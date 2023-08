EVIDENT Corporation Nomeia Novo CEO e COO

TOKYO, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Evident Corporation ("Evident") anunciou a nomeação de William Wesley "Wes" Pringle como Diretor Executivo (CEO) e Hiroyuki Yoshimoto como Presidente e Diretor de Operações (COO). Com efeito imediato, Wes assume o cargo de CEO interino da Evident, Eric Anderson.



Wes tem uma impressionante carreira de 30 anos impulsionando o crescimento e a transformação de empresas de vários tipos de indústrias, incluindo empresas de consumo, industriais, de saúde e habilitadas para software. Antes de ingressar na Evident, Wes dirigiu várias empresas da Danaher, incluindo a Fluke Corporation (líder global de testes e medições), durante quase 10 anos. Como presidente da Fluke, Wes supervisionou um período significativo de crescimento e expansão do mercado. Mais recentemente, ele atuou como Chefe de Operações de Portfólio na empresa de private equity Onex Corporation, onde ajudou mais de uma dúzia de empresas do portfólio a acelerar o desempenho. “É uma grande honra fazer parte da Evident e poder ajudar a empresa com um histórico de 100 anos nesta nova fase de crescimento. Ao liberar a paixão e os talentos desta organização, acredito que possamos oferecer um crescimento e inovações excepcionais que mudam o mercado para nossos clientes.”

Hiroyuki é um líder experiente com um histórico comprovado com empresas líderes globais com sede no Japão e nos EUA. Antes de ingressar na Evident, Hiroyuki ocupou vários cargos de liderança sênior em empresas globais de manufatura, tais como Nissan Motor Corporation Group e Nidec Corporation. Ele liderou o crescimento significativo dos negócios, expandindo a participação no mercado e fornecendo liderança prática para a excelência operacional. Recentemente, ele atuou como Vice-Presidente Sênior e Representante do Japão na American Express, onde liderou a empresa em uma notável jornada de crescimento. “Com um trabalho em equipe estou certo de que a Evident pode criar um crescimento sustentável e dar continuidade à sua missão de lançamento de inovações pioneiras que tornam a sociedade mais saudável e segura. Nosso compromisso em garantir a satisfação do cliente, além de promover relacionamentos fortes com parceiros de negócios e partes interessadas, será a pedra angular do nosso progresso.”

Com essa nova equipe de liderança, a Evident entrará no seu próximo capítulo, fortalecendo ainda mais seu compromisso de fornecer soluções de categoria mundial aos nossos clientes.

Sobre a EVIDENT

A Evident é orientada pelo seu espírito científico, centrado na inovação e exploração. Temos o compromisso de tornar a vida das pessoas mais saudável, segura e gratificante, apoiando nossos clientes com soluções que resolvem os desafios e promovem o trabalho - seja por meio de pesquisas de avanços médicos, inspeção de infraestrutura ou de exposição de toxinas ocultas em produtos de consumo.

As soluções da Evident Industrial variam de microscópias e videoscópias a equipamentos de testes não destrutivos e analisadores de raios-X para manutenção, fabricação e aplicações ambientais. Apoiados por tecnologias de ponta, os produtos da Evident são amplamente utilizados para controle de qualidade, inspeção e medição.

A Evident Life Science capacita cientistas e pesquisadores por meio de colaboração e soluções de ponta em ciências da vida. Dedicada a enfrentar os desafios e apoiar as necessidades em evolução dos seus clientes, a Evident Life Science avança uma gama abrangente de microscópios para patologia, hematologia, fertilização in vitro e outras aplicações clínicas, bem como para pesquisa e educação.

Para mais informação, visite www.EvidentScientific.com

Sobre a Bain Capital Private Equity

Desde a sua fundação em 1984, a Bain Capital Private Equity tem feito parcerias estreitas com equipes de gerenciamento para fornecer os recursos estratégicos que são a base das grandes empresas, ajudando-as a prosperar. A equipe global da Bain Capital Private Equity, com mais de 280 profissionais de investimento, cria valor para as empresas do seu portfólio por meio da sua plataforma global e profundidade de especialização nas principais indústrias verticais, incluindo saúde, consumo/varejo, serviços financeiros e empresariais, indústrias e tecnologia, mídia e telecomunicações. A Bain Capital tem 23 escritórios em quatro continentes. A empresa fez investimentos primários ou complementares em mais de 1.100 empresas desde a sua fundação. Além do patrimônio privada, a Bain Capital investe em várias categorias de ativos, incluindo crédito, capital público, capital de risco e imóveis, gerenciando aproximadamente US$ 160 bilhões em ativos totais, alavancando a plataforma compartilhada da empresa para aproveitar oportunidades em áreas estratégicas de foco.

Para mais informação, visite www.baincapitalprivateequity.com

