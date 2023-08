Football: Comment l’IA peut mettre hors-jeu les matchs truqués

Romain Girbal: « l’IA joue un rôle majeur dans le combat contre les matchs truqués »

De vieilles combines bientôt détectées

PARIS, FRANCE, August 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Et si l’Intelligence artificielle n’était pas seulement ce monstre froid destiné à anéantir l’intelligence humaine ? Et si l’IA, en dépit des craintes qu’elle inspire, comportait des versants positifs ? Le domaine de la médecine a déjà pu observer de formidables progrès grâce à cette nouvelle technologie. Et ce n’est pas le seul. L’univers du sport, en particulier le football, est en passe de connaître une véritable révolution dans la lutte contre les matchs truqués.Pour un être humain, détecter ces rencontres biaisées est compliqué. Imaginez le nombre de fois où vous avez crié devant la télévision ou au stade : "l'arbitre est vendu !" Plus d'une fois sans doute, vous avez pensé qu'il y avait un problème, et que l'arbitre ou les joueurs avaient empoché une belle somme d'argent. Peut-être mais attention toutefois à ne pas sombrer dans la paranoïa. Le foot est un jeu, qui par essence, se nourrit d'erreurs sinon tous les matchs se termineraient par des 0 à 0.De vieilles combines bientôt détectéesReste que tout comportement suspect doit nous inciter à la méfiance. C'est le premier signe qu'un scénario de match écrit à l’avance est en train de se dérouler sous nos yeux. Par exemple, un gardien qui plonge systématiquement à l’opposé de la trajectoire de la balle ou un défenseur qui évite de façon grossière tout contact avec son adversaire direct. Des combines qui ont longtemps prospéré sur le rectangle vert mais qui risquent d’être violemment taclées avec par l’intelligence artificielle.Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données historiques, y compris les résultats des matchs, la performance de joueurs ou encore les images télévisées. L'IA peut suivre et analyser les cotes des paris proposés par les différents bookmakers. Des écarts significatifs ou des changements soudains dans les cotes peuvent être le signe d'un match potentiellement truqué.Les médias sociaux dans l’œil de l’IAEn identifiant les anomalies et les schémas qui s'écartent des résultats attendus, les modèles d'IA peuvent ainsi donner l'alerte sur d'éventuels matches truqués. Mieux. L'IA peut surveiller les médias sociaux et les discussions en ligne et identifier des connexions inhabituelles. Des informations précieuses de nature à aider les autorités pour des enquêtes beaucoup plus approfondies. Ces données sont déjà accessibles pour le plus grand nombre. Chaque match télévisé est inondé par une cascade de statistiques comme le nombre de kilomètres parcourus par un joueur, son pourcentage de passes réussies ou encore ses duels gagnés. L'IA peut désormais être utilisée pour rechercher des schémas dans ces multiples ensembles de données. Par exemple, elle peut identifier les matchs pour lesquels il existe une corrélation significative entre les mises et les statistiques inhabituelles d'un joueur ou d'une équipe.Le rôle primordial des fédérationsLes fédérations sportives et leurs partenaires de l’industrie de paris jouent un rôle important dans la formation des modèles d'IA afin d'identifier des schémas et des caractéristiques associés aux matches truqués.Grâce à sa capacité d’absorption, synthèse et déduction de nouvelles données l‘IA est en mesure d‘améliorer sans cesse ses connaissances. Lors de la formation d'un modèle d'IA, il est ainsi nécessaire de référencer et d'annoter les données pour indiquer quels matches ont été truqués et lesquels ne l'ont pas été. Ce processus de classement nécessite une expertise et une compréhension approfondie des matches et des trucages associés, ce qui en fait une tâche complexe. Cet effort est essentiel pour réaliser l‘atout maître de l‘IA qui est de pouvoir combiner tous ces nombreux paramètres et de détecter les anomalies en un temps record. Romain Girbal est un entrepreneur français qui a cofondé deux startups à succès, Exclusible et IB2.