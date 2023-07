Mosaic Minerals acquiert 6,600 hectares avec un potentiel de minéraux critiques au Nunavik, Québec

MONTRÉAL, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mosaic Minerals Corporation (CSE: MOC) (“Mosaic” ou “La Société ») a acquis par voie de désignation sur carte et auprès de deux prospecteurs le projet Abrat SM composé de 148 cellules d’une superficie d’environ 6,590 hectares situé à environ 50 km à l’est de la municipalité de Kangiqsualujjuaq, au Nunavik, Québec.







Le projet Abrat SM se situe dans un environnement géologique favorable à la présence de lithium.

Près de 25 affleurements rochers visités par le MERN démontrent la présence potentielle d’un corridor pegmatifère NO-SE de près de 20 kilomètres. Cinq échantillons provenant d’affleurements situés dans ce corridor ont fait l’objet d’analyses par le MERN et les résultats ont démontré des valeurs significatives en lithium variant de 162 à 359 ppm, en césium (de 10 à 49 ppm) et en rubidium (de 95 à 443 ppm) sur une distance de plus de sept (7) km. Ce corridor pegmatifère est détenu en majorité par la société Mosaic (148 cellules) ainsi que par la société privée Arlène Explorations (8 cellules).

La présence de lanthane ainsi que de thorium, d’yttrium, de cérium, de molybdène et de zinc est également notée dans ce couloir.

« Le projet Abrat SM s’ajoute à notre portefeuille qui contient plus de 65,000 hectares propices aux minéraux critiques. Mosaic est très bien positionnée dans la plupart des camps actifs pour l’exploration du lithium et nous croyons que le Nord du Québec renferme encore de belles opportunités » de conclure Jonathan Hamel, Président et Chef de la direction de Mosaic Minerals.

Quatre-vingts cellules ont été acquises auprès de deux prospecteurs en contrepartie de 270,000 actions ordinaires de la société et d’une royauté de 1% NSR.

Ce communiqué de presse a été lu et approuvé par Gilles Laverdière, géologue qualifié selon la norme canadienne 43-101.

À propos de Mosaic Minerals Corporation

Mosaic Minerals Corp. est une société canadienne d'exploration minière cotée à la Canadian Securities Exchange (CSE: MOC) se concentrant sur l'exploration de minéraux critiques tels que le Nickel et le Lithium sur le territoire de la province de Québec.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la Direction

jhamel@mosaicminerals.ca

Ce communiqué contient certaines « informations prospectives » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables concernant l'arrangement. Les informations prospectives reflètent les attentes ou convictions internes actuelles de la Société et sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « projets », « potentiel », « prévu », « prévision », « budget » ou le négatif de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées comprennent, entre autres, que les conditions de clôture de l'arrangement seront remplies et que l'arrangement sera réalisé selon les modalités énoncées dans l'accord définitif. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements qui ne sont pas sous le contrôle de la Société, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes ou exactes. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les présentes comprennent, sans s'y limiter : le fait que les autres conditions de l'arrangement ne seront pas remplies; que les perspectives et opportunités commerciales de la Société ne se dérouleront pas comme prévu ; les variations des prix mondiaux de l'or ou de certaines autres matières premières (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité) ; les variations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux de location d'or ; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés ; le niveau des liquidités et des ressources en capital ; accès aux marchés des capitaux, au financement et aux taux d'intérêt; les régimes fiscaux miniers ; capacité d'intégrer avec succès les actifs acquis ; les développements législatifs, politiques ou économiques dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités ; difficultés d'exploitation ou techniques liées aux activités d'extraction ou de développement ; lois et règlements régissant la protection de l'environnement; relations avec les employés; disponibilité et augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; la nature spéculative de l'exploration et du développement; les contestations sur le titre de propriété, en particulier le titre de propriété non bâtie ; et les risques inhérents aux activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation minière. Les risques et les inconnues inhérents à tous les projets comprennent l'inexactitude des réserves et des ressources estimées, les récupérations métallurgiques, les coûts d'investissement et d'exploitation de ces projets, et les prix futurs des minéraux concernés. La Bourse des valeurs canadiennes n'accepte aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3f0831e-cb85-4e7e-b751-b165eb0a4464/fr