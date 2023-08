Arca Continental apuesta por el salario emocional como una forma de reducir la rotación de personal

Juan Carlos Barrera durante el evento Generando estrategias de bienestar en equipo ARCA apuesta por el bienestar de sus colaboradores

Empresas mexicanas de todas las industrias tienen un reto común, y es que la retención de talentos se ha convertido en un desafío para todos.

Nos queda claro que las nuevas generaciones no solo buscan que les paguen bien, sino que les paguen bonito. Con bienestar y salario emocional.” — Juan Carlos Barrera

LOS ALTOS, JALISCO, MéXICO, August 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Empresas mexicanas de todas las industrias tienen un reto común, y es que la retención de talentos se ha convertido en un desafío para todos. Los colaboradores buscan entornos con menor estrés y mayor bienestar y tienen razón, pues una investigación realizada por Perkins (1994) citada en la Harvard Business Review mostró que el 60% al 90% de las visitas médicas estaban relacionadas con el estrés. (Perkins 1994), y 7 de cada 10 renuncias tienen origen en una mala relación con el jefe inmediato. (Gallup 2016) La alta rotación de personal, especialmente en países latinoamericanos, se presenta como una preocupación latente, alcanzando cifras alarmantes, algunas empresas mexicanas reportan hasta un 300% de tasa de rotación anual en puestos operativos. (Emotional Paycheck, 2022).En este contexto, Arca Continental , una empresa líder en la industria, ha reconocido la importancia de impulsar el bienestar de sus colaboradores como una estrategia para reducir la rotación y fomentar la fidelización del talento. La Región Occidente, bajo la dirección de Juan Carlos Barrera, ha iniciado un valioso proceso de cambio cultural enfocado en mejorar el Salario Emocional El Salario Emocional: Fortaleciendo el Pago Emocional"En este proyecto de salario emocional, de la mano del Emotional Paycheck, esperamos mejorar, aún más, las condiciones laborales de nuestros colaboradores y fortalecer el pago emocional que cada uno de ellos recibe diariamente", comentó el líder del proyecto en la Región Occidente, Juan Carlos Barrera.El Salario Emocional, respaldado por el concepto del Emotional Paycheck, representa un diferenciador clave en la retención de talento y el bienestar laboral. Arca Continental comprende que ofrecer beneficios tangibles no es suficiente si estos no se comunican eficazmente a través de los mandos medios. La falta de comunicación y conocimiento sobre las prestaciones y beneficios puede generar una percepción negativa en los colaboradores y, en última instancia, llevarlos a buscar oportunidades en otras empresas que ofrezcan paquetes similares, pero mejor comunicados.Capacitación para el ÉxitoConsciente de la importancia de los mandos medios en este proceso, la empresa ha puesto especial énfasis en su capacitación. Los mandos medios en la Región Occidente están siendo formados en temas cruciales como bienestar, felicidad, equilibrio entre vida y trabajo, y cómo comunicar eficientemente las prestaciones y beneficios ofrecidos."Encontramos que empresas en la región cuentan con muchas prestaciones, pero están mal comunicadas. Los mandos medios no las conocen y no las comunican eficientemente. Esto reduce la efectividad de la inducción y, en algunas ocasiones, los colaboradores optan por empresas con menos beneficios, pero mejor comunicados", afirmó el Dr. Jaime Leal.En busca de un bienestar laboral integral y duradero, los mandos medios de la Región Occidente de Arca Continental se someterán a un curso intensivo de 14 semanas llamado " El Método del Salario Emocional ". A través de este programa, se promoverá el desarrollo de proyectos de salario emocional destinados a mejorar el bienestar de todos los colaboradores en la empresa.Una Responsabilidad CompartidaEs importante destacar que el bienestar laboral no recae únicamente en el departamento de Capital Humano. Cada jefe inmediato, supervisor, coordinador, gerente y director tiene la responsabilidad de contribuir al incremento del Salario Emocional.El lanzamiento del proyecto fue un evento destacado, contando con la presencia del Dr. Jaime Leal, director del Instituto Canadiense de Pago Emocional, quien impartió una serie de conferencias en Los Altos y Aguascalientes, con la participación de colaboradores de Cuquío, San Juan de los Lagos y otras localidades.En resumen, Arca Continental ha dado un paso significativo hacia la creación de un entorno laboral donde los colaboradores se sienten valorados y comprometidos. El enfoque en el Salario Emocional se ha convertido en una poderosa estrategia para impulsar la retención de talento y potenciar el bienestar laboral en la empresa.A través de la capacitación de los mandos medios y una cultura enfocada en el bienestar emocional, Arca Continental se posiciona como líder en la zona occidental de México, demostrando que el Salario Emocional no solo fortalece el pago económico, sino también el bienestar emocional de sus colaboradores.Fuentes:El Problema de Salud Principal de los Adultos en América, por Paul J. Rosch, M.D., F.A.C.P., en la Revista USA, mayo de 1991.Encuesta de la Academia Americana de Médicos de Familia, 1988, U.S. News & World Report, 11 de diciembre de 1995.Además, una investigación realizada por Perkins (1994) citada en la Harvard Business Review mostró que el 60% al 90% de las visitas médicas estaban relacionadas con el estrés.Nolan, T. (2023, July 31). The no. 1 employee benefit that no one’s talking about. Gallup.com. https://www.gallup.com/workplace/232955/no-employee-benefit-no-one-talking.aspx#:~:text=Remember%20%2D%2D%20half%20of%20all,gift%20that%20keeps%20on%20giving American Psychological Association. (n.d.). Stress in americaTM 2020: A National Mental Health Crisis. American Psychological Association. https://www.apa.org/news/press/releases/stress/2020/report-october