Conquérantes: Une histoire palpitante sur la résilience et l'aventure des étudiants étrangers à Paris

Conquérantes par Azzahra Oumina

NEW YORK CITY, NEW YORK, UNITED STATES, August 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Aelia Belamin est une jeune femme déterminée qui décide de débarquer à la capitale française pour ses études, dans les années 2000. En s'immergeant dans un environnement de liberté qui contraste avec les valeurs de sa culture d'origine, elle saisit chaque occasion afin de vivre pleinement sa routine universitaire. Toutefois, elle est forcée de constater que tout n'est pas rose pour ces jeunes! Confrontée à la précarité des étudiants étrangers, aux défis d'adaptation culturelle, à la cybercriminalité moderne, l'étudiante va devoir redoubler d'efforts pour s'épanouir.Fort heureusement, sa sœur Sally, récemment mutée à Paris pour le compte d'une entreprise multinationale, l'aide à surmonter ses peurs et les menaces qui pèsent sur ses épaules. Ensemble, elles élaborent un plan pour libérer Aelia de ses tracas. Ce lien de sororité se retrouve au centre d'une histoire haletante et enivrante. Et si la solution était de lâcher prise et de s'appuyer sur l'Autre pour remonter la pente?Cet écrit mêle plusieurs histoires et expériences vécues par de réels étudiants étrangers venus en France à la recherche de meilleures perspectives d'avenir. Il permet de mettre en lumière les difficultés et les mésaventures auxquelles ils peuvent être confrontés. En ce sens, ce récit provoque réflexions et facilite la compréhension de la vie estudiantine. A dévorer, sans aucune modération!En savoir plus sur Conquérantes ici