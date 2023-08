South Coast Opens For Razor Clam Harvesting

The Oregon Department of Agriculture and the Oregon Department of Fish and Wildlife announce a new shellfish opening. Razor clamming is open from Cape Blanco (north of Port Orford) to the California border. Recent samples show levels of the marine biotoxin domoic acid have dropped below the closure limit. Razor clamming remains open from Seal Rock to the north jetty of the Siuslaw River.

Razor clamming remains closed from the Washington border to Seal Rock, and from the south jetty of the Siuslaw River to Cape Blanco, for elevated levels of the marine biotoxin domoic acid.

Crab, mussel and bay clam harvesting remain open along the entire Oregon coast. Oregon Department of Agriculture will continue to test for shellfish toxins twice per month, as tides and weather permit. Reopening an area closed for biotoxins requires two consecutive tests with results below the closure limit. Contact Oregon Department of Fish and Wildlife for recreational license requirements, permits, rules and limits.

For more information call Oregon Department of Agriculture’s (ODA) shellfish biotoxin safety hotline at (800) 448-2474, the Food Safety Division at (503) 986-4720, or visit the ODA recreational shellfish biotoxin closures webpage.

El Departamento de Agricultura de Oregón y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón anuncian una nueva apertura de mariscos. La pesca de almejas navajas está abierta desde Cabo Blanco (al norte de Port Orford) hasta la frontera con California. Muestras recientes muestran que los niveles de la biotoxina marina ácido domoico han caído por debajo del límite de cierre. La navaja permanece abierta desde Seal Rock hasta el embarcadero norte del río Siuslaw.

La pesca de almejas navajas permanece cerrada desde la frontera de Washington hasta Seal Rock, y desde el embarcadero sur del río Siuslaw hasta Cabo Blanco, debido a los niveles elevados de la biotoxina marina ácido domoico.

La recolección de cangrejo, mejillones y almejas permanece abierta a lo largo de toda la costa de Oregón. El Departamento de Agricultura de Oregón continuará analizando las toxinas de los mariscos dos veces al mes, según lo permitan las mareas y el clima. La reapertura de un área cerrada por biotoxinas requiere dos pruebas consecutivas con resultados por debajo del límite de cierre. Comuníquese con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón para conocer los requisitos, permisos, reglas y límites de las licencias recreativas.

Para obtener más información, llame a la línea directa de seguridad de biotoxinas de mariscos del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) al (800) 448-2474, a la División de Seguridad Alimentaria al (503) 986-4720, o visite la página web del ODA sobre cierres a la pesca recreativa por biotoxinas en los moluscos.

Contact: Alex Manderson (503) 801-0751