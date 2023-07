Mohawk Industries informa de los resultados del segundo trimestre

CALHOUN, Georgia, July 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha comunicado hoy unos beneficios netos en el segundo trimestre de 2023 de 101 millones de dólares estadounidenses y unos beneficios diluidos por acción («BPA») de 1,58 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 176 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 2,76 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos. Las ventas netas del segundo trimestre de 2023 se situaron en 3.000 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 6,4% en términos declarados y del 9,6% en términos heredados de divisa y días constantes en comparación con el año anterior. En el segundo trimestre de 2022, las ventas netas alcanzaron un total de 3.200 millones de dólares estadounidenses, los beneficios netos se situaron en 280 millones de dólares estadounidenses y el BPA en 4,40 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 281 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 4,41 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.



En los seis meses que finalizaron el 1 de julio de 2023, los beneficios netos y el BPA se situaron en 181 millones de dólares estadounidenses y 2,84 dólares estadounidenses, respectivamente. Los beneficios netos ajustados fueron de 288 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 4,51 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos. En el primer semestre de 2023, las ventas netas se situaron en 5.800 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 6,7% en términos declarados y del 9,0% en términos heredados de divisa y días constantes en comparación con el año anterior. En los seis meses que finalizaron el 2 de julio de 2022, las ventas netas alcanzaron un total de 6.200 millones de dólares estadounidenses, los beneficios netos se situaron en 526 millones de dólares estadounidenses y el BPA en 8,17 dólares estadounidenses. Los beneficios netos ajustados fueron de 527 millones de dólares estadounidenses y el BPA ajustado ascendió a 8,18 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.

Al comentar los resultados de Mohawk Industries en el segundo trimestre, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y consejero delegado, afirma: «Nuestros márgenes a nivel de empresa han aumentado secuencialmente gracias a las mejoras estacionales, el aumento de la producción, las iniciativas de productividad y la reducción de los costes de los insumos. Generamos 147 millones de dólares estadounidenses de flujo de caja libre durante el trimestre, reforzando aún más nuestra posición financiera.

Las recesiones propias del sector inmobiliario, los tipos de interés más altos y la inflación están afectando de forma significativa a las ventas de revestimientos de suelos en todo el mundo. Con el fin de gestionar esta situación, estamos invirtiendo de forma selectiva para aumentar las ventas y reducir los gastos mediante el aumento de la productividad, la consolidación de los puntos de distribución y la mejora de la eficacia administrativa. En el trimestre, iniciamos acciones de reestructuración e integración que supondrán un ahorro anual de 35 millones de dólares estadounidenses, con un coste total aproximado de 17 millones. Prevemos que la mitad del ahorro estimado se obtenga en el año en curso, compensando parcialmente la débil actividad de reforma residencial. Además, estamos restringiendo las futuras inversiones de capital a aquellas que aporten mejoras significativas en las ventas, los márgenes y las operaciones. En todas las regiones en las que operamos, estamos adoptando medidas para aumentar las ventas, entre las que se incluyen promociones, incentivos a los minoristas y lanzamientos selectivos de productos. La integración de nuestras recientes adquisiciones progresa al tiempo que combinamos estrategias y mejoramos su fabricación y oferta de productos.

En todas las regiones, seguimos observando resultados más sólidos en el sector comercial que en el residencial. La reforma residencial sigue siendo el mayor lastre del sector debido al descenso de las ventas de viviendas y al aplazamiento de los proyectos de mejora del hogar. En nuestra opinión, los inventarios de los canales han disminuido y podrían estar tocando fondo. La competencia de precios está aumentando con el descenso del volumen del sector, la combinación y los costes de los insumos. En Estados Unidos, el mercado de la vivienda sigue bajo presión debido a la limitada oferta, los elevados tipos de interés y la persistente inflación. Los propietarios de viviendas existentes no se están moviendo en niveles históricos para mantener sus bajos tipos hipotecarios. En el segundo trimestre, las nuevas viviendas en construcción en Estados Unidos aumentaron a una tasa anual de 1,45 millones, el primer aumento trimestral desde principios del año pasado. Prevemos que la tendencia en la construcción de viviendas se mantendrá y repercutirá positivamente en los suministros de suelos en el futuro. En nuestras otras regiones, las ventas de viviendas y las reformas también están disminuyendo debido a la inflación y a los tipos de interés. En Europa, los precios de la energía han seguido bajando, aunque la persistencia de la inflación en otras categorías está limitando las inversiones en reformas de los consumidores. En el trimestre, nos hemos beneficiado de la bajada de los precios de la energía que ha repercutido en nuestra cuenta de resultados. Nuestras inversiones en la producción de biomasa, energía solar y eólica reducen nuestros gastos operativos y nuestra huella de carbono, lo que repercute positivamente en nuestros resultados. El gobierno italiano proporcionó subsidios energéticos a un nivel reducido, y el programa no tendrá continuidad. Sin dejar de gestionar la disminución de la demanda del mercado, nos preparamos para el repunte que históricamente sigue a los descensos cíclicos en nuestra industria. La expansión de la fabricación de nuestras baldosas de porcelana, aislantes, laminados premium, LVT y encimeras de cuarzo debería registrar el mayor crecimiento a medida que los mercados se recuperan.

En el segundo trimestre, el segmento de cerámica mundial registró un descenso de las ventas netas del 0,3% en términos declarados, o del 6,7% en términos heredados de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 7,3% en términos declarados, o del 8,6% en términos ajustados como resultado de una mayor inflación, menores volúmenes y cierres temporales, parcialmente compensados por ganancias de productividad y una combinación favorable de precios y productos. Nuestro negocio de cerámica en Estados Unidos se benefició de una mayor participación en los canales comerciales y de nueva construcción, de diseños mejorados y de un servicio más homogéneo. Estamos introduciendo productos de mayor estilo para mejorar nuestro mix de productos y nos estamos centrando en canales de venta más sólidos. Nos estamos adaptando al nuevo entorno y utilizamos las actividades promocionales para conseguir un volumen de ventas adicional. En nuestro negocio europeo de cerámica, los volúmenes del trimestre mejoraron en términos secuenciales y nuestros resultados se beneficiaron de las ventas de colecciones residenciales de primera calidad, los productos comerciales y las exportaciones. Nos estamos adaptando a la evolución del entorno y utilizamos las actividades promocionales para conseguir un volumen de ventas adicional. A medida que avanza la integración de nuestras adquisiciones en Brasil y México, estamos reorganizando las empresas, definiendo nuevas estrategias de ventas y productos y llevando a cabo reducciones de costes. Las sinergias que estamos logrando compensan parcialmente el debilitamiento de las condiciones del mercado, y la empresa ha iniciado un proceso de aprovechamiento de las ventas de toda su cartera de productos para ampliar su distribución.

En el segundo trimestre, las ventas netas de nuestro segmento de revestimiento de suelos del resto del mundo disminuyeron un 11,4% en términos declarados o un 10,2% en términos heredados de divisa y días constantes. El margen operativo del segmento fue del 11,0% en términos declarados , o del 12,1% en términos ajustados como resultado de los menores volúmenes, los vientos en contra de las transacciones en divisas y los cierres temporales, parcialmente compensados por las ganancias de productividad. El segmento sigue gestionando con éxito un entorno difícil. El gasto de los consumidores no ha mejorado como esperábamos, y la confianza sigue siendo baja dada la inflación, los tipos de interés más altos y la guerra en Ucrania. Aunque nuestras ventas de revestimientos de suelos están bajo presión, nuestras colecciones de vinilo en láminas están obteniendo mejores resultados a medida que los consumidores optan por alternativas de menor precio. Estamos ajustando la producción de laminados y LVT a la demanda actual e introduciendo nuevos productos, acciones de comercialización y promociones específicas para ampliar los volúmenes de ventas. Hemos iniciado la transición de nuestra oferta de LVT residencial de núcleos flexibles a núcleos rígidos y estamos ejecutando la reestructuración anunciada anteriormente para apoyar esta conversión. En el caso de los paneles, se están poniendo en marcha menos proyectos y el uso industrial ha disminuido debido a la ralentización de las condiciones del mercado. Aunque las perspectivas a largo plazo de nuestro negocio de aislamiento siguen siendo sólidas, su demanda está disminuyendo actualmente al retrasarse las inversiones residenciales y comerciales. Los mercados de la vivienda de Australia y Nueva Zelanda se han ralentizado y estamos introduciendo nuevos productos y promociones selectivas para aumentar el volumen de ventas.

En el segundo trimestre, las ventas de nuestro segmento de revestimiento de suelos de Norteamérica descendieron un 8,9% en términos declarados o un 12,1% en términos heredados. El margen operativo del segmento fue del 3,7% en términos declarados, o del 6,0% en términos ajustados como resultado de una combinación desfavorable de precios y productos junto con volúmenes reducidos y cierres temporales, parcialmente compensados por una menor inflación. Los márgenes del segmento en el segundo trimestre aumentaron en términos secuenciales debido a la estacionalidad y a los menores costes que repercuten en el inventario. Para controlar los costes, hemos mejorado la productividad, racionalizado las funciones administrativas e iniciado acciones de reestructuración. Para aumentar las ventas, estamos llevando a cabo una actividad promocional selectiva, mejorando nuestra oferta de productos e introduciendo expositores más atractivos para el consumidor. El sector comercial estadounidense se ha mostrado más sólido, y las empresas siguen invirtiendo en nuevos proyectos de construcción y reforma, aunque estamos experimentando cierta presión sobre el mix de productos, porque los clientes tratan de mantener sus presupuestos. El índice de facturación de arquitectura (ABI) de julio reflejó un entorno estable para los nuevos proyectos. Seguimos observando una mayor adopción de nuestros productos impermeables RevWood tanto en el canal minorista como en el canal de la construcción. Hemos aumentado la oferta de nuestra revolucionaria tecnología Signature, que acentúa la riqueza de nuestras colecciones de laminados Pergo y Karastan. Hemos mejorado nuestras lujosas colecciones de moquetas residenciales Karastan y Godfrey Hirst y estamos ofreciendo incentivos a los minoristas para aumentar los volúmenes. Nuestra cartera ampliada de moquetas de poliéster teñidas en masa está aumentando nuestra posición con promotores multifamiliares y constructores de viviendas unifamiliares, lo que tiene un impacto negativo en nuestro mix de productos. Hemos integrado nuestra reciente adquisición de materiales no tejidos y estamos mejorando sus ventas y operaciones. Nuestras nuevas introducciones de LVT rígidos con visuales actualizados, WetProtect y tecnologías antimicrobianas nos diferenciaron en el mercado, y nuestras ventas de vinilo en láminas aumentaron a medida que los consumidores seleccionaban opciones más asequibles.

Los resultados de Mohawk en el segundo trimestre reflejan el impacto positivo de las numerosas iniciativas que estamos llevando a cabo en nuestra empresa. Estamos gestionando las condiciones actuales del mercado al tiempo que nos preparamos para el repunte de la demanda que sigue a las recesiones cíclicas. Los bancos centrales han subido los tipos de interés para reducir la inflación y están señalando que es posible que se produzcan nuevas subidas de tipos. En Estados Unidos, hemos observado un aumento de la confianza de los constructores y de la construcción de viviendas que incrementará nuestro negocio de nueva construcción residencial. Prevemos que el sector comercial supere al canal residencial a lo largo de este año, incluso con la persistente debilidad de la categoría de oficinas. Aunque el empleo se mantiene sólido, la reforma y la venta de viviendas existentes se están retrasando debido a la escasa disponibilidad de viviendas, los tipos de interés más altos y la inflación. Históricamente, cuando la economía se recupera, estos proyectos de reforma aplazados impulsan un mayor crecimiento del sector. Nuestras nuevas iniciativas de reestructuración supondrán un ahorro de 35 millones de dólares estadounidenses al año, y nuestras recientes adquisiciones supondrán un mayor beneficio para nuestros resultados a medida que optimicemos su rendimiento. En este entorno competitivo, esperamos que se mantenga la presión sobre los precios y el mix de productos, contrarrestada en parte por la reducción de los costes de los materiales y la energía. Nuestro tercer trimestre se debilita estacionalmente debido a las vacaciones de verano, el menor gasto de los consumidores y la menor producción en Europa. Teniendo en cuenta estos factores, prevemos que nuestro BPA ajustado del tercer trimestre se sitúe entre 2,62 y 2,72 dólares estadounidenses, excluidos los gastos de reestructuración, adquisición y otros gastos.

En Mohawk estamos adoptando las medidas necesarias para gestionar los retos actuales y, al mismo tiempo, prepararnos para las oportunidades del futuro. Cuando los bancos centrales cambien su postura hacia un enfoque más equilibrado, nuestra actividad se acelerará a medida que el sector se recupere. En todas nuestras regiones, la oferta de viviendas es escasa, los hogares obsoletos necesitan ser reformados y las empresas invertirán para crecer en condiciones más favorables. Estos factores crearán un mayor crecimiento para los revestimientos de suelos, y nuestras inversiones en ampliaciones de capacidad y las recientes adquisiciones mejorarán aún más nuestros resultados».

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Cost of sales 2,218,519 2,279,991 4,381,300 4,493,526 Gross profit 731,909 873,197 1,375,351 1,675,325 Selling, general and administrative expenses 578,863 505,270 1,096,515 986,597 Operating income 153,046 367,927 278,836 688,728 Interest expense 22,857 12,059 39,994 23,540 Other expense (income), net 2,215 (2,818 ) 1,649 (380 ) Earnings before income taxes 127,974 358,686 237,193 665,568 Income tax expense 26,760 78,176 55,703 139,624 Net earnings including noncontrolling interests 101,214 280,510 181,490 525,944 Net earnings (loss) attributable to noncontrolling interests (3 ) 79 35 184 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.59 4.41 2.85 8.20 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,680 63,540 63,630 64,116 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.58 4.40 2.84 8.17 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Other Financial Information Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 263,597 147,706 520,873 202,661 Less: Capital expenditures 116,653 150,571 245,146 280,041 Free cash flow $ 146,944 (2,865 ) 275,727 (77,380 ) Depreciation and amortization $ 156,633 141,569 326,542 282,984





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 570,933 223,986 Short-term investments — 265,000 Receivables, net 2,087,071 2,105,809 Inventories 2,618,711 2,826,044 Prepaid expenses and other current assets 574,613 519,895 Total current assets 5,851,328 5,940,734 Property, plant and equipment, net 4,957,225 4,582,075 Right of use operating lease assets 400,419 404,726 Goodwill 2,031,034 2,536,314 Intangible assets, net 887,929 856,401 Deferred income taxes and other non-current assets 457,228 369,237 Total assets $ 14,585,163 14,689,487 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 1,498,900 Accounts payable and accrued expenses 2,143,807 2,316,980 Current operating lease liabilities 106,102 108,497 Total current liabilities 3,287,941 3,924,377 Long-term debt, less current portion 2,013,327 1,052,064 Non-current operating lease liabilities 310,612 309,261 Deferred income taxes and other long-term liabilities 761,263 796,847 Total liabilities 6,373,143 6,082,549 Total stockholders' equity 8,212,020 8,606,938 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,585,163 14,689,487





Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,155,362 1,158,569 2,214,696 2,223,326 Flooring NA 1,001,698 1,099,538 1,955,115 2,171,448 Flooring ROW 793,368 895,081 1,586,840 1,774,077 Consolidated net sales $ 2,950,428 3,153,188 $ 5,756,651 6,168,851 Operating income (loss): Global Ceramic $ 84,034 154,269 147,351 254,607 Flooring NA 37,199 100,030 35,186 195,354 Flooring ROW 86,914 124,107 162,159 258,757 Corporate and intersegment eliminations (55,101 ) (10,479 ) (65,860 ) (19,990 ) Consolidated operating income $ 153,046 367,927 278,836 688,728 Assets: Global Ceramic $ 5,546,167 5,537,075 Flooring NA 4,210,170 4,345,912 Flooring ROW 4,295,257 4,334,649 Corporate and intersegment eliminations 533,569 471,851 Consolidated assets $ 14,585,163 14,689,487





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 101,217 280,431 181,455 525,760 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 72,690 3,658 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 4,581 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — 49,012 — Release of indemnification asset — — — 7,324 Income taxes - reversal of uncertain tax position — — — (7,324 ) Income tax effect of adjusting items (15,956 ) (1,181 ) (19,679 ) (2,805 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 176,116 281,194 288,059 526,756 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 2.76 4.41 4.51 8.18 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,900 63,798 63,864 64,374





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) July 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,038,032 Long-term debt, less current portion 2,013,327 Total debt 3,051,359 Less: Cash and cash equivalents 570,933 Net debt $ 2,480,426





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 July 1,

2023 July 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ (533,713 ) 33,552 80,276 101,214 (318,671 ) Interest expense 13,797 14,601 17,137 22,857 68,392 Income tax expense 15,569 2,917 28,943 26,760 74,189 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (256 ) (96 ) (38 ) 3 (387 ) Depreciation and amortization(1) 153,466 159,014 169,909 156,633 639,022 EBITDA (351,137 ) 209,988 296,227 307,467 462,545 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 21,375 33,786 8,114 33,579 96,854 Inventory step-up from purchase accounting 1,401 1,218 3,305 1,276 7,200 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 — — — 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 45,000 9,231 990 48,022 103,243 Adjusted EBITDA $ 412,410 254,223 308,636 390,344 1,365,613 Net debt to adjusted EBITDA 1.8

(1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022, $15,915 for Q4 2022 and $23,019 for Q1 2023 in addition to $7,978 for Q2 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,950,428 3,153,188 5,756,651 6,168,851 Adjustment for constant shipping days 17,305 — 16,356 — Adjustment for constant exchange rates 19,376 — 50,336 — Adjustment for acquisition volume (135,483 ) — (209,037 ) — Adjusted net sales $ 2,851,626 3,153,188 5,614,306 6,168,851





Three Months Ended July 1, 2023 July 2, 2022 Global Ceramic Net sales $ 1,155,362 1,158,569 Adjustment for constant shipping days 4,642 — Adjustment for constant exchange rates 11,884 — Adjustment for acquisition volume (90,604 ) — Adjusted net sales $ 1,081,284 1,158,569 Flooring NA Net sales $ 1,001,698 1,099,538 Adjustment for acquisition volume (34,890 ) — Adjusted net sales $ 966,808 1,099,538





Flooring ROW Net sales $ 793,368 895,081 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 12,663 — Adjustment for constant exchange rates 7,492 — Adjustment for acquisition volume (9,989 ) — Adjusted net sales $ 803,534 895,081





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Gross Profit $ 731,909 873,197 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30,441 713 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Adjusted gross profit $ 763,626 874,053 Adjusted gross profit as a percent of net sales 25.9 % 27.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 578,863 505,270 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (11,219 ) (1,186 ) Legal settlements, reserves and fees (48,022 ) — Adjusted selling, general and administrative expenses $ 519,622 504,084 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.6 % 16.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 153,046 367,927 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,660 1,899 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted operating income $ 244,004 369,969 Adjusted operating income as a percent of net sales 8.3 % 11.7 % Global Ceramic Operating income $ 84,034 154,269 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13,810 — Inventory step-up from purchase accounting 1,276 — Adjusted segment operating income $ 99,120 154,269 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.6 % 13.3 % Flooring NA Operating income $ 37,199 100,030 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,488 (239 ) Legal settlement and reserves 4,875 — Adjusted segment operating income $ 60,562 99,791 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.0 % 9.1 % Flooring ROW Operating income $ 86,914 124,107 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 9,362 2,139 Inventory step-up from purchase accounting — 143 Adjusted segment operating income $ 96,276 126,389 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.1 % 14.1 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (55,101 ) (10,479 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlement, reserves and fees 43,147 — Adjusted segment operating (loss) $ (11,954 ) (10,479 )





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Earnings before income taxes $ 127,974 358,686 Net earnings attributable to noncontrolling interests 3 (79 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 41,557 1,801 Inventory step-up from purchase accounting 1,276 143 Legal settlements, reserves and fees 48,022 — Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 218,832 360,551





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) July 1, 2023 July 2, 2022 Income tax expense $ 26,760 78,176 Income tax effect of adjusting items 15,956 1,181 Adjusted income tax expense $ 42,716 79,357 Tipo impositivo ajustado 19,5 % 22,0 %

La Empresa complementa sus estados financieros consolidados condensados, que se preparan y presentan de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con determinadas medidas financieras no contables. Según las normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras no contables de la Empresa con respecto a la medida PCGA estadounidense más comparable directamente. Cada una de las medidas no sujetas a PCGA mencionadas anteriormente debe valorarse junto a la medida comparable según los PCGA de EE. UU., y podría no ser comparable a las medidas referidas de forma similar por otras empresas. La Empresa considera que estas medidas no sujetas a PCGA, cuando se concilian con la medida PCGA estadounidense correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Medidas de ingresos no sujetas a PCGA que ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y a comparar los ingresos con periodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la Empresa y a comparar sus beneficios con periodos anteriores y futuros.

La Empresa excluye determinados elementos de sus medidas de ingresos no contables, ya que estos elementos pueden variar drásticamente entre periodos y pueden ocultar las tendencias empresariales subyacentes. Las partidas excluidas de las medidas de ingresos no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen las transacciones y la conversión de divisas, más o menos días de envío en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La Empresa excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad no contables, ya que estos elementos pueden no ser indicativos o no estar relacionados con el rendimiento operativo principal de la Empresa. Las partidas excluidas de las medidas de rentabilidad no sujetas a PCGA de la Empresa incluyen: costes de reestructuración, relacionados con la adquisición y la integración y otros costes, acuerdos legales, reservas y honorarios, netos de ingresos de seguros, deterioro del fondo de comercio y de los activos intangibles de vida indefinida, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido el aumento de inventario desde la contabilidad de compra, liberación de activos de indemnización y la reversión de posiciones fiscales inciertas.

