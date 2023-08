WSP vend Louis Berger Services

MONTRÉAL, 07 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») annonce aujourd’hui qu’elle a vendu Louis Berger Services Inc. (« LBS ») à Versar Inc. (“Versar”), une entreprise mondiale de services d'ingénierie, d'environnement et de sécurité. LBS se spécialise dans les services d’exploitation et d’entretien d'infrastructures complexes pour des installations civiles et de défense essentielles à la mission dans le monde entier. LBS emploie actuellement environ 1 400 personnes.



« Acquise par WSP en 2018 dans le cadre de la transaction visant Louis Berger, LBS possède une équipe talentueuse et une feuille de route impressionnante. Nous sommes ravis d’avoir conclu cette entente avec Versar et sommes convaincus qu’elle assurera le succès à long terme des activités de LBS », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Je tiens à remercier tous les employés de LBS pour leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution à WSP, et je leur souhaite beaucoup de succès avec Versar. »

« Versar est ravie d’accueillir tous les employés de LBS au sein de l’équipe de Versar », a pour sa part déclaré Jim Jaska, chef de la direction de Versar. « Nos offres de services complémentaires nous permettront de tirer parti de nos clientèles et solutions respectives pour faire croître nos activités. Nous pourrons ainsi livrer concurrence à l’échelle mondiale, tout en continuant de nous consacrer à fournir un service client personnalisé. »

À PROPOS DE LOUIS BERGER SERVIVES

Louis Berger Services Inc. (« LBS ») est spécialisée dans les services d’exploitation et d’entretien d'infrastructures complexes pour des installations civiles et de défense essentielles à la mission dans le monde entier. En tant que partenaire de confiance des agences du gouvernement fédéral, elle offre son expertise dans les domaines suivants : opérations portuaires aériennes, logistique de contingence, services de soutien terrestre, ainsi qu’entretien de véhicules lourds pour ses clients des secteurs de la défense et de la sécurité. De plus, ses services de maintenance des actifs de transport proposés à des clients locaux et étatiques dans l’ensemble des États-Unis comptent parmi les meilleurs de l’industrie. La mission de LBS – qui consiste à aider ses clients à relever leurs défis les plus complexes – est aussi une grande source de fierté pour l’entreprise.

À PROPOS DE VERSAR

Versar, Inc, une société de portefeuille de Kingswood Capital Management, est une entreprise mondiale de services d'ingénierie, d'environnement et de sécurité qui fournit des solutions de grande valeur à l’égard de programmes critiques dans les environnements naturels, construits et numériques. Versar a son siège social à Washington, D.C., et compte trois secteurs d’activité : Environnement et durabilité, Sécurité nationale, et Services de gestion et de soutien des installations. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Versar à l’adresse www.versar.com.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et de l’exploitation minière. Nos 68 000 professionnels de confiance partagent un objectif commun, soit d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2022, WSP a déclaré des revenus de 11,9 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

