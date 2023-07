Vantiva - Résultats du Premier Semestre 2023

Communiqué de Presse

Résultats du premier semestre 2023

LES RESULTATS DU S1 SONT EN LIGNE AVEC LES ANTICIPATIONS

LE CHIFFRE D’AFFAIRES S’ÉLÈVE A 1 038 M€ (CONTRE 1 193M€ AU S1 2022)

L’EBITDA AJUSTÉE S’ETABLIT A 49M€ (CONTRE 73M€ AU S1 2022)

LE FCF1 EST NEGATIF DE 74M€ (CONTRE -21M€ AU S1 2022)

LA GUIDANCE 2023 EST MAINTENUE

Paris (France) – le 27 juillet 2023 - Vantiva (Euronext Paris : VANTI) annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2023. Ces résultats ont été approuvés par le Conseil d’administration ce jour et une procédure de revue limitée des comptes consolidés a été effectuée.

Les résultats de Vantiva pour le premier semestre 2023 sont, comme attendu, inférieurs à ceux de l'année dernière, mais conformes aux attentes du Groupe. Cette baisse est principalement due à une activité plus faible dans les deux divisions en raison de conditions économiques moins favorables, d'une base de comparaison élevée. Les clients de Maison Connectée font face à un haut niveau de stocks en raison d’un ralentissement de la demande, et « Solutions Logistiques » souffre d’une demande de DVD plus faible qu’attendue. Le Groupe continue d'appliquer des mesures strictes de contrôle des coûts et d'efficacité pour compenser l'impact de la baisse des volumes. Par conséquent, les prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 sont maintenues.

Le chiffre d’affaires diminue de 12,9 % et s’élève à 1 038 millions d'euros (-13,3 % à taux de change constants).

diminue de 12,9 % et s’élève à 1 038 millions d'euros (-13,3 % à taux de change constants). L’ EBITDA ajusté s’élève à 49 millions d'euros contre 73 millions d'euros au S1 2022, soit 4,7 % du chiffre d’affaires (contre 6,1 % au S1 2022). Cette baisse s’explique principalement par le repli des volumes.

s’élève à 49 millions d'euros contre 73 millions d'euros au S1 2022, soit 4,7 % du chiffre d’affaires (contre 6,1 % au S1 2022). Cette baisse s’explique principalement par le repli des volumes. L’ EBITA ajusté de 9 millions d'euros (vs 22 millions d'euros au S1 2022).

de 9 millions d'euros (vs 22 millions d'euros au S1 2022). La baisse structurelle de la demande de DVD plus forte qu’attendue, a conduit à une revue des hypothèses de croissance des activités historiques et de diversification de la division Solutions Logistiques. Cette revue a conduit à une perte de valeur de 133 millions de l’écart d’acquisition de SCS.

Après la prise en compte de cette perte de valeur, le résultat net des activités poursuivies est négatif de -227 millions d'euros contre -75 millions d'euros au S1 2022.

est négatif de -227 millions d'euros contre -75 millions d'euros au S1 2022. Le résultat net du Groupe est négatif de 229 millions d'euros contre -14 millions d’euros au S1 2022, après prise en compte d’une perte sur les activités cédées de 2 millions d’euros contre un gain de 62 millions d’euros au S1 2022.

est négatif de 229 millions d'euros contre -14 millions d’euros au S1 2022, après prise en compte d’une perte sur les activités cédées de 2 millions d’euros contre un gain de 62 millions d’euros au S1 2022. Les investissements ont augmenté de 37,9 % et atteignent 44 millions d'euros pour développer de nouveaux produits pour Maison Connectée et accroitre la capacité de production de vinyles.

ont augmenté de 37,9 % et atteignent 44 millions d'euros pour développer de nouveaux produits pour Maison Connectée et accroitre la capacité de production de vinyles. Le Free Cash Flow , avant frais financiers et impôts, est négatif de -74 millions d'euros contre -21 millions d'euros au S1 2022.

, avant frais financiers et impôts, est négatif de -74 millions d'euros contre -21 millions d'euros au S1 2022. A la fin du semestre, Vantiva disposait d'une trésorerie de 39 millions d'euros.

La dette nette totale (hors contrat de location) s'élève à 378 millions d'euros en termes nominaux.

Le Groupe travaille à la mise en place de nouvelles sources de financements, mieux adaptées à la saisonnalité de son activité que la ligne de crédit actuelle.





Luis Martinez-Amago, Directeur général, a déclaré :

« Nos résultats du premier semestre sont en baisse par rapport à l'année dernière, mais cela n'est pas une surprise. Nous nous attendions à un environnement plus difficile et une demande plus faible de la part de certains de nos clients dans le secteur de la Maison Connectée qui ont des niveaux de stocks élevés en raison d'une forte année 2022 et d'une demande plus faible de la part des consommateurs cette année. L'activité DVD souffre toujours d'un déclin structurel, plus important que prévu, sur ce premier semestre. L’amélioration de la productivité et notre stratégie de diversification permettront de redresser progressivement cette activité. Nous prévoyons une certaine reprise au second semestre, ce qui, combiné à l'impact positif des mesures d'efficacité prises, nous permet de confirmer nos prévisions pour l'ensemble de l'année. En outre, je voudrais remercier tous nos employés pour leur contribution à la réalisation de cet objectif. Le Groupe se concentre pleinement sur la mise en œuvre de ses plans de diversification, sur l'amélioration de la productivité et sur la préparation de la prochaine génération de produits qui seront le moteur de l'activité à l'avenir, comme le prouvent les premiers succès de notre offre Wi-Fi 7 et DOCSIS 4.0. »

Points clés S1 2023 et perspectives 2023





En millions d’euros, activités poursuivies S1 2023 S1 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 1 038 1 193 (12,9) % (13,3) % EBITDA ajusté 49 73 (32,4) % (33,3) % En % du chiffre d’affaires 4,7 % 6,1 % (137 bps) (141 bps) EBITA ajusté 9 22 (58,5) % (60,0) % Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts (74) (21) (53)

Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées.

Points clés du premier semestre 2023

La demande de certains de nos grands clients de Maison Connectée a été plus faible que l'année précédente, car l'environnement économique mondial les rend prudents, en particulier en ce qui concerne la gestion de leurs stocks. Cela a été particulièrement vrai en Amérique du Nord et dans la région APAC, qui avaient connu une forte activité l'année dernière. La baisse a été sévère pour la demande de disques optiques, qui a été plus durement touchée que prévu. Au-delà du déclin structurel, la demande a souffert des stocks excédentaires accumulés par nos clients pendant la période du Covid. En revanche, la montée en puissance de la production de vinyle a permis d'atténuer quelque peu cet effet négatif. Le Groupe continue à prendre les mesures nécessaires pour défendre sa rentabilité.

Le chiffre d'affaires de Vantiva s'est élevé à 1 038 millions d'euros, en baisse de 12,9 % (-13,3 % à taux de change constants).

Le chiffre d’affaires de Maison Connectée s’est élevé à 807 millions pour le semestre, soit une baisse de 10 % (-10,3 % à taux de change constants). Le chiffre d'affaires de Solutions Logistiques s'élève à 231 millions d'euros, en baisse de 21,9 % (-22,4 % à taux de change constants).

L'EBITDA ajusté, malgré un contrôle strict des coûts dans les deux divisions, a été négativement impacté par cette baisse de volume et a reculé de 24 millions d'euros pour s'établir à 49 millions d'euros sur le semestre contre 73 millions d'euros au premier semestre 2022.

Maison Connectée a contribué à hauteur de 56 millions d'euros (contre 70 millions d'euros l'année précédente) à l'EBITDA ajusté, tandis que Solutions Logistiques a contribué à hauteur de 7 millions d'euros (contre 15 millions d'euros au premier semestre de l'année précédente).

Le FCF, avant charges financières et impôts pour le semestre a été négatif de -74 millions d'euros, soit une détérioration de 53 millions d'euros par rapport à l'année dernière, ce qui s'explique par un EBITDA plus faible, des investissements plus élevés et une évolution moins favorable du fonds de roulement.

Perspectives 2023

Pour la deuxième partie de l'année, Vantiva s'attend à une certaine reprise de la demande et à un impact positif des actions mises en œuvre pour préserver la rentabilité.

Comme prévu, les revenus de la division Maison Connectée devraient être en baisse pour l'ensemble de l'année par rapport à l’an dernier. Les produits à large bande devraient connaître une certaine croissance, mais les appareils vidéo devraient continuer à décliner.

L'activité DVD devrait rester sous pression, mais nous nous attendons à une certaine normalisation de la demande de DVD au deuxième semestre. Le chiffre d’affaires de Solutions Logistiques devrait rester inférieur à celui de l'année dernière pour l'ensemble de l'année.

Dans ce contexte et grâce à son efficacité opérationnelle, le Groupe maintient ses objectifs pour l'année fiscale 2023 :

EBITDA > 140 millions d’euros

EBITA > 45 millions d’euros

FCF 2 > 50 millions d’euros Analyse par division – Faits marquants du premier semestre 2023 Maison Connectée Répartition du chiffre d’affaires par produits En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 807 897 (10,0) % (10,3) % Dont par produits Haut debit 647 694 (6,8) % (7,5) % Video 160 202 (20,8) % (19,7) % EBITDA ajusté 56 70 (19,0) % (19,8) % En % du chiffre d’affaires 7,0% 7,8% Les revenus de la Maison Connectée ont contribué à hauteur de 78 % des revenus du Groupe (75 % au S1 2022) et ont totalisé 807 millions d'euros au cours du semestre, en baisse de 10 %. À taux de change constants, la baisse aurait été de -10,3 % par rapport au premier semestre 2022. Les ventes de produits haut débit dans notre plus grande région, l'Amérique du Nord, ont baissé car les opérateurs ont géré avec prudence leur niveau de stocks et en Asie-Pacifique, les revenus ont été pénalisés par un changement de génération de produits. Les régions LATAM et EMEA ont connu une croissance à deux chiffres grâce à la fibre qui reste le moteur de la croissance. La demande pour le câble a légèrement baissé et le xDSL est en déclin. Globalement, le chiffre d’affaires du haut débit a baissé de 6,8 % au cours de la période. Les revenus de la vidéo ont diminué de 20,8 %. Toutes les régions sont en baisse et l'Amérique latine a été particulièrement touchée par la faible demande d'appareils de télévision par satellite. L'EBITDA ajusté de la division s'élève à 56 millions d'euros (contre 70 millions d'euros au S1 22), soit 7 % du chiffre d'affaires (contre 7,8 % au S1 2022). Malgré la baisse du chiffre d'affaires, la division a pu limiter la baisse de la marge à 80 points de base grâce à un contrôle strict des coûts et à l'efficacité opérationnelle. La disponibilité des composants électroniques s'est sensiblement améliorée, mais les prix et les délais de livraison ne sont pas encore revenus à la situation antérieure à la période Covid.

Solutions Logistiques Chiffre d’affaires et EBITDA En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 231 296 (21,9) % (22,4) % Répartition par activités Disques optiques 193 235 (27,1) % (27,5) % Activités de croissance 38 30 24,0 % 22,9 % EBITDA 7 15 (55,0) % (55,2) % En % du chiffre d’affaires 3,0% 5,2% Le chiffre d'affaires de Solutions Logistiques s'élève à 231 millions d'euros pour la période, en baisse de 21,9 % par rapport au premier semestre 2022. A taux de change constants, la baisse aurait été de 22,4 %. Le déclin structurel de l'activité disques optiques a été amplifié par un environnement économique moins favorable et des ajustements de stocks, en particulier aux États-Unis. Ceci a conduit les grands studios à réduire les commandes de disques optiques et de services associés. Globalement, le chiffre d’affaires de l’activité disques optiques recule de 27,1 % ce semestre. Les activités de diversification ont mieux résisté avec une croissance de 24 %, mais cela n'a pas suffi à compenser la baisse de 40 % du volume des disques. La production de vinyles a bénéficié d'une plus grande capacité installée et la montée en puissance s'accélère. L'EBITDA ajusté de la division s'est élevé à 7 millions d'euros (contre 15 millions d'euros au S1 2022), soit 3,0 % du chiffre d'affaires (5,2 % au S1 2022). La baisse de la marge provient de la diminution des volumes de disques optiques, des activités de distribution et de fret, tandis que le développement des activités de diversification n'a pas été assez fort pour compenser l'impact de la baisse des disques optiques. Corporate & Autres En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires 0 0 EBITDA ajusté (14) (12) nm nm En % du chiffre d’affaires ns ns Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. Corporate & Autres n'a plus de revenus et les frais de siège expliquent la contribution négative à l'EBITDA ajusté de 14 millions d'euros contre 12 millions d'euros au premier semestre 2022.

Analyse du compte de résultat



Compte de résultat En millions d’euros S1 2023 S1 2023 Taux de change reéls Taux de change constants Chiffre d’affaires des activités poursuivies 1 038 1 193 (12,9) % (13,3) % EBITDA ajusté des activités poursuivies 49 73 (32,4) % (33,3) % % du chiffre d’affaires 4,7 % 6,1 % (137) bps (141) bps D&A & provisions 1 (hors amortissements des incorporels issus des acquisitions) (40) (51) 21,0 % 21,6 % EBITA ajusté des activités poursuivies 9 22 (58,5) % (60,0) % % du chiffre d’affaires 0.9 % 1.9 % (97) bps (100) bps Amortissements des incorporels issus des acquisitions (13) (16) 16,1 % 17,0 % Eléments non-récurrents (146) (17) ns ns EBIT des activités poursuivies (150) (11) ns ns % du chiffre d’affaires (14,5) % (0.9) % na na Produits (charges) financiers (55) (61) (10,0) % (10,5) % Impôt sur les résultats 3 (4) ns ns Contribution des mises en équivalence (25) 0 ns ns Résultat net activités poursuivies (227) (75) ns ns Résultats des activités arrêtées ou en cours de cession (2) 62 ns ns Résultat net de l’exercice (229) (14) ns ns 1 Provisions pour risques, litiges et garanties. Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 1 038 millions d'euros, soit une baisse de 12,9 % (-13,3 % à taux de change constants). La baisse du chiffre d'affaires de l'activité Maison Connectée (-10) % est due à l'Amérique du Nord et à la région Asie-Pacifique, où certains clients importants ont réduit leur activité en raison de stocks trop importants. La division Solutions Logistiques a souffert de la chute libre de la demande de DVD, principalement aux Etats-Unis, en partie à cause de l'ajustement des stocks par les principaux studios. L'EBITDA ajusté du premier semestre s'élève à 49 millions d'euros, en baisse de 32,4 % par rapport à l'année précédente et représente 4,7 % du chiffre d'affaires. La contribution des deux divisions a diminué au cours du premier semestre en raison de la baisse des volumes, et les coûts centraux ont été légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente. L'EBITA ajusté du premier semestre s'élève à 9 millions d'euros, soit une baisse de 13 millions d'euros par rapport à l'année précédente, malgré des amortissements plus faibles. L'amortissement des PPA a légèrement baissé à -13 millions d'euros contre -16 millions d'euros au premier semestre 2022.

Les éléments non récurrents s'élèvent à -146 millions d'euros contre -17 millions d'euros l'année dernière : des coûts de restructuration représentant -8 millions d'euros contre -6 millions d'euros au S1 2022 ; les autres produits et charges qui affichent une charge de -4 millions d’euros en amélioration par rapport au S1 2022 de 5 millions d'euros ; les pertes de valeurs sur actifs se sont élevées à 135 millions d’euros contre 2 millions d’euros au S1 2022, principalement en raison de l’ajustement de valeur de 133 millions d’euros du goodwill de Solutions Logistiques.



L'EBIT des activités poursuivies est une perte de -150 millions d’euros contre -11 millions d’euros. Le résultat financier s'élève à -55 millions d'euros au premier semestre, contre -61 millions d'euros au S1 2022. Cette amélioration provient des frais financiers, en repli de 34 millions d’euros. Cependant une partie de cette amélioration a été masquée par l’ajustement de la juste valeur de la participation dans TCS depuis sa déconsolidation le 8 juin 2023 jusqu’à la fin du semestre. L'impôt sur le revenu est positif de 3 millions d'euros en raison d’un impôt différé au Mexique alors qu'il était négatif de 4 millions d'euros il y a un an. Le résultat des activités associées est négatif de 25 millions d’euros principalement en raison d’une dépréciation de la valeur de notre participation dans TCS sur la période du premier janvier à la date de déconsolidation. La perte nette des activités poursuivies s'élève à -227 millions d’euros contre -75 millions d’euros au S1 2022. Le résultat des activités abandonnées affiche un bénéfice d'une petite perte de 2 millions d’euros. Le résultat net du Groupe est donc une perte de 229 millions d'euros pour le semestre, contre une perte de 14 millions d’euros au S1 2022. Analyse du flux de trésorerie et de la dette En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Taux de change réels Taux de change constants EBITDA ajusté des activités poursuivies 49 73 (32,4) % (33,3) % Investissements (44) (32) 37,9 % 36,5 % Charges non récurrentes (impact cash) (26) (29) (9,4) % (9,2) % Variation du BFR et des autres actifs et dettes (54) (34) (20) Flux de trésorerie disponible avant frais financiers et impôts (74) (21) (51) na Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. 30/06/2023 31/12/2022 Dette nominale brute (incluant les dettes de loyers) 487 449 Trésorerie et équivalent de trésorerie (39) (167) Dette nominale nette (non IFRS) 448 282 Adjustments IFRS (9) (19) Dette financière nette (IFRS) 439 263 Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. Les investissements ont augmenté de 37,9 % pour atteindre 44 millions d’euros ce semestre. Cette hausse s’explique par le développement de nouveaux produits, incluant l’internet des objets, par Maison Connectée et l’augmentation de capacité de production de vinyles par Solutions Logistiques. Le flux de trésorerie disponible 3 est passé de -21 millions d'euros à -74 millions d'euros. Cette baisse significative reflète la baisse de l'EBITDA (-24 millions d'euros), l'augmentation des investissements (-12 millions d'euros), ainsi que la variation du besoin en fonds de roulement (-20 millions d'euros). La position de trésorerie à la fin du mois de juin 2023 était de 39 millions d'euros, reflétant la saisonnalité du besoin en fonds de roulement. Annexes Détails de la dette En millions d’euros Ligne Caractéristiques Nominal Montant IFRS Taux Nominaux Taux IFRS Barclays Cash: Euribor 3M + 2.50% & PIK 250 241 9, 0% 13,3 % Angelo Gordon Cash: Euribor 3M + 4.00% & PIK 125 117 12,5 % 17,6 % Wells Fargo WF Prime+2.0% 29 29 10,7 % 10,7 % Engagements de location 70 70 13,9 % 13,9 % Crédit bail 0 0 1,0 % 1,0 % Autres 13 20 0,0 % 0,0 % Dette totale 487 478 10,5 % 13,7 % Cash & Equivalents 39 39 Dette nette 448 439

Impact IFRS 16 S1 2023 (incl IFRS 16 ) S1 2023

(excl.IFRS16) Impact IFRS16 (en millions d’euros) A taux réels A taux réels A taux réels Chiffre d’affaires 1 038 1 038 +0 EBITDA ADJ 49 34 +15 4,7 % 3,3 % 1,5 % EBITA ADJ 9 6 +3 Cash Flow opérationnel (5) (20) +15 FCF avant frais financiers et impôts (74) (89) +15 FCF après frais financiers et impôts (104) (115) +10 Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. Réconciliation des indicateurs En complément des résultats publiés, et pour permettre une meilleure comparabilité de l’évolution de la performance opérationnelle au S1 2023 par rapport à 2022, Vantiva présente un ensemble d’indicateurs ajustés qui excluent les éléments suivants tels que présentés dans le compte de résultat et états financiers consolidés du Groupe : coûts de restructurations nettes ; charges nettes de dépréciation d’actifs ; autres produits et charges (autres éléments non récurrents).



En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation 1 EBIT des activités poursuivies (150) (11) (139) Charges de restructurations, nettes (8) (6) (2) Gains (pertes) de valeurs sur les actifs opérationnels non-récurrents (135) (2) (133) Autres produits (charges) (4) (9) 5 Amortissements des incorporels issus des acquisitions (13) (16) 3 EBITA ajusté des activités poursuivies 9 22 (13) Amortissements et dépréciations (“D&A”) (40) (51) 11 EBITDA ajusté des activités poursuivies 49 73 (24) 1 Variation à taux de changes réels. Les montants 2022 ont été retraités afin de prendre en compte la comptabilisation de Technicolor Creative Studios en activités cédées. La ligne « EBITDA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier net excluant notamment les autres produits et charges, les dépréciations et les amortissements (y compris l’impact des provisions pour risques, garanties ou litiges). La ligne « EBITA ajusté » correspond au résultat des activités poursuivies avant impôts et résultat financier net, excluant notamment les autres produits et charges et les dépréciations des éléments de PPA. Résiliation du programme d’ADS (TCLRY) La Société a résilié le contrat de dépôt d’American Depositary Shares (ADS).

En conséquence de la résiliation et conformément aux stipulations du contrat de dépôt, les détenteurs d'ADS auront jusqu'au 15 août 2023, date de résiliation effective du contrat de dépôt, pour remettre leurs ADS en échange d'actions de la Société.

Les détenteurs d'ADS sont priés d'organiser la remise de leurs ADS au dépositaire avant le 15 août 2023.

Pour toute question concernant cette résiliation, vous pouvez appeler Citibank au 1-877-248-4327. ### Avertissement Déclarations Prospectives Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Vantiva auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le Document d’enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26 avril 2023 sous le numéro D-23-0337. ### À propos de Vantiva Repoussons les limites Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI). Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients. Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités. Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter. Contacts R elations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

1 Avant frais financiers et impôts. 2 Avant frais financiers et impôts. 3 Avant frais financiers et impôts.

