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全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Apellis Pharmaceuticals, Inc. 投資者查詢 APLS 證券集體訴訟調查狀況

紐約, Aug. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm，繼續代表 Apellis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: APLS) 的股東進行可能的證券申索調查。此調查源於 Apellis 可能向投資公眾發布了重大誤導性商業資訊的指控。

影響：若您曾購買過 Apellis 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17734，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.comcases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟的資訊。

案件詳情2023 年 7 月 17 日，美國視網膜專家學會 (American Society of Retina Specialists) 發布了一份新聞稿，強調對 Apellis Pharmaceuticals 的新型眼科疾病藥物 Syfovre 的擔憂。該新聞稿指出，醫生已經報告了使用該藥物治療的患者出現眼部炎症的病例，包括六例閉塞性視網膜血管炎，該炎症可能導致失明，它會阻礙血流通過血管向視網膜供血。

受此新聞影響，Apellis 股價於 2023 年 7 月 17 日每股下跌了 32.04 美元，跌幅 37.92%，收市價為 52.46 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

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聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師
Phillip Kim 律師
The Rosen Law Firm, P.A.
275 Madison Avenue, 40th Floor
New York, NY 10016（美國）
電話：(212) 686-1060
免費電話：(866) 767-3653
傳真：(212) 202-3827
lrosen@rosenlegal.com
pkim@rosenlegal.com
cases@rosenlegal.com
www.rosenlegal.com


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