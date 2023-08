Télésat conclut un contrat avec MDA, le fabricant principal de satellites pour sa constellation avancée en orbite terrestre basse Télésat Lightspeed

Télésat Lightspeed est entièrement financé jusqu’à sa mise en service à l’échelle mondiale, faisant appel à des technologies de pointe qui augmentent l'efficacité du réseau à un coût considérablement réduit

OTTAWA, 11 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT), l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé aujourd'hui que la société de technologie spatiale MDA (TSX : MDA) construira 198 satellites avancés pour le programme en orbite terrestre basse (Low Earth Orbit - LEO) Télésat Lightspeed. Télésat a également annoncé que Télésat Lightspeed est désormais entièrement financé jusqu’à sa mise en service à l’échelle mondiale en tenant compte de la propre contribution en capital de l'entreprise, de certains financements de fournisseurs et de l’ensemble des engagements de financement de ses partenaires gouvernementaux canadiens aux niveaux fédéral et provincial.



En exploitant des avancées technologiques clés, notamment les antennes actives numériques à formation de faisceaux et le processeur régénératif intégré haute performance avant-gardistes de MDA, le réseau repensé Télésat Lightspeed atteindra une efficacité de réseau accrue et une flexibilité améliorée pour cibler et fournir dynamiquement de la capacité aux utilisateurs. Ces avancées technologiques permettent à chaque satellite d'être légèrement plus petit que les satellites que Télésat envisageait précédemment, tout en maintenant les plus hauts niveaux de performance, de résilience et de capacité globale du réseau.

Il est important de noter que ces satellites de pointe sont également très rentables, entraînant ainsi des économies totales anticipées de l’ordre de 2 milliards $US sur les coûts en capital du programme à 198 satellites par rapport à l’estimation précédente de Télésat. Ces économies substantielles facilitent le financement du programme et améliorent de manière significative les rendements financiers projetés, qui étaient déjà convaincants.

Tirant parti des 54 ans d'excellence en ingénierie de Telesat, le réseau Telesat Lightspeed a été conçu dès le départ pour répondre aux besoins de connectivité critiques et exigeants des utilisateurs d’entreprises et de gouvernements. Les offres de services pour ce réseau maillé à liaisons optiques dans l'espace comprennent des liaisons de données multi-Gbps, des normes MEF 3.0 de couche 2 et une connectivité haut débit hautement sécurisée, résiliente et à faible latence partout dans le monde. Avec la signature de ce contrat, le programme Télésat Lightspeed commence immédiatement, avec des lancements de satellites prévus dès mi-2026 et des services polaires et mondiaux prévus dès fin 2027.

« Je suis incroyablement fier de l'équipe de Télésat pour son travail innovant visant à optimiser davantage notre conception de Télésat Lightspeed - qui était déjà un réseau LEO très évolué et performant - résultant en des coûts considérablement réduits avec des offres de services de classe entreprise inégalées », a déclaré Dan Goldberg, Président et chef de la direction de Télésat. « MDA est un entrepreneur principal de satellites de classe mondiale avec un palmarès impressionnant et plusieurs programmes spatiaux stratégiques notoires récemment annoncés, et c'est un privilège de travailler en étroite collaboration sur la constellation phare et révolutionnaire Télésat Lightspeed. L'expertise approfondie de MDA en tant qu’entrepreneur principal LEO, ainsi que notre propre expertise en opérations de satellites et en ingénierie des systèmes, nous confèrent le plus haut niveau de confiance dans l'atteinte de nos objectifs ».

« Fidèles à nos valeurs, MDA s'est engagé à être un partenaire de mission de confiance pour Télésat Lightspeed depuis le début, et notre performance éprouvée en tant qu’entrepreneur de satellites de constellations LEO sera désormais mise à profit pour faire progresser la constellation », a déclaré Mike Greenley, Président et chef de la direction de MDA. « Nous croyons en la mission et la vision de Télésat et nous sommes ravis que notre produit satellitaire numérique défini par logiciel soit un catalyseur clé pour atteindre leurs objectifs alors que nous travaillons ensemble pour inaugurer la prochaine génération de communications spatiales par satellite ».

Financement du programme Télésat Lightspeed

Télésat a maintenant en place un ensemble d’engagements de financement de ses partenaires gouvernementaux canadiens aux niveaux fédéral et provincial d'un montant combiné allant jusqu’à environ 2 milliards $US, démontrant leur engagement et leur confiance dans le programme et l'importance de la nouvelle économie spatiale pour le Canada. L’achèvement de ce financement est subordonnée à un certain nombre de conditions, dont la réalisation de diligence raisonnable confirmatoire et la conclusion d'accords définitifs.

Ce financement, combiné à la propre contribution en capital de Télésat d'environ 1,6 milliard $US ainsi qu'à certains financements de fournisseurs, fournirait au programme Télésat Lightspeed des fonds suffisants pour lancer le service mondial, qui se produira une fois que les 156 premiers satellites seront en orbite. Télésat continuera d'ajouter des satellites qui seront financés à l'aide des flux de trésorerie de Télésat Lightspeed pour compléter la constellation initiale de 198 satellites. En plus des économies de capital d'environ 2 milliards $US prévues, Télésat s'attend également à des économies substantielles en raison de coûts de financement considérablement réduits par rapport au plan antérieur de l'entreprise.

L'investissement en capital pour le programme Télésat Lightspeed s'élève à environ 3,5 milliards $US et comprend 198 satellites Télésat Lightspeed, des lanceurs de satellites, un réseau mondial de stations terrestres et de centres d'exploitation, des systèmes de soutien aux activités et aux opérations et des dépenses pour soutenir le développement ultérieur d'une gamme de terminaux d'utilisateurs pour les marchés cibles de Télésat.

Télésat Lightspeed est le plus grand programme spatial jamais conçu au Canada et sera l'un des réseaux de satellites à haut débit les plus innovants et les plus avant-gardistes au monde. MDA fabriquera les satellites Télésat Lightspeed dans ses installations de conception de systèmes satellitaires et de fabrication à haut volume à la fine pointe de la technologie au Québec. Le programme contribuera à combler le fossé numérique, à créer et à maintenir environ 2 000 emplois canadiens de haute qualité, à stimuler l'innovation canadienne et le développement d'une propriété intellectuelle de grande valeur, à générer des milliards de dollars en croissance économique et à propulser les investissements nationaux et les exportations.

« En tant que chef de file mondial de la nouvelle économie spatiale, le Canada est fier de voir deux champions nationaux unir leurs forces dans le cadre de ce programme canadien phare visant à créer des emplois hautement qualifiés et à soutenir l'innovation de pointe dans l'industrie des télécommunications, contribuant ainsi à saisir des opportunités économiques et sociales dans les collectivités rurales et éloignées du Canada. Avec Télésat Lightspeed, le Canada continuera à relever les défis les plus urgents auxquels nous sommes confrontés ici sur Terre, de la fracture numérique à la santé, en passant par les changements climatiques, la sécurité nationale, et bien plus. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie

Goldberg a ajouté : « Nous sommes reconnaissants et fiers d'avoir le soutien solide des gouvernements du Canada, du Québec et de l'Ontario dans le programme Télésat Lightspeed. »

Les investissements gouvernementaux canadiens aux niveaux fédéral et provincial sont libellés en dollars canadiens, qui ont été convertis en dollars américains dans ce communiqué au taux de change de 1,34 CAD: 1 USD.

Conférence téléphonique sur les résultats :

Télésat a prévu une conférence téléphonique le vendredi 11 août 2023 à 9 h 30 HE pour discuter de ses résultats financiers pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin 2023. Avant le début de la conférence, Télésat publiera un communiqué de presse contenant ses résultats financiers sur son site Web. Les détails pour accéder à la conférence téléphonique et au site Web se trouvent sur la page web de Télésat pour les relations avec les investisseurs.

À propos de Télésat

S'appuyant sur un héritage d'excellence en ingénierie, de fiabilité et de service à la clientèle à l’avant-garde de l'industrie, Télésat (NASDAQ et TSX : TSAT) est l'un des opérateurs de satellites mondiaux les plus importants et les plus innovants. Télésat travaille en collaboration avec ses clients pour fournir des solutions de connectivité essentielles qui relèvent les défis de communication les plus complexes au monde, offrant aux clients de puissants avantages qui améliorent leurs opérations et stimulent une croissance rentable.

Pour répondre aux exigences de connectivité du futur, Télésat Lightspeed, le réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) de Télésat, est en innovation permanente et sera le premier et le seul réseau LEO optimisé pour répondre aux exigences rigoureuses des clients télécoms, gouvernementaux, maritimes et aéronautiques. Télésat Lightspeed redéfinira la connectivité mondiale par satellite grâce à des liaisons à haut débit omniprésentes, abordables et à des vitesses semblables à celles de la fibre optique. Pour des mises à jour sur Télésat, suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, ou visitez www.telesat.com.

