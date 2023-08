Stingray annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 09 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conformément au Guide à l’intention des sociétés de la TSX, Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) (la « Société ») publie le présent communiqué afin d’annoncer le résultat du vote des actionnaires à l’élection des administrateurs lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue virtuellement plus tôt aujourd’hui.



Chacun des dix (10) candidats suivants proposés par la Société a été dûment élu en tant qu’administrateur de la Société par les voix exprimées lors de l'assemblée. Le résultat du vote est le suivant :

Pour Contre Nombre % Nombre % Claudine Blondin 205 691 678 99,99% 10 465 0,01% Karinne Bouchard 205 701 343 99,99% 800 0,01% Eric Boyko 205 178 575 99,75% 523 568 0,25% Mélanie Dunn 205 691 843 99,99% 10 300 0,01% Frédéric Lavoie 205 701 245 99,99% 898 0,01% Mark Pathy 205 697 548 99,99% 4 595 0,01% Gary S. Rich 205 695 280 99,99% 6 863 0,01% François-Charles Sirois 205 366 676 99,84% 335 467 0,16% Robert G. Steele 205 701 580 99,99% 563 0,01% Pascal Tremblay 205 695 245 99,99% 6 898 0,01%

À propos de Stingray

Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Groupe Stingray Inc.

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com