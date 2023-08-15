Submit Release
News Search

There were 1,384 press releases posted in the last 24 hours and 478,643 in the last 365 days.

Mercurity Fintech Holding子公司，Ucon Capital Hong Kong，获准加入“数码港”企业社群

纽约, Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercurity Fintech Holding Inc.（Nasdaq：MFH），一家由区块链技术赋能的领先数字金融科技集团，今天宣布其全资子公司Ucon Capital已获准加入著名的香港 “数码港” 企业社群。这标志着MFH和Ucon能力及专业知识受到认可，是公司战略发展的重要里程碑。

Ucon Capital作为MFH集团的一部分，旨在为亚洲市场客户提供全面的数字资产管理服务。MFH与Ucon之间的协同互动，将进一步强化和惠及企业长期成长。

数码港含括1,900余家科技公司和初创企业，是香港成为全球金融科技、Web3、区块链和数字金融中心战略的重要组成部分，企业成员包括著名持牌加密货币交易所Hashkey Group、Web3风险资本和游戏开发商Animoca Brands，以及加密钱包“MetaMask”背后的以太坊软件公司Consensys。

数码港企业社群将为Ucon提供丰富的科创资源，推动其未来发展。通过利用这一协同平台的丰富资源，MFH计划在香港设立亚洲总部，与纽约的北美总部交辉相映，进一步推动公司战略，加强金融科技领域全球领导者的地位。

此外，MFH计划向香港金融管理局（HKMA）申请信托和公司服务提供商许可证（TCSPL），以便作为客户资产的注册受托人和持牌托管人运营。

MFH首席执行官邱实表示：“我们很荣幸加入众多有影响力和精心挑选的公司，成为数码港一员。在香港，监管机构考虑将比特币、以太坊和USDC币视为资产。这为子公司Ucon Capital及在数码港的亚洲总部申请合规许可，推出全面数字资产管理平台的长期目标铺平了道路。加入这个由政府赞助，含括行业领袖的创新数码社群，不仅是对公司能力上的极大认可。更为企业合作赋能创新，通过MFH和Ucon之间的协同效应实现持续增长，为亚洲客户提供全面的数字资产管理服务提供助力。”

前瞻性声明
本公告包含前瞻性声明，这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，基于当前对未来事件和金融趋势的期望和预测，MFH相信这些因素可能影响其财务状况、业绩、业务战略和财务需求。投资者可通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“瞄准”、“估计”、“意图”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“可能会”或其他类似表述来识别这些前瞻性声明。除法律规定外，本公司不承担更新前瞻性声明以反映随后发生的事件或情况，或其预期的变化的义务。尽管本公司认为这些前瞻性声明所表达的期望是合理的，但本公司无法保证这些期望会实现，敬请投资者注意实际结果可能与预期结果存在重大差异。

更多的信息，请联络:
International Elite Capital Inc. 
Vicky Chueng 
Tel: +1(646) 866-7989 
Email: mfhfintech@iecapitalusa.com


You just read:

Mercurity Fintech Holding子公司，Ucon Capital Hong Kong，获准加入“数码港”企业社群

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Environment


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more