331 912 328 331 777 459 134 869 - Total de l'actif 307 898 262 309 658 889 (1 760 627) (1%) Emprunts hypothécaires 132 966 915 139 116 692 (6 149 777) (4%) Dette à long terme 30 000 45 000 (15 000) (33%) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et de la dette à long terme 16 941 802 14 644 888 2 296 914 16% Emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement détenus en vue de la vente 2 779 760 - 2 779 760 n/a Facilités de crédit 16 385 362 11 605 000 4 780 362 41% Total des débentures convertibles 8 752 985 8 523 401 229 584 3% Total des capitaux propres 125 774 305 132 067 830 (6 293 525) (5%) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 603 235 20 549 534 53 701 - Par part FPE(1) 0.318 0.310 0.008 3% FPEA(1) 0.283 0.294 (0.011) (4%) Distributions 0.173 0.170 0.003 1% (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n’ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d’avis qu’il s’agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés résumés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section « Mesures financières non définies par les IFRS » du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 30 juin 2023, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com afin d’obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :

Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés

En date du 30 juin 2023 2022 Δ Immeubles de placement Immeubles productifs 280 075 876 284 910 061 (2%) Immeubles de placement détenus

en vue de la vente 4 825 309 - n/a Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 45 025 157 43 486 817 4% Immeubles en cours d'aménagement 1 985 986 3 380 581 (41%) Immeubles de placement ajustés(2) 331 912 328 331 777 459 - (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

Résultats d’exploitation

3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2023 2022 Δ 2023 2022 Δ Revenus de location 6 486 300 5 874 942 611 358 12 902 683 11 306 637 1 596 046 Coûts d'exploitation (1 620 882) (1 362 366) (258 516) (3 181 321) (2 586 302) (595 019) Résultat net d'exploitation(1) 4 865 418 4 512 576 352 842 9 721 362 8 720 335 1 001 027 Quote-part du résultat net (perte nette) tiré des participations dans des coentreprises 387 299 (1 560) 388 859 1 397 691 1 054 540 343 151 Variation de la valeur des immeubles de placement 2 859 847 (1 566 191) 4 426 038 3 981 665 (3 057 601) 7 039 266 Rémunération à base de parts (112 567) (6 063) (106 504) (330 048) (391 311) 61 263 Charges administratives (256 101) (213 213) (42 888) (528 823) (450 492 (78 331) Charges financières (1 732 975 (849 219) (883 756) (3 400 966) (2 518 155 (882 811) Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 6 010 921 1 876 330 4 134 591 10 840 881 3 357 316 7 483 565 FPE(1) 3 309 843 3 292 197 1% 6 542 618 6 362 475 3% FPE par part 0.161 0.160 - 0.318 0.310 3% Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 603 734 20 549 534 54 200 20 603 235 20 549 534 53 701 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l’exploitation

3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2023 2022 Δ 2023 2022 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 6 010 921 1 876 330 4 134 591 10 840 881 3 357 316 7 483 565 Δ de la valeur des immeubles (2 859 847) 1 566 191 (4 426 038) (3 981 665) 3 057 601 (7 039 266) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 72 969 461 165 (388 196) (482 205) (172 690) (309 515) Rémunération fondée sur des parts 112 567 6 063 106 504 330 048 391 311 (61 263 Δ de la juste valeur des instruments financiers dérivés (31 206) (617 552) 586 346 (168 880) (278 546) 109 666 Désactualisation des obligations locatives - - - - 7 483 (7 483) Impôts 4 439 - 4 439 4 439 - 4 439 FPE(1) 3 309 843 3 292 197 1% 6 542 618 6 362 475 3% FPE par part 0.161 0.160 - 0.318 0.310 3% Distributions 1 776 722 1 745 238 31 484 3 553 753 3 470 168 83 585 Distributions par part 0.086 0.085 1% 0.173 0.170 1% FPE par part - après distributions 0.074 0.075 (1%) 0.145 0.140 4% Distribution en % des FPE(1) 54% 53% 1% 54% 55% (1%) Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 603 734 20 549 534 54 200 20 603 235 20 549 534 53 701 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

Fonds provenant de l’exploitation ajustés

3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2023 2022 Δ 2023 2022 Δ FPE de base(1) 3 309 843 3 292 197 17 646 6 542 618 6 362 475 180 143 Amortissement de charges financières inclus dans les charges d'intérêts - - - - - - Ajustement des loyers selon le mode linéaire(2) (109 943) (125 135) 15 192 (209 937) (242 955) 33 018 Investissement de maintien sur les immeubles de placement(3) (488 297) (55 264) (433 033) (503 260) (83 976) (419 284) Frais de location sur propriétés existantes - - - - - - Pénalités de remboursement - - - - - - FPEA(1) 2 711 603 3 111 798 (13%) 5 829 421 6 035 544 (3%) FPEA par part 0.132 0.151 (13%) 0.283 0.294 (4%) Distributions par part 0.086 0.085 1% 0.173 0.170 1% FPEA par part - après distributions 0.045 0.066 (32%) 0.110 0.124 (11%) Distributions en % des FPEA(1) 66% 56% 10% 61% 58% 3% Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 603 734 20 549 534 54 200 20 603 235 20 549 534 53 701 (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS » (2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

(3) L’investissement de maintien sur les immeubles de placement pour 2023 comprend une charge de 489 000$ qui génèrera des revenus additionnels pour le Fonds

Rapprochement du résultat net au BAIIA

3 mois 6 mois Périodes terminées 30 juin 2023 2022 Δ 2023 2022 Δ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 6 010 921 1 876 330 4 134 591 10 840 881 3 357 316 7 483 565 Charges financières 1 759 544 1 467 821 291 723 3 562 005 2 792 463 769 542 Désactualisation des obligations locatives - - - - (7 483) 7 483 Impôts sur le résultat 4 439 - 4 439 4 439 - 4 439 Autres charges financières - (1 050) 1 050 - 4 238 (4 238) BAIIA 7 774 904 3 343 101 4 431 803 14 407 325 6 146 534 8 260 791 Δ de la valeur des immeubles (2 859 847) 1 566 191 (4 426 038) (3 981 665) 3 057 601 (7 039 266) Δ de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 72 969 461 165 (388 196 (482 205) (172 690) (309 515) Δ de la valeur des débentures convertibles (31 206) (524 026) 492 820 (168 880) (205 366) 36 486 Δ de la valeur des bons de souscription - (93 526) 93 526 - (73 180) 73 180 BAIIA ajusté(1) 4 956 820 4 752 905 4% 9 774 575 8 752 899 12% Charge d’intérêts 1 890 945 1 554 372 336 573 3 778 818 2 943 359 835 459 Remboursement du capital 1 163 742 1 082 045 81 697 2 320 486 2 104 942 215 544 Obligations au titre du service de la dette 3 054 687 2 636 417 16% 6 099 304 5 048 301 21% Ratio de couverture des intérêts

en fonctionidu BAIIA ajusté(1) 2.6x 3.1x (0.5x) 2.6x 3.0x (0.4x) Ratio de couverture du service de la dette

en fonction du BAIIA ajusté(1) 1.6x 1.8x (0.2x) 1.6x 1.7x (0.1x) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





