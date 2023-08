Le Crystal Serenity reprend du service, annonçant une nouvelle ère pour le monde des croisières

Le navire revisité prend le large à Marseille, avec des espaces rénovés offrant des expériences exceptionnelles

MIAMI, 02 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crystal se relance officiellement aujourd'hui sous la nouvelle tutelle d'A&K Travel Group, alors que le Crystal Serenity prend la mer après une remise à neuf ayant coûté plusieurs millions de dollars. Le plus grand navire de la compagnie de croisières, qui part aujourd'hui de Marseille pour son voyage inaugural, peut accueillir 740 personnes. Il s'agit du premier des deux navires qui reprendront du service cet été.



Avec un ratio espace/hôte imbattable dans le secteur (1 pour 2,63 mètres cubes) et près d'un membre du personnel par hôte, le Crystal Serenity offre des possibilités infinies d'inspiration et d'enrichissement, complétées par un service sans égal. Des suites plus grandes et redessinées, des restaurants de spécialités primés et des espaces publics reposants permettent aux passagers de vivre des expériences incroyables au fil de leur voyage vers les destinations les plus prisées du monde.

« Crystal est reconnue depuis des décennies pour ses expériences exceptionnelles et nous sommes ravis de ré-accueillir nos clients à bord pour cette nouvelle ère extraordinaire », a déclaré Cristina Levis, PDG d'A&K Travel Group. « En un an seulement, nous avons réussi à revitaliser les navires, ce qui est pratiquement du jamais-vu dans notre secteur. C'est un honneur de communiquer ce nouveau chapitre mieux que jamais et pile dans les temps, tout en maintenant à bord 80 % de l'équipage tant apprécié de Crystal. »

Itinéraires

Après le premier voyage de Marseille à Lisbonne, le Crystal Serenity naviguera vers l'Europe du Nord en y dénichant les endroits les plus attrayants, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Islande. Le navire se rendra ensuite vers les Amériques, offrant aussi bien l'expérience du Canada, tout au nord, que de Carthagène, en Colombie, tout au sud, avant d'entamer sa croisière autour du monde, la 2024 World Cruise. Au départ de San Diego ou de Miami sur plus de 125 nuits, ce voyage très attendu visitera 29 pays et 62 destinations à couper le souffle ainsi que des paysages emblématiques.

Suites et chambres

Crystal a fait appel à un grand cabinet d'architectes spécialisé en navires de croisière, GEM , pour guider le réaménagement de certaines chambres et suites. Les hébergements présentent des tons neutres et des équipements haut de gamme, complétés par des teintes subtiles de couleurs pastel faisant écho à la couleur de l'océan. Les détails mis en relief, le travail d'artisan contemporain et les finitions fait-main incarnent le raffinement moderne, tandis que les aménagements spacieux maximisent la relaxation dans les chambres.

Dans le cadre de la rénovation du navire, deux nouvelles catégories de chambres ont été créées – la Jr. Crystal Penthouse Suite et la Single Guest Room with Ocean View – permettant aux voyageurs en solitaire de ne pas avoir à payer de suppléments superflus. Ces nouvelles catégories amélioreront également la disponibilité de la catégorie populaire qu'est la Sapphire Suite.

Single Guest Room with Ocean View : une chambre confortable (jusqu'à 20 m²) redessinée en 2023, avec des détails accueillants et confortables, un service de majordome et une vue sur l'océan.

: une chambre confortable (jusqu'à 20 m²) redessinée en 2023, avec des détails accueillants et confortables, un service de majordome et une vue sur l'océan. Sapphire Veranda Suite : une suite spacieuse (jusqu'à 40 m²) avec un espace de vie, des finitions élégantes et une véranda privée, accompagnés d'un service de majordome attentif. Les suites Sapphire sont disponibles à la réservation dans leur design nouveau ou classique.

: une suite spacieuse (jusqu'à 40 m²) avec un espace de vie, des finitions élégantes et une véranda privée, accompagnés d'un service de majordome attentif. Les suites Sapphire sont disponibles à la réservation dans leur design nouveau ou classique. Junior Crystal Penthouse Suite : redessinée en 2023, cette grande suite (jusqu'à 60 m²) comprend des pièces spacieuses avec une salle à manger et un espace de vie séparés donnant sur une véranda privée, aussi accompagnés d'un service de majordome attentif.



Repas

Avec onze options de restauration distinctes, comprenant un service gastronomique en suite 24h/24, les hôtes ont accès à des expériences culinaires inégalées :

Umi Uma : le retour de l'Umi Uma du légendaire chef Nobuyuki (Nobu) Matsuhisa, le seul concept de restauration Nobu en mer où les clients peuvent déguster une cuisine nippo-péruvienne innovante et primée.

: le retour de l'Umi Uma du légendaire chef Nobuyuki (Nobu) Matsuhisa, le seul concept de restauration Nobu en mer où les clients peuvent déguster une cuisine nippo-péruvienne innovante et primée. Osteria D’Ovidio : une cuisine italienne raffinée, avec des menus originaux et des plats créés par les talentueux chefs de Crystal.

: une cuisine italienne raffinée, avec des menus originaux et des plats créés par les talentueux chefs de Crystal. Waterside Restaurant : la salle à manger principale du Crystal propose des places assises ouvertes pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

: la salle à manger principale du Crystal propose des places assises ouvertes pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. The Bistro : un café et bar moderne proposant des collations légères comme des pâtisseries fraîches, des bagels et des fruits le matin, ainsi qu'une sélection de fromages internationaux, de pâtés, de prosciutto, de saumon fumé et de desserts délicats tout au long de l'après-midi.

: un café et bar moderne proposant des collations légères comme des pâtisseries fraîches, des bagels et des fruits le matin, ainsi qu'une sélection de fromages internationaux, de pâtés, de prosciutto, de saumon fumé et de desserts délicats tout au long de l'après-midi. Trident Grill : situé au bord de la piscine, le Trident Grill propose des délices classiques comme des hamburgers, des melts, des salades et bien d'autres choses encore.

: situé au bord de la piscine, le Trident Grill propose des délices classiques comme des hamburgers, des melts, des salades et bien d'autres choses encore. Scoops Ice Cream Bar : le somptueux bar à desserts de Crystal propose d'authentiques glaces italiennes préparées avec des ingrédients frais, des yaourts glacés, des biscuits maison et bien d'autres choses encore.

: le somptueux bar à desserts de Crystal propose d'authentiques glaces italiennes préparées avec des ingrédients frais, des yaourts glacés, des biscuits maison et bien d'autres choses encore. The Vintage Room : propose des dîners et mariages de mets guidés et intimes, mettant en valeur la vaste sélection de vins de la cave du navire.

: propose des dîners et mariages de mets guidés et intimes, mettant en valeur la vaste sélection de vins de la cave du navire. Tastes Kitchen & Bar : Tastes propose une cuisine d'inspiration mondiale et une expérience culinaire décontractée de type familial, sous forme de tapas, que les clients peuvent déguster seuls ou avec leurs nouveaux amis.

: Tastes propose une cuisine d'inspiration mondiale et une expérience culinaire décontractée de type familial, sous forme de tapas, que les clients peuvent déguster seuls ou avec leurs nouveaux amis. Marketplace : une expérience gastronomique de style buffet avec des vitres s'étendant du sol au plafond tout autour et un espace chic en plein air.



Bien-être

Le nouveau concept de spa de Crystal, Aurōra, se veut devenir la destination bien-être la plus sereine en mer, avec un nouveau design aux couleurs neutres et aux tons modérément vifs, un plafond étoilé à éclairage fibre optique, des matériaux organiques, du cristal de sel naturel et de l'ardoise brossée à la soie. L'offre de soins étendue comprend davantage de soins du visage emblématiques, des massages et un salon de coiffure complet. Les points saillants incluent :

L'Aurōra LED and Cryo Facial Experience qui repulpe et tonifie instantanément la peau.

Biotec 2.0 The Ultimate Facial, conçu pour redonner une apparence jeune après un seul soin.

L'Aurōra Stone Signature Massage, qui utilise des pierres chaudes pour détendre les muscles.



De plus, Crystal a récemment annoncé la nomination de Dalila Roglieri en tant que nutritionniste principale de la marque, complétant ainsi l'expérience de bien-être globale pour les hôtes.

Le frère du Crystal Serenity, le Crystal Symphony, est actuellement en cours de rénovation et reprendra du service pour son voyage inaugural à Athènes le 1er septembre.

Réservez un itinéraire Crystal en contactant votre conseiller en voyages, en vous rendant sur https://www.crystalcruises.com/grand-journeys ou en composant le 1-800-446-6620.

À propos de Crystal

Depuis plus de trente ans, Crystal est synonyme de voyages exceptionnels et primés. En 2022, A&K Travel Group a acquis la marque Crystal et ses deux navires, le Crystal Serenity et le Crystal Symphony, lançant une nouvelle ère d'exception en mer. Cette compagnie de croisières de renommée mondiale propose aux voyageurs exigeants des expériences authentiques, enrichissantes et à la pointe du secteur, et ce tant sur terre qu'en mer. Le partenariat novateur de Crystal avec Abercrombie & Kent offre aux hôtes un accès inégalé aux expériences et aux destinations les plus recherchées, ainsi qu'aux tout derniers créateurs culturels dans le monde. Les navires réaménagés offriront des suites plus spacieuses et rénovées avec des finitions artisanales, de nouvelles offres bien-être de pointe, des divertissements spectaculaires et des restaurants gratuits de classe mondiale, avec notamment le retour d'UMI UMA, la seule expérience gastronomique en mer du chef étoilé Michelin, Nobuyuki (Nobu). Grâce à un service inégalé et à un engagement indéfectible en faveur de la sophistication et de l'élégance à chaque point de contact, les passagers se sentent comme chez eux une fois à bord.

