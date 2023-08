Le trafic au pont Blue Water reste fluide pendant que le projet de réfection progresse

POINT EDWARD, Ontario, 31 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le complexe du pont Blue Water est composé de deux ponts : le Premier pont Blue Water (PPBW) et le Second pont Blue Water (SPBW). Alors que les importants travaux de réfection en cours sur le PPBW continuent, la circulation a été déviée vers le SPBW. Le pont Blue Water a la chance d'avoir deux travées, car chacune d'entre elles peut servir de redondance et les voyageurs continuent à bénéficier d'une circulation fluide et de temps d'attente stables.







DES ENTREPRENEURS TRAVAILLANT SOUS LE PREMIER PONT BLUE WATER. PHOTO : LA SPFL

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3f76de8-f708-4587-a61e-2a48279ce478/fr

Grâce à une conception et une planification minutieusement réalisées les années précédentes, ces travaux dépendants de la météo ne vont durer que 13 semaines. Les détails sur la progression du projet de réhabilitation incluent :

L'entrepreneur du projet, avec une équipe louable de plus de 25 personnes, reste sur la bonne voie pour terminer le projet avant la date cible du 5 octobre.

Des étapes clés ont déjà été atteintes, notamment la fin des renforts de poutres transversales, la préparation pour le remplacement des appuis, et le fraisage de la surface en asphalte du pont.

Les prochaines étapes comprennent le retrait de la membrane d'étanchéité et le meulage et la préparation de la surface en béton exposée pour permettre sa réparation, ainsi que le début du remplacement d'un joint de dilatation existant.

De nombreux composants du projet, y compris ceux pour le remplacement des appuis, les travaux sur la surface et le remplacement du joint de dilatation, se déroulent simultanément pour garantir une progression rapide et efficace.

D'un point de vue opérationnel, tous les intervenants — La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL), le Michigan Department of Transportation (MDOT), U.S. Customs and Border Protection (CBP), et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) — collaborent et communiquent en permanence pour garantir que le trafic reste inchangé sur le pont et aux péages. Des mesures supplémentaires telles que des panneaux et des bordures sont rapidement intégrées pour aider à la gestion du trafic. Toutes les voies de péage sont fonctionnelles pour le trafic en direction des États-Unis approchant notre place de péage.



Ces travaux importants sur la travée du pont font partie de l'engagement de La SPFL envers la traversée et la communauté pour garantir que les travées du pont continuent d'offrir au public voyageur un passage sûr et efficace à travers la frontière pour de nombreuses années à venir.

Pour ceux qui voyagent ou prévoient un voyage à travers le pont, le flux de la caméra de circulation en direct 24 heures sur 24 sur la page web Trafic de La SPFL demeure une ressource précieuse. La SPFL exprime sa gratitude pour la patience et la coopération continues du public et recommande de suivre @BlueWaterBridge sur Twitter pour des mises à jour régulières sur les temps d'attente du trafic.

La SPFL souhaite également rappeler aux utilisateurs que l'accès réduit aux voies pendant le projet empêche la disponibilité d'une voie dédiée pour NEXUS et F.A.S.T. sur le pont pour les automobilistes, les autobus et les camions. De plus, les charges larges sont limitées à une largeur de moins de 3,35 mètres (11 pieds).

Information complémentaire :

Alexandre Gauthier

Spécialiste sénior en communication

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@pontsfederaux.ca

