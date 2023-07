XS.com anuncia que Nadine Bautista se junta como Country Manager nas Filipinas

Country Manager Philippines xs logo

GLOBAL, July 23, 2023/ EINPresswire.com / -- A XS.com , provedora global de serviços financeiros e FinTech de múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar que Nadine Bautista ingressou na corretora como Country Manager para as operações da empresa nas Filipinas. Bautista traz consigo mais de uma década de experiência na indústria de serviços financeiros e reportará diretamente a Wael Hammad, Diretor Comercial (CCO) da XS .com. Suas principais responsabilidades incluirão o crescimento da receita para o mercado das Filipinas por meio do desenvolvimento e execução de estratégias de negócios alinhadas com os objetivos globais do grupo na região."Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas à XS Group a Nadine Bautista, nossa nova Country Manager para as Filipinas. Com sua vasta experiência nos setores financeiro e FinTech, juntamente com um histórico comprovado de sucesso, estou confiante de que Nadine trará perspectivas frescas e ideias inovadoras para nossas operações nas Filipinas. Estou ansioso para trabalhar de perto com ela para impulsionar nosso negócio, expandir nossa equipe no local e oferecer resultados excepcionais para nossos valiosos clientes na Ásia", disse Wael Hammad, Diretor Comercial (CCO) da XS.com, expressando sua empolgação com a mais nova adição à empresa.Com base em sua ampla experiência no setor financeiro, Nadine Bautista assume uma posição crucial, encarregada de gerenciar uma equipe de gerentes-chave de contas, impulsionando os esforços de lucratividade da empresa, atividades de vendas, estratégias de marketing e engajamento do cliente. Empregando uma abordagem colaborativa com diversos departamentos, Bautista visa forjar encontros comerciais coesos e eficientes para os clientes valorizados da corretora."Estou encantada em fazer parte da XS Group, uma corretora dinâmica e inovadora. Sua abordagem progressista para o setor de serviços financeiros e dedicação firme em fornecer atendimento excepcional ao cliente cria um enorme potencial para crescimento e sucesso. Estou animada para trabalhar ao lado de uma equipe qualificada e em constante expansão para aprimorar as conquistas já excepcionais da empresa nas Filipinas. Estou ansiosa para começar e aumentar nossa participação de mercado nas Filipinas", expressou Nadine Bautista, Country Manager (Filipinas) da XS.com, sobre seu entusiasmo em se juntar à corretora global.Além de sua extensa experiência trabalhando com e gerenciando equipes na indústria de serviços financeiros, Bautista também possui certificados em "Lavagem de Dinheiro Avançada para Instituições Financeiras" e "Ética, Integridade e Justiça nos Serviços Financeiros" do Instituto Europeu de Gestão e Finanças (EIMF), juntamente com sua graduação em Comunicação e Diploma Avançado em Liderança e Gestão.Sobre a XS.com O XS Group (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros. Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se tornou líder de mercado global na indústria de FinTech, serviços financeiros e negociação online, com licenças em várias jurisdições ao redor do mundo, incluindo ASIC, CySEC e FSA.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso à liquidez institucional profunda e tecnologia avançada de negociação, combinada com uma experiência de usuário eficiente, gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos, e você deve garantir que compreende os riscos envolvidos.