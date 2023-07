L'Institut Atlas pour les vétérans et les familles souhaite la bienvenue à la nouvelle ministre des Anciens Combattants

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, July 28, 2023/ EINPresswire.com / -- L'Institut Atlas pour les vétérans et les familles se réjouit de la nomination de Ginette Petitpas-Taylor au poste de ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, au sein du nouveau cabinet fédéral.« Nous tenons à féliciter la ministre Petitpas-Taylor pour sa nomination », a déclaré Fardous Hosseiny, président-directeur général de l'Institut Atlas. « La ministre Petitpas-Taylor apporte à ce portefeuille une riche expérience pertinente, qu'il s'agisse de son passage au gouvernement en tant que ministre de la Santé et de son rôle au sein de l'Association parlementaire de l'OTAN, ou de ses expériences pré-politiques en tant que civile au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et dans le secteur de la santé mentale.« Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de tirer parti de la relation de soutien que nous avons établie avec Anciens Combattants Canada (ACC) et le ministère pour faire progresser le travail de soutien aux vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de la GRC et à leurs familles », a ajouté M. Hosseiny.Reconnaissant les contributions du ministre sortant Lawrence MacAulay, M. Hosseiny a remercié le ministre MacAulay et son équipe pour le soutien qu'ils ont apporté à l'Institut Atlas au cours de ses premières années d'existence. « En tant qu'organisation relativement nouvelle, le soutien du ministre MacAulay et de son équipe a contribué à notre capacité à nous mobiliser rapidement, en particulier lors d'une pandémie mondiale, et à faire de l'Atlas une organisation nationale très connectée, menant des recherches novatrices et produisant et conservant des informations et des ressources fiables sur la santé mentale et le bien-être des vétérans, des familles et des prestataires de services de santé mentale. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à l'équipe, beaucoup de succès dans la transition vers un nouveau portefeuille. »Brian McKenna, conseiller stratégique national pour les vétérans, et Laryssa Lamrock, conseillère stratégique nationale pour les familles de vétérans, qui font tous deux partie des groupes consultatifs du ministre, ont remercié le ministre MacAulay, tout en se réjouissant de l'occasion qui leur est donnée, avec le nouveau ministre, de continuer à informer et à façonner le paysage des mesures de soutien destinées à ceux qui ont servi et à leurs proches.« Nous avons constaté que les besoins des vétérans et de leurs familles au Canada font l'objet d'une attention accrue et qu'il est possible de trouver des solutions en collaboration avec des partenaires à tous les niveaux », a déclaré M. McKenna. « Les efforts déployés pour améliorer les services offerts à ceux qui ont servi reposent sur des bases solides, et nous sommes impatients de poursuivre ce travail. Nous souhaitons donc la bienvenue à la ministre Petitpas-Taylor et à l'attention soutenue qu'elle porte à la collectivité. »Mme Lamrock a indiqué que les familles de vétérans ont des besoins et des expériences distincts et qu'elles constituent à ce titre un domaine d'intérêt et de concentration à part entière. C'est pourquoi elle se réjouit de collaborer à la poursuite du travail déjà entrepris pour sensibiliser aux besoins des familles de vétérans et trouver des moyens d'en faire bénéficier l'ensemble de la famille grâce à la collaboration et à une vision commune.M. Hosseiny a ajouté : « Compte tenu de la passion bien connue de la Ministre Petitpas-Taylor pour la collectivité, nous nous réjouissons de son leadership alors que nous travaillons ensemble pour favoriser le bien-être de plus de 600 000 Canadiens et Canadiennes qui ont servi leur pays sans relâche et des familles qui ont servi à leurs côtés. »Pour plus d'informations, veuillez contacter : media-atlas@leroyal.ca-30-À PROPOS DE L’INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLEL’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. L’Institut entend ainsi permettre aux vétérans et familles d’obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l’Institut Atlas a été créé en qualité de centre d’excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l’entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.