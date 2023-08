Enapter AG e Wolong collaborano per portare gli elettrolizzatori AEM in Cina

Wolong and Enapter sign Framework Supply Contract Douglas Pang, Chairman of Wolong Electric Drive Group and Sebastian-Justus Schmidt, CEO of Enapter Enapter Logo

Il produttore di elettrolizzatori Enapter firma un contratto di fornitura con il produttore di motori Wolong. Il volume dell'ordine è di oltre 6 milioni di euro

La natura pragmatica e legata alle prestazioni di Wolong, unita al desiderio di una cooperazione a lungo termine, ci ha uniti.” — Sebastian-Justus Schmidt

SHANGHAI, CINA, August 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Berlino, Germania Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) ha firmato un accordo quadro di fornitura del valore di oltre sei milioni di euro con la società cinese Wolong. Wolong è uno dei principali produttori mondiali di motori e azionamenti ed è attivo anche nel campo delle energie rinnovabili. In passato, l'azienda ha già sviluppato alimentatori per elettrolizzatori di varie gamme di potenza e può anche vantare una lunga storia di successi nel segmento delle applicazioni di pompe e ventilatori.Il contratto firmato il 7 Agosto 2023 include la consegna di cinque sistemi multi-core da megawatt per vari clienti in Cina, nonché circa 130 piccoli elettrolizzatori single-core (AEM Electrolyser EL 4.0), che dovrebbero essere utilizzati in vari siti di test in diversi ambienti applicativi.Enapter e Wolong intendono insieme rendere competitive le soluzioni modulari per la produzione di idrogeno in Cina. Nel settore dell'elettrolisi AEM, Enapter vuole anche acquisire una quota significativa del mercato cinese entro i prossimi anni.Douglas Pang, presidente del gruppo Wolong Electric Drive: “Le nostre visioni aziendali si sposano perfettamente: Enapter mira a diventare il principale fornitore mondiale di elettrolizzatori AEM. Wolong condivide questa visione e vuole svolgere un ruolo chiave come produttore in Cina per espandere l'industria locale e globale dell'idrogeno con i componenti Wolong”.Sebastian-Justus Schmidt, fondatore di Enapter: "La natura pragmatica e legata alle prestazioni di Wolong, unita al desiderio di una cooperazione a lungo termine, ci ha uniti. Con il lancio dei primi elettrolizzatori AEM in Cina, offrono anche un servizio eccellente e mostrano quindi un reale orientamento al cliente".A proposito di WOLONGWolong è uno dei primi tre produttori di motori e azionamenti a livello mondiale ed è attivo anche nel campo delle energie rinnovabili. L'azienda ha sviluppato convertitori per elettrolizzatori per varie gamme di potenza e ha una lunga esperienza nelle applicazioni di pompe e ventilatori. Wolong ha oltre cinquanta filiali, tra cui il gruppo europeo ATB, Brook Crompton, GE Industrial Motors e SIR Robotics di Moderna, Italia. Con oltre 18.000 dipendenti, l'azienda ha generato un fatturato annuo di oltre 5,4 miliardi di dollari USA nel 2019. Il gruppo è stato fondato nel 1984 e quotato alla Borsa di Shanghai nel giugno 2002.A proposito di EnapterEnapter è un'azienda innovativa di tecnologia energetica che produce generatori di idrogeno ad alta efficienza - i cosiddetti elettrolizzatori - per sostituire i combustibili fossili e quindi guidare la transizione energetica a livello globale. La tecnologia brevettata e collaudata della membrana a scambio anionico (AEM) consente la produzione in serie di elettrolizzatori plug & play per la produzione di idrogeno verde su qualsiasi scala ed in qualsiasi luogo. I sistemi modulari sono già utilizzati da più di 340 aziende in più di 50 paesi in tutto il mondo, compresi i settori dell'energia, della mobilità, dell'industria, del riscaldamento e delle telecomunicazioni. Il Gruppo Enapter ha sede in Germania e un sito di ricerca e sviluppo e produzione in Italia. Enapter AG è quotata sul mercato regolamentato delle borse di Francoforte e Amburgo, ISIN: DE000A255G02.