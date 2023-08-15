Mercurity Fintech Holding子公司，Ucon Capital Hong Kong，获准加入“数码港”企业社群

纽约, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercurity Fintech Holding Inc.（Nasdaq：MFH），一家由区块链技术赋能的领先数字金融科技集团，今天宣布其全资子公司Ucon Capital已获准加入著名的香港 “数码港” 企业社群。这标志着MFH和Ucon能力及专业知识受到认可，是公司战略发展的重要里程碑。

Ucon Capital作为MFH集团的一部分，旨在为亚洲市场客户提供全面的数字资产管理服务。MFH与Ucon之间的协同互动，将进一步强化和惠及企业长期成长。

数码港含括1,900余家科技公司和初创企业，是香港成为全球金融科技、Web3、区块链和数字金融中心战略的重要组成部分，企业成员包括著名持牌加密货币交易所Hashkey Group、Web3风险资本和游戏开发商Animoca Brands，以及加密钱包“MetaMask”背后的以太坊软件公司Consensys。

数码港企业社群将为Ucon提供丰富的科创资源，推动其未来发展。通过利用这一协同平台的丰富资源，MFH计划在香港设立亚洲总部，与纽约的北美总部交辉相映，进一步推动公司战略，加强金融科技领域全球领导者的地位。

此外，MFH计划向香港金融管理局（HKMA）申请信托和公司服务提供商许可证（TCSPL），以便作为客户资产的注册受托人和持牌托管人运营。

MFH首席执行官邱实表示：“我们很荣幸加入众多有影响力和精心挑选的公司，成为数码港一员。在香港，监管机构考虑将比特币、以太坊和USDC币视为资产。这为子公司Ucon Capital及在数码港的亚洲总部申请合规许可，推出全面数字资产管理平台的长期目标铺平了道路。加入这个由政府赞助，含括行业领袖的创新数码社群，不仅是对公司能力上的极大认可。更为企业合作赋能创新，通过MFH和Ucon之间的协同效应实现持续增长，为亚洲客户提供全面的数字资产管理服务提供助力。”

前瞻性声明

本公告包含前瞻性声明，这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对未来事件和金融趋势的期望和预测，MFH相信这些因素可能影响其财务状况、业绩、业务战略和财务需求。投资者可通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“瞄准”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性声明。除法律规定外，本公司不承担更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化的义务。尽管本公司认为这些前瞻性声明所表达的期望是合理的，但本公司无法保证这些期望会实现，敬请投资者注意实际结果可能与预期结果存在重大差异。