EVIDENT Corporation désigne un nouveau directeur général ainsi qu'un nouveau directeur d'exploitation

TOKYO, 16 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evident Corporation (« Evident ») a annoncé les nominations de William Wesley « Wes » Pringle au poste de directeur général et de Hiroyuki Yoshimoto à ceux de président et directeur d'exploitation. Wes reprend les rênes d'Eric Anderson, directeur général par intérim d'Evident, avec effet immédiat.



Wes a une carrière impressionnante, ayant déjà passé trois décennies à stimuler la croissance et une transformation commerciale à travers une variété de secteurs, y compris dans des entreprises de consommation, industrielles, de santé et logicielles. Avant de rejoindre Evident, Wes a été à la tête de plusieurs sociétés pour Danaher, notamment Fluke Corporation (un leader mondial des tests et mesures), qu'il a dirigée pendant près de 10 ans. En tant que président de Fluke, Wes a supervisé une période d'importante croissance et expansion du marché. Plus récemment, il a été responsable des opérations de portefeuille de la société de capital-investissement Onex Corporation, où il a aidé plus d'une dizaine d'entreprises de portefeuille à accélérer leurs performances. « Je suis honoré de rejoindre Evident et d'aider à diriger cette entreprise centenaire au cours d'une nouvelle phase de croissance. En déchaînant la passion et les talents de cette entreprise, je crois que nous pouvons offrir une croissance exceptionnelle ainsi que des innovations révolutionnant le marché pour nos clients. »

Hiroyuki est un leader expérimenté ayant fait ses preuves dans des entreprises mondiales de premier plan basées au Japon et aux États-Unis. Avant de rejoindre Evident, Hiroyuki a occupé plusieurs fonctions de direction avancée dans des entreprises de fabrication mondiales telles que Nissan Motor Corporation Group et Nidec Corporation. Il a permis une croissance considérable des activités en étendant la part de marché et en fournissant un leadership pratique pour l'excellence opérationnelle. Plus récemment, il a été vice-président sénior et représentant japonais d'American Express, dont il a mené un remarquable parcours de croissance. « En travaillant comme une seule équipe, je suis convaincu qu'Evident peut créer une croissance durable tout en poursuivant sa mission consistant à apporter des innovations qui rendent la société plus saine et plus sûre. Notre engagement à assurer la satisfaction client, ainsi qu'à favoriser des relations robustes avec les partenaires commerciaux et les parties prenantes, sera la pierre angulaire de nos progrès. »

Avec cette nouvelle équipe de direction, Evident réalisera son prochain chapitre en renforçant davantage son engagement à offrir des solutions de classe mondiale à ses clients.

À propos d'EVIDENT

Chez Evident, nous sommes guidés par un état d'esprit scientifique : l'innovation et l'exploration sont au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes déterminés à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante, et nous soutenons nos clients avec des solutions qui résolvent les défis et font progresser leur travail, qu'il s'agisse de rechercher des avancées médicales, d'inspecter des infrastructures ou de dévoiler des toxines cachées dans les produits de consommation.

Les solutions d'Evident Industrial vont des microscopes et vidéoscopes aux équipements de contrôle non destructif et analyseurs à rayons X pour la maintenance, la fabrication et les applications environnementales. Soutenue par des technologies de pointe, les produits d'Evident sont largement utilisés pour le contrôle de la qualité, l'inspection et le mesurage.

Evident Life Science donne des moyens aux scientifiques et aux chercheurs grâce à la collaboration et à des solutions de pointe pour les sciences de la vie. Déterminée à répondre aux défis et à soutenir les besoins en constante évolution de ses clients, Evident Life Science propose une gamme complète de microscopes pour la pathologie, l'hématologie, la FIV et d'autres applications cliniques, ainsi que pour la recherche et l'éducation.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.EvidentScientific.com

À propos de Bain Capital Private Equity

Depuis sa fondation en 1984, Bain Capital Private Equity noue des partenariats étroits avec les équipes de direction afin d'apporter les ressources stratégiques qui bâtissent les grandes entreprises et les aident à prospérer. L'équipe mondiale de Bain Capital Private Equity, qui compte plus de 280 professionnels de l'investissement, crée de la valeur pour les sociétés de son portefeuille grâce à sa plateforme mondiale et à son expertise approfondie dans des industries verticales clés, notamment les soins de santé, les consommateurs/la vente au détail, les services financiers et commerciaux, les entreprises industriels et la technologie, les médias et les télécommunications. Bain Capital dispose de 23 bureaux sur quatre continents. L'entreprise a réalisé des investissements primaires ou complémentaires dans plus de 1 100 sociétés depuis sa création. En complément du capital-investissement, Bain Capital investit dans plusieurs classes d'actifs, y compris le crédit, les actions de sociétés ouvertes, le capital-risque et l'immobilier, gérant approximativement 160 milliards de dollars d'actifs totaux et tirant parti de la plateforme partagée de l'entreprise pour saisir des opportunités dans les domaines stratégiques d'intervention.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.baincapitalprivateequity.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ffc55e-10fa-49f4-b5e4-f236ba7cf5bd/fr

Contact auprès des médias : Tobias Ruckes Communications d'entreprise mondiales d'Evident Tobias.Ruckes@EvidentScientific.com