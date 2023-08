TORONTO, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis plus de cent ans, les ménages canadiens font fidèlement appel à Sunlight pour assurer la propreté éclatante et maintenir la fraîcheur des vêtements et de la vaisselle, afin de pouvoir passer plus de temps à profiter des beaux moments de la vie.

En hommage aux actions réalisées pour inspirer la joie, Sunlight présente avec fierté le concours « Sunlight vous aide à briller », une sympathique campagne pour reconnaître et soutenir les personnes remarquables qui ont un impact positif sur leur communauté.

Cette initiative offre aux Canadiens la possibilité de nommer des héros locaux et méconnus pour leur donner une chance de se mériter jusqu’à 10 000 $ de soutien et ainsi célébrer ceux et celles qui œuvrent dans l’ombre pour aider leur communauté. Consultez les règlements du concours en cliquant ici.

Entre les 14 et 15 octobre 2023, Sunlight invite les Canadiens et Canadiennes à visiter le www.shinewithsunlight.ca pour proposer leur candidature ou celle d’une personne de leur connaissance pour leurs efforts bénévoles au sein de leur communauté. Que ce soit un voisin consacrant d’innombrables heures au bénévolat, un ami qui distribue régulièrement des vêtements d’occasion aux indigents, ou une personne exceptionnelle de la communauté, le concours « Sunlight vous aide à briller » offre une plateforme pour reconnaître et célébrer leurs contributions altruistes.

Sunlight comprend l’importance de soutenir ceux et celles qui s’efforcent à faire de ce monde un endroit meilleur. La mission de Sunlight a toujours été d’aider la population canadienne à briller, en procurant une propreté éclatante pour leur vaisselle et leurs vêtements et en favorisant le sens de la communauté et les encouragements. Le concours « Sunlight vous aide à briller » vise à applaudir et à épauler ces héros méconnus qui sont une inspiration pour nous tous.

Cette invitation pour un voyage à travers le monde de la reconnaissance et de l’appréciation permet également à la population canadienne d’explorer la gamme de produits Sunlight qui assurent une propreté éclatante à la vaisselle et aux vêtements et qui lui permettent de se concentrer sur les moments les plus significatifs et importants. De plus, l’émission The Morning Show sur la chaîne Global TV offrira plus d’informations sur le concours « Sunlight vous aide à briller » et présentera un segment sur les gagnants de grand prix dont les activités bénévoles et caritatives aident à améliorer leurs communautés respectives.

À propos de Sunlight

Les consommateurs canadiens font confiance à Sunlight depuis plus de 100 ans, et Sunlight est bien décidé à continuer à procurer aux foyers une propreté éclatante et fraîche afin que les familles puissent passer plus de temps à profiter des moments agréables. En plus d’offrir des produits exceptionnels, Sunlight est fier de soutenir les communautés canadiennes et de reconnaître les héros méconnus qui génèrent un impact positif dans la vie des autres. Sunlight croit à mettre en lumière la bonté et l’altruisme, un petit acte de bienveillance à la fois. Pour un complément d’information sur Sunlight, veuillez visiter le site sunlightcanada.ca.

À propos de Henkel en Amérique du Nord

Le portefeuille de Henkel comprend des marques bien connues en Amérique du Nord comme les produits capillaires SchwarzkopfMD, les savons et nettoyants pour la peau DialMD, les produits PersilMD et PurexMD, les détergents à lessive allMD, les produits assouplissants SnuggleMD ainsi que les adhésifs LoctiteMD, TechnomeltMD et BonderiteMD. L’Amérique du Nord a généré des ventes de près de 6,5 milliards de dollars américains (6 milliards d’euros) en 2022, soit 27 % des ventes totales de l’entreprise. Henkel compte à son actif plus de 8000 personnes réparties aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico. Pour un complément d’information, veuillez consulter le www.henkel-northamerica.com, et l’adresse Twitter @Henkel_NA.

