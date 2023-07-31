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Wi-Fi® 开放 6 GHz 频段促进环境可持续性

奥斯汀、德克萨斯州和华盛顿, July 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着世界各地的政策制定者考虑 6 千兆赫 (GHz) 频段的未来，WIK-Consult 的一份新报告提供了明确的证据，表明允许 Wi-Fi® 接入整个频段可帮助达成抗击气候变化的环境可持续性目标。WIK-Consult 为 Wi-Fi Alliance® 准备的研究 – 6 GHz 频谱政策的可持续性效益 – 表明接入充足的频谱资源，Wi-Fi 在提供宽带连接方面优于蜂窝网络，同时明显降低能耗和环境足迹。

Wi-Fi Alliance 自豪于贡献此份报告，以帮助各国达成雄心壮志的目标，以应对气候变化威胁。根据 WIK-Consult 分析，允许 Wi-Fi 在欧洲接入整个 6 GHz 频段，每年将减少 3.2 兆吨二氧化碳排放。在世界其他地区也可以期待相似的结果。

即将召开的 2023 年世界无线电通信大会为政策制定者提供了独一无二、引人注目的机会，可以利用 6 GHz 频谱政策来实现宽带连接，带来经济价值，并且推动环境可持续性。Wi-Fi Alliance 呼吁政策制定者意识到，Wi-Fi 开放 6 GHz 频段不但可以带来环境效益，还可以实现广泛的新技术和使用案例，这与不断增长的宽带（例如光纤）部署相一致。Wi-Fi 连接用途广泛、价格极其实惠，并与现有网络兼容，可共享安全、管理和身份验证实施。这使 Wi-Fi 成为理想的“力量倍增器”。

阅读完整报告：https://www.wi-fi.org/file/sustainability-benefits-of-6-ghz-spectrum-policy

关于 Wi-Fi Alliance® |  www.wi-fi.org
Wi-Fi Alliance® 是全球联网的企业，为您提供 Wi-Fi® 服务。我们合作论坛的成员来自整个 Wi-Fi 生态系统，秉承共同的“随时随地互联万事万物”的愿景，同时提供最佳的用户体验。从 2000 年起，Wi-Fi Alliance 已完成了超过 75,000 次 Wi-Fi 认证。Wi-Fi CERTIFIED™ 批准印章表明产品的互操作性、向后兼容性和最高的行业标准安全保护已通过验证。如今，在不断扩展的各种应用中，Wi-Fi 承载着超过一半的互联网流量。数十亿人每天都依赖于 Wi-Fi，Wi-Fi Alliance 会继续推动它的普及和发展。

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