Saputo publie son Rapport de la promesse 2023

MONTRÉAL, 14 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 10 août 2023, Saputo inc. (TSX : SAP) (nous, Saputo ou la Société) a publié son Rapport de la promesse Saputo 2023, qui souligne les progrès réalisés par la Société en matière de gestion des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) afférents à ses activités.

La promesse Saputo est l’assise de l’approche ESG de Saputo qui guide les actions quotidiennes de la Société, afin d’assurer qu’elle respecte les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Elle repose sur sept piliers conçus pour aider la Société à nourrir, protéger et soutenir les communautés dans lesquelles elle est établie.

« La promesse Saputo est intégrée à nos principales activités commerciales depuis plus de cinq ans, et nous sommes heureux de présenter maintenant l’édition 2023 de ce rapport, alors que nous continuons d’être transparents et responsables envers toutes nos parties prenantes, a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. Nous sommes fiers des progrès réalisés au cours de la dernière année, mais nous sommes également conscients qu’il reste du travail à faire dans certains secteurs et nous restons déterminés à atteindre les objectifs de notre promesse. Alors que nous entamons la deuxième année de notre plus récent plan triennal de la promesse Saputo, j’ai confiance en la force de notre stratégie et de notre vision, et je suis enthousiasmé par les occasions qui s’offrent à nous de réaliser une croissance à long terme, une durabilité et une création de valeur convaincantes. »

Le Rapport de la promesse Saputo 2023 décrit nos engagements à long terme en lien avec chacun des sept piliers stratégiques, et il comprend des mises à jour sur les progrès réalisés à l’égard de ces engagements, notamment les faits saillants suivants :

Qualité et sécurité des aliments : Toutes les installations de Saputo ont été certifiées conformes aux normes de l’Initiative mondiale de salubrité des aliments (GFSI) et elles ont maintenu des scores élevés, obtenant la mention « bon » ou « excellent ».

Nos employés : Les efforts pour faire progresser l’équilibre entre les genres ont été maintenus. La représentation des femmes dans les postes de haute direction demeure de 25 %, soit une augmentation de 9 % au cours des cinq dernières années.

Éthique des affaires : La Société a continué d’accomplir des progrès pour accroître la transparence et la communication d’information à ses investisseurs, en particulier en ce qui concerne le climat, et elle a harmonisé ses rapports avec des cadres reconnus, comme le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC).

Approvisionnement responsable : Une Politique d’agriculture durable mondiale a été lancée, définissant les normes de durabilité que Saputo veut atteindre en partenariat avec ses producteurs et ses fournisseurs de lait afin de soutenir une production responsable des ingrédients laitiers.

Environnement : L’intensité en carbone de la Société a diminué de 13 % par rapport à la référence de l’exercice 2020, car les initiatives en matière d’électricité renouvelable continuent d’avoir un impact positif sur l’empreinte mondiale de la Société.

Nutrition : Des directives de marketing responsable ont été lancées à l’échelle mondiale, afin de garantir que la Société commercialise ses produits de manière responsable, en particulier auprès des jeunes consommateurs.

Communauté : L’investissement communautaire a atteint plus de 7,49 millions de dollars canadiens, ce qui est supérieur à l’objectif de la Société d’investir 1 % de son bénéfice annuel avant impôt dans les communautés où elle exerce ses activités.

Le rapport complet peut être obtenu dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société, à l’adresse www.saputo.com.

