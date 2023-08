Stingray retire ses publicités des plateformes Meta

MONTRÉAL, 08 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A ; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd'hui sa décision de suspendre immédiatement toute publicité de ses produits sur Facebook et Instagram au Canada. Cette décision fait suite aux actions récentes de Meta concernant le contenu journalistique canadien sur ses plateformes, à la lumière de la Loi sur les nouvelles en ligne (Loi C-18) et en soutien aux éditeurs de médias d'information canadiens.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré : "Nous croyons en l'importance d'un paysage médiatique diversifié et dynamique qui soutient une démocratie saine. Nous ne pouvons tolérer la décision récente de Meta de bloquer les nouvelles des éditeurs de médias d'information canadiens et leurs implications potentielles pour le contenu des nouvelles canadiennes. En conséquence, nous avons décidé de suspendre notre publicité sur Facebook et Instagram."

Stingray appelle également les entreprises, les gouvernements et les institutions à exprimer leur désaccord avec la position de Meta envers la politique publique et les médias d'information, en faisant des choix réfléchis en matière de placement publicitaire.

Stingray continuera de surveiller de près la situation et réévaluera sa position en fonction des développements futurs.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

