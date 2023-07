Groupe KDA complète l’acquisition de tous les droits de propriété du Prescripteur Numérique ZRx de ZoomMed

BROSSARD, Québec, 28 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe KDA inc. (Bourse de croissance TSX: KDA) (« KDA » ou la « Société ») et ZoomMed Inc. (« ZoomMed ») sont heureuses d’annoncer que KDA a complété aujourd’hui l’acquisition précédemment annoncée de tous les droits de propriété du Prescripteur ZRx que détenait ZoomMed, en contrepartie de 10 000 000 d’actions de catégorie A du capital-actions de KDA (la « Transaction »).

Groupe Technologique KDA inc. (« KDA Techno »), filiale à part entière de la Société, a acquis en mai 2021 les droits de propriété du Prescripteur ZRx pour développer, commercialiser et exploiter le Prescripteur ZRx aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni (le « Territoire initial »), en contrepartie de 20 000 000 d’actions de catégorie A du capital-actions de KDA. La Société prévoit transférer ses droits sur le Prescripteur ZRx acquis aux termes de la Transaction à KDA Techno ce qui permettra à KDA Techno d’étendre de façon significative le Territoire initial pour l’exploitation du Prescripteur ZRx.

Le Prescripteur ZRx est un logiciel informatique et mobile de prescriptions électroniques conçu et développé par ZoomMed Médical inc., une filiale à part entière de ZoomMed, à l’usage des prestataires des soins de santé autorisés à prescrire des médicaments et autres traitements.

La Transaction est effective à compter du 28 juillet 2023 et sujette à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX. KDA et ZoomMed sont des parties sans lien de dépendance et aucun honoraire d’intermédiation n’est payable dans le cadre de la Transaction. Tous les détails de la Transaction et certaines autres questions sont exposés dans la circulaire d'information de ZoomMed datée du 23 juin 2023, dont une copie peut être consultée sous le profil de ZoomMed sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Pour toute information additionnelle sur ZoomMed, veuillez communiquer avec M. Yves Marmet, Président et Chef de la direction à l’adresse courriel : info@zoommed.com.