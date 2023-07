L'entreprise fournit une solution cloud de bout en bout pour répondre aux besoins fiscaux des clients SAP

/EIN News/ -- KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 21 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions technologiques pour la fiscalité, a annoncé aujourd'hui que son produit Vertex Indirect Tax Determination pour SAP ERP et SAP S/4HANA est désormais une SAP Endorsed App pour la région de l'Amérique du Nord. Vous pouvez en savoir plus à son sujet sur le SAP® Store.



Les Endorsed Apps (applications approuvées) sont une catégorie de solutions de l'écosystème de partenaires de SAP qui aident les clients à devenir les entreprises intelligentes les mieux gérées. Les Endorsed Apps sont sélectionnées par SAP pour la valeur qu'elles apportent à leurs clients et leur capacité éprouvée à fournir les résultats souhaités.

Au fur et à mesure que les entreprises se développent et évoluent à l'échelle mondiale, il en va de même pour leurs besoins fiscaux. Parcourir le paysage fiscal en constante évolution ne doit pas être compliqué. Vertex fournit aux clients SAP un accès à une solution cloud de bout en bout conçue pour automatiser les calculs fiscaux, centraliser la détermination des impôts indirects et permettre des avancées organisationnelles. La solution se connecte harmonieusement au système SAP ERP et aux applications commerciales de la société pour prendre en charge une détermination du résultat fiscal et un barème d'imposition fiables qui aideront à accélérer la croissance de l'entreprise.

« La reconnaissance de notre produit phare, Vertex O Series Cloud, en tant que SAP Endorsed App pour l'Amérique du Nord marque une étape importante pour Vertex car elle reconnaît notre partenariat de plus de 25 ans et la valeur commune que nous apportons aux clients », a déclaré Brian Wilchusky, directeur sénior des partenariats mondiaux SAP chez Vertex. « La certification premium et distinction Endorsed App renforce notre partenariat, en fournissant aux clients SAP en pleine mutation S/4HANA la validation et l'assurance de transformer leurs données fiscales en connaissances et en renseignements, améliorant ainsi leurs résultats globaux. »

Les SAP Endorsed Apps sont certifiées premium avec une sécurité accrue, des tests approfondis et des mesures par rapport aux résultats de référence. L'obtention de cette distinction et de la certification premium donne aux clients une plus grande confiance dans le fait que SAP a évalué Vertex par rapport à ses normes strictes.

« Les innovations de l'écosystème sont essentielles pour la vision de SAP et la livraison de l'entreprise intelligente aux clients SAP », a déclaré Darryl Gray, vice-président mondial, Monétisation et réussite des solutions des partenaires logiciels chez SAP. « Nous félicitons Vertex pour l'obtention du statut SAP Endorsed App pour sa solution O Series Cloud. Les partenaires comme Vertex sont bien placés pour nous aider à fournir une stratégie priorisant le cloud grâce à des innovations intégrées, éprouvées pour l'apport de valeur, tout en résolvant des défis commerciaux clés. »

Vertex Indirect Tax Determination pour SAP ERP et SAP S/4HANA est proposé en achat découverte numérique sur SAP Store, la place de marché numérique pour les solutions de SAP et de ses partenaires. SAP Store fournit aux clients un accès en temps réel à plus de 2 000 solutions innovantes de SAP ainsi que des solutions partenaires qui complètent et étendent leurs applications SAP, permettant une transformation numérique de leur entreprise.

Pour plus d'informations sur la solution Vertex Indirect Tax O Series Cloud pour SAP, cliquez ici.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de l'Entreprise consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

