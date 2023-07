Theratechnologies annonce la démission de l’un de ses administrateurs, M. Gary Littlejohn

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que M. Gary Littlejohn quittait son poste au conseil d’administration de Theratechnologies et à son comité de vérification, avec effet immédiat.



« Je tiens à remercier Gary pour son importante contribution à Theratechnologies en tant qu’administrateur depuis son arrivée au sein de l’entreprise en octobre 2018 », a déclaré Dawn Svoronos, présidente du conseil d’administration de Theratechnologies. « Gary siégeait au comité de vérification depuis mai 2019 et été membre du comité de rémunération de mai 2019 à mars 2023, y compris à titre de président d’août 2019 à mars 2023. Nous avons apprécié son expertise et son engagement à titre d’administrateur et de membre de comités pendant son mandat. »

Conformément à ses pratiques antérieures, le conseil d’administration de la Société évaluera s’il nommera un nouveau membre pour pourvoir ce poste avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Pour en savoir plus sur l’entreprise, vous pouvez consulter son site Web à l’adresse www.theratech.com/fr, le site SEDAR à www.sedar.com ou encore le site américain EDGAR à www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés au sujet de l’évaluation par le conseil d’administration de la Société de la nomination d’un nouveau membre au conseil. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 27 février 2023, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe au formulaire 40-F daté du 28 février 2023 parmi les documents déposés par Theratechnologies afin de connaître les risques liés à la Société. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef des finances

pdubuc@theratech.com

1 438 315-6608