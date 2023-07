Chartwells Canada se joint à l’Université Simon Fraser au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +2 pour présenter le succès du modèle d’approvisionnement alimentaire local sur les campus universitaires

TORONTO, 25 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chartwells Canada, le principal fournisseur de services alimentaires dans le milieu de l’éducation du pays, a annoncé aujourd’hui sa participation au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +2 - Moment de bilan (UNFSS+2) à Rome, en Italie, du 24 au 26 juillet 2023. En partenariat avec l’Université Simon Fraser (SFU), où Chartwells fournit les services alimentaires, le contingent canadien présentera son modèle réussi d’approvisionnement alimentaire local.



Ensemble, Chartwells et l’Université Simon Fraser s’entretiendront avec les participants du monde entier, alors qu’ils partageront leur parcours pionnier vers l’atteinte d’un impact significatif sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies (ONU) et l’atteinte de cibles alimentaires locales de premier plan.

« Dans le cadre de cette conversation cruciale, nous visons à stimuler de nouvelles perspectives et à inspirer des mesures globales visant à transformer nos systèmes alimentaires », a déclaré Sid Mehta, directeur principal des services auxiliaires à l’Université Simon Fraser. « Les programmes alimentaires de l’Université Simon Fraser sont axés sur la consommation, la production et la durabilité responsables. Notre engagement à soutenir un écosystème alimentaire robuste nous permet de contribuer à la réalisation des ODD des Nations Unies et de faire une différence tangible dans la vie des gens, en commençant par nos collectivités locales et en nous étendant à l’échelle mondiale. »

Grâce au partenariat entre Chartwells et l’Université Simon Fraser, les équipes ont réalisé des progrès vers la concrétisation d’un certain nombre d’ODD, y compris, plus récemment, jusqu’à 40 % des aliments fournis par des sources locales, avec un objectif ambitieux de 50 %. Les équipes ont élaboré leur programme d’aliments locaux en établissant des relations avec les agriculteurs locaux, en soutenant les fournisseurs locaux « prometteurs » et en ajoutant régulièrement de nouveaux produits locaux à leur offre. Le succès de ces objectifs est également attribuable à la demande accrue de la collectivité.

« Nos recherches ont démontré que 75 % des Canadiens sont plus susceptibles d’acheter des aliments d’origine locale. Nous avons fait de la nourriture locale une priorité dans notre service parce que c’est ce que nos invités recherchent et parce que c’est la bonne chose à faire », a déclaré Kevin Booth, vice-président exécutif, Chartwells Canada. « En tant qu’entreprise qui sert 45 millions de repas à plus de 1,2 million d’étudiants de niveau postsecondaire par année, nous comprenons que nos actions ont une occasion unique d’avoir un impact significatif à grande échelle au Canada. Nous sommes heureux de partager le succès de notre partenariat alimentaire local avec l’Université Simon Fraser lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +2 - Moment de bilan et espérons qu’il inspirera des changements similaires à l’échelle mondiale. »

Chartwells Canada et l’Université Simon Fraser ont fait d’importants progrès dans la transformation du système alimentaire, car les deux organisations se concentrent sur la façon dont elles peuvent appuyer les ODD des Nations Unies tout au long de leurs activités. Notamment, dans le Times Higher Education Impact Rankings de 2023, qui mesure les forces des universités à faire progresser les ODD, l’Université Simon Fraser a été classée au premier rang pour son impact mondial sur les villes et les collectivités durables et au cinquième rang mondial pour sa réponse à l’action climatique.

Ensemble, Chartwells Canada et l’Université Simon Fraser ont démontré un engagement ferme envers la consommation et la production durables grâce à plusieurs initiatives, notamment :

Fixer un objectif ambitieux de 50 % d’approvisionnement en aliments locaux à l’USF;

Utiliser le programme Farm to Fork de l’Université Simon Fraser pour communiquer de l’information aux étudiants sur les nouveaux agriculteurs locaux;

Obtenir la certification LEED Or au SFU Dining Commons (la certification LEED est un symbole mondialement reconnu de la durabilité dans la conception des bâtiments);

Utiliser les occasions « Pleins feux sur… » pour mettre en valeur les fournisseurs locaux et leurs produits, en les intégrant aux menus hebdomadaires et aux activités sur le campus;

Interdiction des plastiques à usage unique sur le campus dans le cadre de l’initiative SFU ARE-Use For Good, ainsi que le lancement d’un programme réutilisable avec « Reuseables », une entreprise soutenue par l’accélérateur d’affaires de l’université, SFU VentureLabs;

Création d’une variété de programmes pour lutter contre l’insécurité alimentaire chez les élèves, y compris la campagne « Se connecter grâce aux aliments », organisée par Chartwells au cours de la dernière année;

Mettre à l’essai des programmes sur le campus visant à réduire le gaspillage alimentaire.



Le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Indigenous Culinary Innovators et Goodly Foods se joindront à Chartwells et à l’Université Simon Fraser au sommet des Nations Unies pour montrer comment ces partenariats locaux sont mis à profit pour atteindre des objectifs communs en matière de durabilité.

Pour assister virtuellement au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, cliquez ICI pour vous inscrire.

Visitez www.sfu.ca/sustainability pour en savoir plus sur le Plan stratégique de durabilité et d’action climatique de l’USF et www.sfu.ca/sdgs pour apprendre comment l’Université Simon Fraser a un impact sur les ODD de l’ONU.

Pour en savoir plus sur le travail de développement durable de Chartwells, soutenu par la Promesse à la planète de la société mère, le Groupe Compass Canada, visitez https://www.compass-group.com/en/sustainability/planet.html

À propos de l’Université Simon Fraser

En tant qu’université engagée au Canada, l’Université Simon Fraser travaille avec les collectivités, les organisations et les partenaires pour créer, partager et acquérir des connaissances qui améliorent la vie et génèrent de véritables changements. Nous offrons une éducation de classe mondiale avec une valeur permanente qui façonne les décideurs du changement, les visionnaires et les résolveurs de problèmes. Nous associons la recherche et l’innovation à l’entrepreneuriat et à l’industrie pour offrir des solutions durables et pertinentes aux problèmes d’aujourd’hui. Comptant des campus dans les trois plus grandes villes de la Colombie-Britannique — Vancouver, Burnaby et Surrey —, l’Université Simon Fraser compte huit facultés qui offrent 364 programmes de premier cycle et 149 programmes de deuxième cycle à plus de 37 000 étudiants. L’université compte maintenant plus de 180 000 diplômés résidant dans plus de 145 pays.

À propos de Chartwells Canada

Chartwells Canada représente le secteur de l’éducation du Compass Group Canada, qui sert environ 45 millions de repas à plus de 1,2 million d’étudiants par année dans les écoles postsecondaires du Canada. Depuis plus de vingt ans au Canada et depuis plus d’un quart de siècle partout dans le monde, Chartwells offre des services alimentaires dans les établissements d’enseignement supérieur, dont la vente au détail, la restauration en résidence et les services traiteur. Avec plus de 50 partenariats postsecondaires, Chartwells emploie environ 7900 associés. L’équipe d’accueil pédagogique est reconnue pour son haut niveau d’innovation, sa technologie spécifique à l’éducation, ses concepts culinaires et de boissons, ses services de nettoyage et le professionnalisme de ses associés.

