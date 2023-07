[SP ZUBIRI] Transcript - The Mangahas Interviews

PHILIPPINES, July 21 - Press Release

July 20, 2023 Transcript Senate President Migz Zubiri -

The Mangahas Interviews Q: Magandang umaga, Sir. SP ZUBIRI: Magandang umaga, Malou, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng programa niyo. Q: Ano po ang major accomplishments niyo sa Senate? Hits and misses? Successes and failures? SP ZUBIRI: Well, itong isang taon na nakalipas, nakapasa tayo ng 8 priority measures of the president. Of course marami siyang hinihingi pa sa next 5 years. Iyong pagpasa po natin ng national budget, marami po yan. SIM Card Registration Act. Of course, we passed recently the Maharlika Investment Fund, yung Emancipation of Farmers, yung kanilang CLOA (Certificate of Land Ownership Awards) titles of farmer beneficiaries na hanggang ngayon ay nagbabayad pa din ng penalties sa bangko na hindi na nila nababayaran kasi hirap na din ang buhay ng ating mga magsasaka. These are one of the many that we've passed this yearalone. And, meron tayong panukala pa na hinihingi ng pangulo at yan ang tututukan natin. We are going full speed ahead kapag umpisa natin nitong Lunes. Q: Ang senado po ay nasa ulat, ay nasa 2264 bills ang isinumite. May 849 resolutions at 11 concurrent resolutions, pero yung walong naipasang batas ay tila mababa? SP ZUBIRI: Alam mo naman, Malou, time immemoriam, ang senado hindi ito pabilisan. Ito po'y pinagdedebatehan ang lahat ng panukala. Galing din ako ng House or Representatives at doon sa House of Representatives alam ko yung proseso. Matagal ang debate sa Committee Level, pero pagdating sa plenaryo halos mabilis ang... halos wala na debate sa plenaryo at binabanggit lang ang batas at binoboto. Except for the very controversial ones. That's the style in the House. In the Senate, baligtad. Pagdating sa Committee mabilis. Pagdating sa plenaryo, lahat gustong makipagdebate sa sponsor. And hindi po natin pinipigilan yan. Hindi natin pinipigil ang ating mga kasamahan na makipagdebate sa mga sponsors ng mga panukalang ito. We give them leeway when it comes to interpellations, amendments, So, mas matagal po ang proceso. And also, ang kagandahan po niyan Ma'am Malou, ay nakikita natin lahat ng mga bagay na sa tingin namin ay lalong mapapaganda ang panukala. And this is a time-proven system in the Senate of the Philippines. So, yan po ay part ng traditions of the Senate of the Philippines. So mas matagal. We want to make sure na ang ipapasa po natin na panukala will stand the test of constitutionality and will benefit the majority of Filipino people. Q: Isang taon ni BBM, ano ang silip niyo sa mga nagawa niya at sa mga dapat gawin pa? SP ZUBIRI: Ang kagandahan kay Pangulong Marcos ay nakikinig po siya. He always asks me for advice sa agrikultura dahil ako po ay agriculturalist by profession. Migz, kumusta na? Ano ba dapat gawin natin dito? Yan ang kagandahan niyan. Hindi siya diktador sa polisiya niya, na dapat his way or the highway. He listens, he absorbs at masipag po siya. Maaga pa lang nasa opisina na siya sa Malacañang. The whole day nagtatrabaho po siya. So, nakikita naman natin na napakaraming pangyayari na. As a matter of fact, bumaba na inflation natin. From as high as 8 percent to now 6.1 percent. So almost 2 percent ang binaba nung inflation rate. We are looking hopefully, mapababa natin ito ng 4 percent. And nakita po natin na lumago nang konti ang ating ekonomiya. It started at a low during the pandemic, and now as high as 6.5 percent GDP growth rate for the year. IMF verifies this--IMF and World Bank na mataas na umaakyat ang GDP growth rate. Binansagan po tayong darling of Southeast Asia kasama ng Indonesia this year alone. Yung iba po hindi maganda ang forecast. Ang forecast sa atin sa Pilipinas ay maganda. The President is doing a lot of good things, there are hiccups along the way. Marami dito hindi kontrolado ng pangulo, yung giyera sa Ukraine, dahil po dun nagkaproblema tayo sa grains. Yung pagkain sa buong mundo biglang nagmahal. Yung mga global economies we are trading [with] ay nagkaroon ng pagbagsak ng global trade because of the war on Ukraine. But we've already overtaken the hump at tuloy-tuloy na. What is important is nakikita ng ating mga kababayan at lalo na sa ibang bansa na ang Pilipinas ay isang maganda at stable na demokrasya. Dito sa atin, it is a stable democracy, there's always a peaceful transition of power. Q: Ano sa tingin mo ang pwede pang gawin ng ating Pangulo? SP ZUBIRI: Well sa prices, pagkain ang number 1. Siya ang concurrent Secretary of Agriculture. So kailangan tutukan niya ang availability at lowering of food prices. Kelangan palakasin niya ang sector ng agrikultura, tulungan ang ating mga magsasaka,. And if may need to be, kailangan niya mag-import ng murang pagkain kung hindi kakayanin dito sa bansa. So balancing act po yan. Syempre on one hand, presidente po siya, kailangan tignan niya yung presyo ng pagkain. On one hand president po siya, kelangan niya tignan ang presyo ng pagkain at availability ng pagkain sa ating mga kababayan. So kailangan din niya protektahan ang interest ng magsasaka. It is a very difficult job. But I think he is doing good. He got the best and the brightest. Yung pinakamatalino. Yung mga taga-UPLB na mga kasamahan ko dati, mga instructors ko dati, nandun na po. Kasama na po ng ating mahal na pangulo. It takes time. It's not a magic wand, isang kumpas lang ay ayos na. Kailangan pangmatagalan itong mga systema na ilalagay para lalong gumanda ang ating agriculture sector. I think if we control the prices of goods, mas nararamdaman ng masang Pilipino yan. Yung presyo ng bigas, na dati ay P32, binaba ng P25, tapos bumalik ng P40. So tinututukan yan ng administrasyon ngayon kung paano mababalik ulit sa P36 per kilo para makaginhawa na ang ating mga kababayan. Q: Maraming hiling ang pangulo, sana pumasa lahat bago ang pasko. SP ZUBIRI: Yes Malou, yan po ang pangako naming noong LEDAC meeting, kung pwede babasahin ko lang muna ng konti para malaman ng taong bayan kung ano ito: amendments to the Build-Operate-Transfer Law/Public-Private Partnership Bill, the National Disease Prevention Management Authority, the Internet Transactions Act/E-Commerce Law, the Medical Reserve Corps, the Virology Institute of the Philippines, Mandatory ROTC and NSTP, Revitalizing the Salt Industry, Valuation Reform, E-Government/E-Governance bill, and the Ease of Paying Taxes, National Government Rightsizing Program, the Unified System of Separation/Retirement and Pension of MUPs, the LGU Income Classification, the Waste-to-Energy Bill, the New Philippine Passport Act, the Magna Carta for Filipino Seafarers, the National Employment Action Plan, and Amendments to the Anti-Agricultural Smuggling Act, Amendments to the Bank Secrecy Law--alam mo Ma'am Malou, tayo na lang ata ang walang bank secrecy law, ay hindi pa natin nirerepeal ang bank secrecy law. It used to be us and Lebanon. Ngayon pinasa na ng Lebanon kaya tayo na lang. Nakabantay sa atin ang ating Anti-Money Laundering Council. Yung Anti-Financial Account Scamming Act bill, yung maling paggamit ng GCash, Paymaya, and all that for scamming people. Itong mga nabanggit ko, kaya po naming mapasa ito. By December of this year kailangan mailabas--11 of these bills are already pending sa Senado. We are looking after this August and September matatapos natin ito. Q: Yung iba po madali lang pero yung iba maraming vested interest groups na magtatalo. Medyo mahirap gaya ng rightsizing or taxation laws. Paano niyo papadulasin yan? SP ZUBIRI: Alam mo yung rightsizing, madugo talaga yan kasi magkokolapse tayo ng mga departamento, ng mga GOCCs. Yung mga non-performing assets ng gobyerno. Maraming ganun, Ma'am Malou. I don't want to mention names of any departments baka magalit sila sa akin and hindi pa natin nakikita ang final version of the bill. There are departments or bureaus or agencies [na] may redundancy. For example, sa water management lang po, Ma'am Malou, may opisina ang DENR, may LWUA, may iba't ibang grupo na may kanya-kanyang water department. Pwede naman pong pag-isahin yan and collapse other bodies so that you're saving on kanilang gastos buwan buwan. Makakatipid po ang ating gobyerno dito. Yung iba naman, gaya nung sa taxes, Ease of Paying Taxes naman po yan Ma'am Malou. Walang panibagong buwis yan. Yung mapagaan lang ang pagbabayad ng buwis at hindi stressed na stressed ang ating mga kababayan. Isa lang naman doon ang madugo, hindi naman siguro madugo--yung sinasabi nating valuation reform bill, yung sa lupa. Ito po ay panukala na kung saan magkakaroon na po ng standards ang pag-valuate ng lupa ng iba't ibang LGUs. Kasi may LGUs na mataas at LGUs na mababa na dapat naman itaas na dahil medyo siyudad na ang dating niyan. So controversial po yan kasi mayroong implication yan sa real property taxes. Marami pong magagalit dyan. We have to weigh it very carefully. Binanggit niyo yung mga MUPs, madugo din po yan Ma'am Malou. Alam mo almost 21 years hindi kinakaltasan ang mga sundalo at kapulisan sa kanilang mga sweldo pagdating sa kanilang mga pension. Tulad po natin, kayo po Ma'am Malou, SSS, ako po ay GSIS. So may kaltas po ang ating mga sweldo. Ang mga sundalo't pulis ay wala. The reason why that was done was nagbubuwis-buhay sila. Talagang sinasakripisyo nila ang buhay nila para sa ating bayan. Mas konti po ang kanilang kaltas. Pero in fairness naman, dinoble naman natin ang kanilang sweldo. Actually, 100 percent increase ang kanilang sweldo. Ang gusto po ng ating finance managers at economic team, gawing sustainable ang ating program. Sa mga hindi nakakaintindi nito, kung hindi po natin ayusin ang sistemang ginagawa natin ngayon darating ang panahon na mas malaki ang binabayaran natin sa pension ng sundalo at kapulisan, ay sa actual budget na kailangan nila in terms of yung personnel. Yung mga sweldo sa kanilang mga tauhan na active duty at pati pag-modernize ng armed forces. Masmalaki na, mastataas panggastos at pension na binabayaran po nating lahat dahil iyan po ay galing sa General Appropriations Act, meaning, all taxpayers will pay for their pension. In other words, ang gusto po ng finance managers natin, gawin po itong sustainable. Ibig sabihin, gumawa po tayo ng pondo, like a fund, like GSIS and SSS, doon natin ilalagay ang pondo at itong fund na ito, ima-manage ng mga magagaling na tao para lalong gumanda, lalong lumaki ang pondo nila na hindi na manggagaling sa buwis na binabayaran natin. Di ba po... Kaunting share lang, kaunting share lang. But we are trying to make it as painless as possible, because, sila po ay nagbubuwis ng buhay para sa ating bansa. So, ang plano po ay mas maliit ang share nila sa kaltas, pero may share pa rin po sila. We're also looking at the possibility of utilizing their assets kasi marami po silang tinatawag na military reservation that can be jointly undertaken as PPP, Public-Private Partnerships. Iyong income doon, pwedeng ilagay doon sa pension fund nila para mas maliit po ang kaltas sa ating mga sundalo at kapulisan. So there are many options in place. Q: Kundi, financial collapse daw ang mangyayari na P1 trillion ang gastos by 2035. Ngayon, punta tayo doon sa--mga panukala. May iba ba kayong gustong ipasa na batas? Kasi dati, kayo ay malinaw na champion ng Freedom of Information (FOI) Law, kayo rin po ay parang nagkaroon ng medyo favorable na record of legislation pagdating sa mga, same-sex act, o same-sex legislation--SOGIESC law--at iba pa. Ano po ang silip niyo? May sarili ba kayong panukala na gusto niyong ipasa? SP ZUBIRI: 'Yong doon po sa FOI, Ma'am Malou, itutuloy po natin 'yan. Ipinasa na po namin 'yan, I was Majority Floor Leader when we passed it in the Senate. So, ako, 1000%, you have me with FOI. So pagsabi mo ng "FOI," automatic, suportado po namin 'yan. We will definitely pass that. Hinihintay lang po namin ang final committee report ng chairperson at ilulusot na po natin 'yan sa Senado. Meron po akong panukala na tinutulak po Ma'am Malou, na sa tingin ko ay kailangan na kailangan natin. Pangalawang problema, na nakalagay po sa lahat surveys kung ano ang mga problema ng ating mga kababayan: Ang mababang sweldo. Ang mababang sahod na tinatanggap nila. I'm pushing for legislated wage hike, of course, magiging graduated po 'yan. Across the board, pero, we're also looking at, para hindi masyadong apektado 'yong small and medium--micro, small and medium enterprises--we might make a special bracket for the MSMEs. Mayroon po akong panukala na tinutulak po, Ma'am Malou. Ang kabuuan po nitong panukala po natin ay itaas natin ang sweldo ng ating mga manggagawa, masyadong mababa. Kawawang-kawawa po sila. Alam mo, sa ibang surveys, for example, Pulse Asia and SWS, lumalabas 'pag tinatanong po sila, "Kayo ba'y mahirap o mayaman?" Ano bang pakiramdam nila? "Kayo ba'y mahirap o mayaman?", 51% po ay hirap. 51 percent self-rated poverty. In other words, ang feeling po nila, sila'y namumuhay sa poverty threshhold. And these are, masang Pilipino, ordinary workers, and all. Kaya, alam mo, gumaganda ang ating ekonomiya pero 'pag tinanong mo ang taong bayan, 'pag naglalakad ka, tanungin mo 'yong taong bayan, hirap na hirap sila. Hindi nila nararamdaman ang ganda ng ekonomiya. And, okay, we create more jobs, fantastic, we'll create more jobs with this raising of our economic GDP value. Kasi palagi kaming nagde-debate ng economic team, eh, sabi ko, "Yes, pero dadami ang trabaho. Tama, dadami ang trabaho, pero mababa naman ang sahod." Kaya ang feeling nila hirap pa din sila. Mayroon nga silang trabaho, hindi naman sila masaya dahil hindi naman nila mapapakain nang maayos ang kanilang mga pamilya. So, kailangan nating bigyan ng disenteng buhay ang ating mga manggagawa. I want to make that my -- kasi hindi naman ako tatagal sa pulitika, Ma'am Malou, I want to retire after my term -- I just wanted to leave a lasting legacy. And I asked my colleagues, tinanong ko po 'yong aking mga kasamahan sa Senado, gawin natin itong legacy, legasiya ng Senado na gumawa po tayo ng stand. Na we took a stand na taasan natin ang sweldo ng ating mga kababayan. And I think, ako naman, Ma'am Malou, maraming nagki-criticize na mga negosyante sa akin, sabi nila, "Pinakamataas na kayo na sweldo sa buong Southeast Asia," hindi na po totoo 'yan, Ma'am Malou. Nag-adjust na po ang Indonesia, they are now P820, P810 or P820, per day ang daily wage nila. Ang Malaysia, in-adjust din po nila, P880 per day na ang Malaysia. Of course, 'yong Singapore, mataas na kasi hindi po sila nagde-daily wage doon -- monthly wage -- mataas ang monthly wage nila doon. Ang Vietnam will follow suit, lalo sa Vietnam, although communist po 'yong bansa na 'yan, but they've already, there's discussions, I spoke with, kasi kagagaling ko lang ng SEA Games, kausap ko 'yong mga Vietnamese na mga kaibigan po natin, sabi nila, there's a clamor now in Vietnam to increase also their daily wage. Katumbas natin 'yong Vietnam, eh. P570 tayo, pero 'pag kinalculate mo 'yong kaltas, 'yong SSS...and PAGIBIG katumbas na natin ang Vietnam. Ang sabi nga ng Vietnam, they will also make adjustments. So, Ma'am Malou, we need to adjust our daily wage. Kasi ang ating mga kababayan, hirap na hirap na sila, kailangan nila ng disenteng buhay. And we have to do that. Q: Mamahalin kayo ng mga manggagawa, pero parang iyan ba'y across the Philippines? Kasi regional wage boards, ano po ang kalakaran natin? SP ZUBIRI: Alam mo ang problema, Ma'am Malou, without taking any credit for this, 'no: Ang bagal gumalawa ng, with due respect, ang bagal gumalaw ng mga regional wage boards. Mawalang galang na po. Kung hindi pa po ba tayo nag-ingay, last year, or itong taon na ito, kung hindi po tayo nag-ingay, nagsalita, nagsabi na gagawa po kami ng legislated wage hike, baka hindi gumalaw 'yong P40 [increase] ng NCR. Baka hindi nila pinansin. So, with due respect to them, kailangan talaga magkaroon ng tinatawag po namin na national minimum wage na ginagawa sa Estados Unidos, ginagawa sa Europa, sa France. There is a legislation coming from the federal government na halaga. Sa Estados Unidos, I think it's $10.50, per day. Iyan po ang pinakaminimum. Tapos 'yong iba-ibang estado ng Estados Unidos, pwede nilang i-akyat 'yon; kaya ang California $13 or $14. So, ang gusto po natin dito, itaas natin through a legislated wage hike. And, of course, ang kumokontra po ay ang mga negosyante. Ang akin naman po diyan, Ma'am Malou, ang dami po nating napasa na mga panukala na favorable, pabor sa mga negosyanteng ito. Unang-una, binaba po natin 'yong corporate income tax from 30 percent to 25 percent. Ang laki po ng income nila doon, that's a 5-percent additional income for that company. Tapos may mga panukala pa noong panahon ni Sec. Dominguez na taasan ang dividends tax. Hindi po ako pumayag noon bilang Majority Floor Leader dahil sabi ko, papagandahin mo nga 'yong negosyo pero papatayin mo rin sa dividends tax. Wala naman po silang matatanggap na dividends tax dahil ang laki ng buwis, halos doble ang hinihingi nila, from 10 percent to 20 percent. Paranh cap[ital] gains 'yan, eh, dividends tax, so sabi ko, "Huwag." Para mabuhay po ang negosyo sa ating bansa. So ngayon, gumaganda na po ang negosyo, after the pandemic. Ang hinihiling ko po sa ating mga kababayan na mga negosyante, ay i-share naman po natin, pagbigyan naman po natin ang ating mga manggagawa. Kasi kung hindi man, Malou, mawawala po sila sa ating bansa. Kung makakakuha po sila ng passport, pupunta na po sa abroad ang mga kababayan natin. Q: Sen. Migz, kayo po, perfect attendance sa 15-year history niyo as a legislator, pero sabi nila, political maverick daw kayo, ano? Medyo "Spice Boys" kayo noong panahon ni President Erap at bumoto para siya ma- impeach; namumuna kayo noong panahon ni President Gloria, medyo tahimik noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, sabi nila, eh parang "Best Friends Forever" kayo ni Pangulong BBM, ano hong tingin niyo doon? SP ZUBIRI: Ano naman ako, issue-oriented ako, Ma'am Malou. There are certain, for example, charter change, hindi ako pumayag, Ma'am Malou. We didn't agree on the mode, we didn't agree on the need to have it done right away, although many of my kasamahan dito sa administrasyon tinutulak po nila. So, issue-oriented po tayo, Ma'am Malou. If the issue is good for the Filipino people, nandoon po tayo. Kung sa tingin po natin ay dehado ang ating mga kababayan, nandoon tayo pagkontra sa ibang grupo. Remember, during the time of President Duterte, noong pagbanat ni President Duterte sa VFA, Visiting Forces Agreement, and he decided to suspend the Visiting Forces Agreement, isa po ako sa mga pumunta sa Supreme Court, together with Senator Sotto, at the time,my Senate President, para kwestyunin kung pwede ba niyang gawin 'yan nang walang, wala pong approval ng Senado dahil the Senate is the ratifying body. It's the body that ratified the VFA. Nanalo po tayo d'yan, Ma'am Malou. The Supreme Court had spoken and they said that for treaties such as that, it has to get concurrence of the Senate on repealing these treaties. So issues-oriented po tayo, Ma'am Malou. 'Pag sa tingin natin ay para sa kagandahan ng ating bansa, nandoon po tayo. So, I think my track record will speak for that, will speak for itself. Wala naman po akong nakikita masama sa ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon, he's ticking all the boxes doing the right things. There's no controversy, ayaw nga ng controversy. Ayaw niya ng magka-Charter change, unang-unang sinabi niya sa akin, "Ba't tayo manggugulo ngayon, eh ang ganda-ganda ng takbo ng ating administrasyon?" So in fairness to him, he's doing the right thing. Of course, if there will be bad things that will come up, we will call it out, being that the Senate is the last bastion of democracy in our country. Q: Alright. Pero sabi nila, Sen. Migz, 'yong panukalang Maharlika bill na ngayon ay batas na, parang minabilis, na-rush daw sa Senado. At tila meron pang, sabi ni Minority Floor Leader na si Aquilino Pimentel [III], nag-Viber meeting pa daw kayo para palitan 'yong magkakontrang Section 50 and 51 ba 'yon? Ano ang totoo? SP ZUBIRI: Alam mo, misinformed lang si Sen. Pimentel d'yan. First of all, pag-usapan natin 'yong Maharlika Investment Fund, binigyan po natin ng, ito po, hawak-hawak ko, ng dalawang pahina ng safeguards ang Maharlika Investment Fund. Iyong galing sa House, wala po nito, 'yong House version. Mas mabilis nga po 'yong House. Kami po, it took us 6 months to debate on this. Anim na buwan, which is long for a measure. Matagal na po 'yan para sa isang panukala. So hindi po namin minadali ito. Tinanong nga ako ng media, "Kailan niyo sa tingin maipapasa ito?" They asked me December of last year. I said, possibly, before the sine die adjournment of the next year. Which is what we did, before the sine die of this year. So, anong pinagawa po natin? Unang-una, binigyan po natin ng explicit banning of utilization of funds of our pension agencies such as the GSIS and the SSS. Talagang bawal, kahit anong sugarcoating mo d'yan, hindi po nila magagamit 'yan. Pangalawa, napakatindi ng paghahanap ng sistema o proseso para sa paghahanap ng mga members ng council or board members ng Maharlika Investment Fund. Pati na 'yong leader. Ginawa po nating parang JBC, parang Judicial Bar Council, dadaan sa butas ng karayom, tapos may Top 5 names, pipili si Presidente doon sa Top 5 names. So may proseso, hindi basta-basta, "Dahil bespren ko siya, kunin ko siya. Lagay ko siya dyan." 'Pag hindi po siya qualified, sa dami ng nilagay naming qualifications, hindi po mapipili 'yan, that's a violation of the law. And then we also included about 2 pages of penalties for the misuse of funds. Misuse and abuse of funds. Talagang taking cue from the Malaysian experience, ang dami po nating nilagay...from all sorts of bills, special laws, and the Revised Penal Code. So, ang punto ko d'yan, talagang pinaganda natin lalo itong Maharlika Investment Fund. Q: Right, hm, totoo naman po iyon- SP ZUBIRI: Sa sinabi ni Sen. Pimentel, I just want to clarify, Ma'am Malou, pinasa po namin 'yan alas-dos ng umaga. Nag-meeting muli kami ng alas-nueve ng umaga kasama ng House of Representatives for a meeting, for a joint meeting. Not a bicam but a joint meeting. Pagod na pagod po ang ating Secretariat. That's why I said it was an honest mistake. They put a provision, Sec. 50 and 51 na parehong linya, parehong salita. Ang pag-iiba lang, dalawang prescription period, 10 and 20 years. That's an obvious mistake, obvious and honest mistake on the part of the Secretariat. So ano ang ginawa po natin? Sumulat po si Sen. Mark Villar, that is the process, that is the legislative process. He knows this. Nagsulat po si Sen. Mark Villar, nagpadala po siya ng sulat sa Secretariat, sabi niya, "Mali po 'yan. Ito po 'yong transcript of records, hindi po kami pumayag sa 20 years, ang pinayagan po namin sa plenaryo ay 10 years." I was the presiding officer. Very clear, tinanong ni Risa Hontiveros, kasi si Ma'am Risa Hontiveros po ang nag-propose niyan. Ma'am Risa asked, "Can I move the prescription period for 20 years?" Sabi ni Mark Villar, "No. I don't accept. I'll only accept 10 years." So it's very clear on the Transcript of Records. Nagkamali siguro sila sa pagdinig kasi alas dos na ng umaga. Iyan po ang nalagay, ang akala siguro is we have approved the 20-year Prescription Period. It is very clear. There was no malice or any intent to derail or come to a sinister move to do anything with this Maharlika Investment Fund. It was clearly an honest mistake of the staff. Q: Pero magkaiba daw po yung [Sections] 50 and 51. Administrative offense, criminal offense so 10 and 20. Magkaiba talaga yung penalty dapat? SP ZUBIRI: Only 10 years. There was no agreement or approval of the 20 years. Walang wala. That's why if we have left it at that, Malou, kasi I could have said: "Okay, that's it, that's the final version," Kung pinanindigan ko na, yung dalawang provision na yan ay ilagay diyan. That is, tinatawag natin na tampering dahil hindi yan pinagusapan sa plenaryo. That is why you always put everything on record. Nilalagay mo yan on record. Sinasabi mo, "for the record" in the Senate sa plenaryo. Para kapag may kaunting controversy na ganiyan babalikan mo yung record sa Transcripts ng pinaguusapan ninyo sa plenaryo. And even the Supreme Court when they were deliberating, kasi alam ko may magdadala nito sa Supreme Court, makikita po nila ang Records. We will send them the the Transcript of Records that 20 years was never agreed on, it was never approved and therefor leaving that provision, 50 and 51 as is, could have been tampering because that is not the essence of what was discussed on the floor... Yan po ang explanation diyan. Q: Magkita nalang tayo sa Korte, ano po? SP ZUBIRI: Oo nga, walang problema. I strongly believe that it can stand the test of constitutionality but of course anyone is welcome to take the laws that we pass to the Court. Q: Ang sabi nila magiging obligasyon ng "dream team" ng Maharlika Investment Fund kung sakali kung stunning success or stunning failure ang mangyayari. Anong silip ninyo, at paano ninyo sisiguraduhin na tagumpay ang mangyayari? SP ZUBIRI: Kausap ko si Presidente nung pagpirma ng Maharlika Investment Fund. Ang sabi po niya sa akin, we'll make sure na hindi natin ilalagay ito sa high risk investments. Ano po yung mga high risks? Tulad ng stock market, pagbabawalan talaga natin na mailagay itong pondo na ito sa stock market dahil ang ating stock market ay napaka-volatile, diba? Umaangat, tumataas, bumababa. Puwedeng mawalan ng value na 30 percent in one day dahil sa stock market volatility. For example, hindi po natin ilalagay yan, under our rules and policies here in the Maharlika Investment Fund, for example cryptocurrency - bawal yan. Because we laid out the policy e. They can only invest it on low-risk investable projects. Pangalawa, it has to have national impact. For example, infrastructure. Hindi po ito pwede gamitin para sa pagpapagawa ng basketball court. Hindi po ito pwede gamitin para gawin ang multipurpose building ng mga politiko. Ito po ay high impact and NEDA approved projects. For example, binanggit ko po noong isang araw, yung Cavite-Bataan bridge, yung tulay sa Cavite at Bataan na sa tingin ko ay game changer po iyan para sa ating ekonomiya dahil mapapabilis po ang travel of goods from the North Harbor and the ICTSI ports to the Central Luzon ecozones. Biruin mo four hours, five hours magiging 45 minutes na lang. Ang dami pong kagandahan na mailalabas nitong MIF para sa ating bansa. Ofcourse, the creations of new jobs, thousands of new jobs with these projects and programs that we are mentioning. Q: Pero kung low-risk investment, paano magrerecover ng six percent, eight percent na income? SP ZUBIRI: Ma'am Malou siguro naman sina Ramon Ang at Manny Pangilinan, hindi sila nagkakamali sa paggawa ng toll roads and bridges, yung gumagastos sila ng napakalaki. P32 billion to build the Mactan bridge in Cebu. Im sure they see the income na pwede idulot ng mga proyektong ito. Ang sabi ko nga kanina, ang tulay ng Bataan-Cavite bridge that will generate billions of pesos a year, tens in billions of pesos a year for toll fees ay mapupunta po yan sa Maharlika Investment Fund as income. Q: Senator Migz, kayo po ay naging Senate President pero tumakbo kayo bilang independent na candidate and have support from the UniTeam - SP ZUBIRI: Two times, these last two elections. 2016 and 2022. Q: Medyo unusual ang pagiging Senate President ninyo although youngest Majority Floor Leader kayo sa kasaysayan ng Senado, ng Kongreso. Pero paano ho? Saan nakabase ang suporta ninyo at kayo ay nahalal na Senate President? Yun ba ay may basbas ng UniTeam? SP ZUBIRI: Alam mo, ma'am Malou, natignan po nila ang aking background na tatlong beses po ako naging Majority Leader in two different administrations under Senate President Enrile and Senate President Sotto, two terms po tayo doon as Majority Leader. Yung nakita po nila siguro sa akin, hindi po ako nagdidikta. I do it through consultation. Talagang kinokonsulta ko po ang aking mga kasamahan. As Majority Leader talagang I would get consensus, consensus builder po ako sa mga plano sa loob ng Senado. "Gawin mo ito or tatanggalin kita sa Committee!" Hindi po ako ganon. I always approach them with consultation, with consultative meetings, paano ba natin matutulungan itong mga Senador? You can ask Sen. JV, you can ask several senators, Sen. Joel. Noong sila yung Committee Chairman na sa tingin nila wala ng pagasa yung mga panukala nila. For example, yung Department of Migrant Workers, for a while ang daming kumontra doon na Opposition sa amin. Ang sabi ni Sen. Joel, hindi natin mapapasa ito, mahirap. Kinausap ko siya, sinabi ko sa kaniya: "Pare, wag ka mawalan ng pagasa, kakausapin ko yung Minority," at that time si Sen. Drilon. And I had a one-on-one talk with Sen. Drilon. I have a fantastic working relationship with Sen. Drilon. Mahal na mahal ko po siya. Because I listen, we listen to each other. So, naipasa po natin yan, yung isa pa, yung Department of Housing, at one point in time noong panahon ni Pangulong Duterte, rightsizing ang pinaguusapan nila. Kinausap ko yung mga Departments, yung DBM, kausap po natin. Naipasa po natin. So they see that pagdating sa trabaho 100 percent suporta ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Q: Maganda na makulit kayo. *laughter* SP ZUBIRI: Makulit, makulit po ako. Pero in a nice way. Kaya pagdating sa 19th Congress, they saw the potential for leadership and nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat dahil I got the supermajority of 20 senators. I thank them for their votes and their support. Q: Hindi naman mapapagkaila na may basbas iyon ng Pangulo, ano po? Kasi, usually, it happens that [inaudible] the majority, will somehow be important to the choice. SP ZUBIRI: Of course, it is good that you have a working relationship with the President. Maganda po iyan, mahalaga po yan. Pero hindi lahat ng Senado noong pang nakaraang Senado at Kongreso, nakikita naman po natin hindi naman palaging full support ang Senado sa Pangulo. It just so happens that I'm quite close, bata pa po ako, alam ninyo naman ang history namin. My father was with KBL before. Ever since, nakita na po ako ni Presidente noong naka shortpants pa ako, bumibisita sila sa aming bahay noong mga panahon na iyon. I mean, that's why were quite close. And I see naman the potential to make amends kasi alam naman po niya na marami siyang kritiko. He is trying his best to make amends for history so he wants to make sure hindi po siya magkakamali, ayaw po niya mabatikos po siya sa katrabaho niya. I can see that. All honesty, alam mo ma'am Malou ang pagtulong po natin ang pagganda po ng bansa natin at ang success ng administrasyong ito ay para sa ating lahat. We dont want to sink the ship kasi kung lulubugin natin ang barko nating Pilipinas saan pa tayo pupunta? Baka kunin pa tayo ng Tsina. Q: Sen. Migz, to be fair, ang inyo pong public approval rating ay 51 percent ngayon. Actually, medyo mababa ito kesa sa 80 percent ni Sen. Tito Sotto noong siya ay Senate President. Pero mataas sa nakuhang 46 percent ni Sen. Frank Drilon. Does this say anything about the quality of leadership or the need for improvement, things that you have to do? SP ZUBIRI: Yes, definitely. We have to work harder, alam mo, Ma'am Malou, unang una nagpapasalamat po ako sa 51 percent, mataas na po iyan. Hindi naman po ako celebrity, wala po akong TV show. Ako naman ay nagta-trabaho lamang. I think tignan po natin ang approval ratings ng Senado. I think we're an all-time high. The last SWS survey nasa 70+ percent yung approval rating ng Senado. Napakataas. I don't worry about my approval ratings kasi wala naman po ako ambisyon na mahalal nang higher office. Ang akin po ay ang approval ratings ng Senado ang pinapanood ko. Kung nakikita ko naman na mataas ang approval rating ng ating institusyon, ang Senado, natutuwa na po ako. And I think malaki diyan ay hindi lamang sa batas na pinapasa natin dahil po pag may problema ang ating mga kababayan, ang unang-unang nagiimbestiga, ang unang una pong gumagalaw, nagsasalita at nagagalit ay ang mga Senador. For example, sa isyu ng aviation, hindi ba nagkaproblema po, nagka-aberya ang flights, napakaraming mga kababayan natin naperwisyo dahil cancelled ang mga flights, or postponed or naaberyang mga eroplano. Sen. Grace Poe acted right away. Yung pagdating po sa patayan sa Negros Oriental, si Sen. Bato Dela Rosa, umaksyon agad. Natuwa po yung mga taga Negros Oriental dahil medyo tumahimik na rin po doon when it comes to political violence. And many other of our senators are working hard. Sen. Raffy Tulfo, pagdating sa mga issues on corruption nagsasalita po siya, nagagalit talaga siya. So, it is important na ituloy po natin yan. It's part of the traditions of the Senate, yung oversight function ng Senado dito sa mga agencies para may matakbuhan po ang ating mga kababayan pag may mga problemang ganito, na apektado po ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Q: Pero meron din naman na tila naobserbahan na kulang daw sa GMRC ang ilan nating mga senador. Nagsusuklay ng bigote, umiiyak sa public hearing, o nagagalit - pinapagalitan ang mga witnesses at nakikisayaw sa birthday party ni Pangulo. Paano po iyon? May improvement po ba sa Good Manners and Right Conduct at ng decorum ng Senado natin? SP ZUBIRI: Alam mo, iba na ang panahon ngayon. In the advent of social media... Alam mo, we are human beings, diba, tao pa rin kami. Kapag pumunta kami sa party, at niyaya kami kumanta, bakit naman hindi? Lahat naman ng mga Pilipino, may karaoke sa kanilang mga tahanan, nagkakaraoke. Normal lang po kaming tao. These are unguarded moments that kina-capture na po ng social media. Lahat na po may cellphone, lahat may recording camera po. Pero po noong panahon ni Jose Diokno, [inaudible], panahon ni Tanada, wala naman pong social media noon. Walang internet, walang real time, I'm sure even in those times they had their unguarded moments, diba po? Iba na yung panahon ngayon. I think that as long as they do not break the rules and traditions of the Senate, pwede naman natin sila pakiusapan. It's not only, hindi lang po itong Kongresong ito, 19th Congress, naaalala ko po marami pong Kongreso kung saan, for example the infamous karate chop ni Sen. Trillanes yung microphone ni Sen. Alan Peter Cayetano, hindi ba? Yung nagaaway po sila. Of course yung medyo naging emotional din si Sen. Leila de Lima doon sa plenaryo. And there is also the time of Sen. Miriam Defensor Santiago, God bless her soul, inaaway niya si JPE - Juan Ponce Enrile, minumura niya si JPE sa plenaryo - I mean, each Congress has its unique situation. May sitwasyong ding ganoon. Siguro nakakalimutan lang natin, dahil syempre, tinitignan natin yung present. Each Congress may unique situation and this case in our Congress, I am doing my best, we will continue to do our best that's why sabi ko nga kay Sen. Frank Drilon, I take note of the observation of -- and I appreciate the observations of Sen. Drilon adn we will try to do better. Q: Quickly po, yung ICC -- International Criminal Court, nagkaroon na ng desisyon na tila baka sumabit daw si Sen. Bato Dela Rosa sa mga pwedeng ma-indict o masiyuhan ng Warrant of Arrest. Pero sabi po ninyo, pro-protektahan ninyo siya. Paano? SP ZUBIRI: Well, may batas po tayo. We are a sovereign nation kasi, Maam Malou and this also happened during the time of Maam Leila de Lima, and Sen. Trillanes, na may banta na ikukulong sila. Ang Senado stood pat, stood firm and said that kung walang local warrant of arrest, walang warrant of arrest galling sa local courts, we will protect them as a duly-elected senator of the Republic as we protect every individual. It's not only them but also lahat po ng ating mga kababayan pag wala itong warrant of arrest, hindi po kayo pwedeng maaresto dito sa ating bansa. Illegal po iyan, bawal po iyan. That is part of our laws and Revised Penal Code so we are protected with that right. In this case, kung of course, we are pre-empting the decision of the ICC. Wala pa namang lumalabas na warrant of arrest, ano lang, sabi tuloy lang ang kaso, ang pagdinig ng kaso. Kapag naglabas sila ng warrant of arrest, ang usual procedure ng ICC, Maam Malou, they will coordinate with the local courts. In this case, the Philippine courts. Now, that is very important kasi kung hindi maglalabas po ng warrant of arrest ang local courts natin, wala pong jurisdiction ang ICC. Unless lumabas o umalis sa bansa itong mga indibidwal na ito, pumunta sila sa ICC-controlled area and of course, right away the local courts of those countries can issue the warrant of arrest. It's the local police of that country that will arrest them. Ang akin naman dito, kung wala po, why kasi for example, pag nag-issue ng warrant of arrest ang Tsina sa mga bumabatikos sa kanila in China, ibig sabihin isu- surrender na po ako ng ating bansa o mga Pilipino na bumabatikos sa kanila, ipapadala sa China? No, no, we are a sovereign nation. We are run by our own laws, and penal codes and I think that is very, very important. It is in that context na sinasabi ko na as long as there is no warrant of arrest for Sen. Bato dela Rosa, he should be accorded the respect and protection of any Filipino that deserves the protection of government. Pero kapag may warrant of arrest, sabi ko nga, Maam Malou, kapag meron nag local warrant of arrest, kahit sino ka man, kahit pangulo ka ng Senado, kahit Speaker of the House ka, kahit Presidente ka kapag may local warrant of arrest ay dapat iklulong na. Q: Unable ba ang Philippine courts to investigate these cases or unwilling? Sabi ng ating justice secretary, hind, able tayo, the judiciary is working pero parang unwilling to move against the senior grade officials, puro mga rank and file ang may kaso ngayon at iilan lang ang na-prosecute o nagkaroon na ng conviction. What do you tell the families, to 6,252 victims of the war on drugs? Ano ang masasabi ninyo, ito ba ay political alliances..o claim to human rights ng mga pamilya? SP ZUBIRI: Unang una, Maam Malou, hindi naman natin sinasabi na parang brushing it under the carpet, tinatakpan or tinatawag nating wina- white wash itong mga kasong ito. Yung nangyari kay Kian, nakulong po ang mga pulis na iyon, pang-habang-buhay. Ongoing ang iba't ibang mga kaso kung saan very clear there was police participation. I think tuloy- tuloy po ang wheels of justice and while it is long, it should be faster, it's up to the courts to decide. Ayoko namang pumasok sa realm ng co-equal branch. Nasa legislative po tayo, sila po ay nasa hudikatura, they are at the judicial side. We respect whatever decision that they make. We don't want to preempt their decisions. Ang akin, gumagalaw naman po iyan. When it comes to the high-ranking officers, kasi kasong murder po iyan Maam Malou, it has to be beyond reasonable doubt. So it has to be beyond reasonable doubt kasi ang hatol sa kanila ay habang buhay na parusa. So they have to make sure na naka-pin point. Hindi pwededng haka-haka. The courts have to decide how to take action and I'd like to leave it at that. Hindi naman ako abogado, Ma'am Malou. I don't--Ang akin lang diyan, kapag may sala, kapag nadesisyunan ng korte na itong mga taong ito, mga leaders, whoever, kailangan makulong, dapat ikulong. And yes, even if they are drug lords, even if they are drug pushers, I do not agree that they were killed or they should have been killed. Ako po, Ma'am Malou, Red Cross po ako. I have been a Red Crosser for 45 years. Mahalaga po sa amin sa Red Cross and buhay ng bawat Filipino. Gobyerno ka ba o kalaban ng gobyerno. Ang aming oath as a Red Crosser, kailangan namin kayong tulungan. We have to take care of suffering humanity. No matter what political side you are on. When you ask me about that issue, definitely nobody should have been killed like, no human life should be taken by anyone on that manner. Q: Ang malinaw, ito ay nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. Pero tila ngayon nasa decision point si Pangulong BBM, anong gagawin niya? Kasi kag inignore nya, parang tila bahid naman sa commitment to human rights ng ating bansa yung ipagpatuloy lang kasi crimes against humanity at noong unang panahon pa naman ito, dating pangulo kaya lang, alyado sila ni VP Sara at baka maapektuhan ang political alliances. Parang iyan yata ang interplay of issues. Ano ang advice ninyo kay Pangulong BBM? SP ZUBIRI: The judiciary is an independent body, let's keep it independent. Ang advice ko, kung ano pong desisyon ng korte. Tulad nyan kung sabihin ng korte, palayain na si Maam Leila de Lima, let's respect that. Let's welcome that. Kapag sinabi naman ng korte dapat tuloy ang pag-iimbestiga, let's just respect that as well. Ang akin dyan, it's an independent, separate body of our Republic, let us respect the decisions of the courts at this point in time. Q: Quick questions po, kayo po ay masasabing galing sa isang political dynasty, payat at payak. Ang tatay ninyo ay si Swinging Joe Zubiri at kayo po ay palitan ano, pero just the same, yung anti-dynasty bill ay matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Ano ho ang inyong silip doon, dapat bang ipasa? Anong klaseng anti-dynasty law ang dapat ipasa? SP ZUBIRI: Actually, alam mo, Maam Malou, nagsalita na ako on record and I will go on record again on your program. I am in favor of an anti- dynasty bill but limited to one member to the legislative and one member na executive. Huwag naman lahat. Huwag naman nating lahatin kasi they are qualified, capable. Ako nga, you know I am now Senate President, but my father was congressman before me. Siguro nilampasan ko na po yung Tatay ko in terms of, sana hindi niya mapanood ito baka pagalitan niya pa ako, pero nalagpasan ko na po sa achievements and I think in quality of work that we do on the legislative side so hindi naman natin kailangang pigilin din yung mga qualified na din to public office. Malou, my family is an example, Ma'am, ang pamilya ko po, ang demokrasya kasi ay hindi sigurado na dahil kayo po ang namumuno na palagi kayong mananalo. Itong nakaraang halalan, natalo po itong kapatid ko bilang governor. So imagine, my father was 21 years governor, and then tumakbo po yung aking kapatid bilang gobernador, masakit pong sabihin na natalo po sya. He lost by a very small margin. But I accepted. Right away, I shook the hand of my brother's opponent, sabi ko, the will of the people must be respected. Kasi ayaw po natin ng political na gulo dito po sa ating probinsya. Lahat ng tao sa probinsya namin namamatay. Lahat ng pulitiko, namamatay dahil sa old age hindi po sa lead poisoning. I accepted that fact. I say, evidence number 1, a case in point number 1, na hindi lamang dahil kayo ay isang sikat na pamilya, palagi kayong mananalo. Ang ultimate decision nasa taongbayan din po yan. With that said, I just want to say, on the record, kung meron pong panukalang anti- dynasty bill, I will vote in favor basta may isang executive at isang legislative. Dalawa, pinakamarami na ang dalawa sa pamilya. Q: Alright, meron kayong napapansin na parang mahilig mag-rebranding diba ho? Parang logo governance daw ang nangyayari, Pagcor, DOT, ngayon may Bagong Pilipinas. Ang Senate hindi ba mag-rerebranding at ano ang silip ninyo? Hindi ba lustay pera itong mga rebranding? SP ZUBIRI: If it ain't broke why fix it, ang akin diyan, let's continue doing our work. Pero syempre alam mo naman may kanya-kanyang turf yan, Maam Malou, I do not know the concept of why they would want to rebrand but I leave it at that, I respect the decisions of the Executive. Nasa Executive department naman iyan. Pero ang akin diyan, is of course, if it ain't broke, why fix it, kung hindi naman sira bakit babaguhin, ang aking posisyon diyan. Q: After nitong termino ninyo sa Senate. Last term ninyo sa Senate, sabi ninyo wala kayong plan to run for higher office, pero ang Senado kanlungan o nursery daw ng mga presidentiables. Senator Migz, VP or President, wala kayong ganoong sinisilip na future? SP ZUBIRI: Wala, Ma'am. Alam mo napapagod na rin ako dahil ako po ay pumasok sa pulitika batang-bata pa po ako noon, I was 28 years old. Naging Spice Boys po kami ng Kongreso, kami po ang pinakabata noon. That was in 1998. It is now 2023. When I graduate in 2028, I would have been 30 years in political life. It's time to move on, although bata pa ako noon, I will only be 59. But I think, iba na ang mundo na iyon, Ma'am Malou, nandiyan na ang mga Gen Z, mga millennials at iba na po yung style na gusto nilang pamumuno at maybe it's time to give up. It's time to let new or fresh blood come in, Ma'am Malou. I am not seeking any office. Ako po ay magiging best friend ng aking mga teenage kids. Ayoko namang mangyari na sa pagtanda po natin, hindi ko nakita yung buhay ng aking mga anak. They are growing up in the teenage--this is the most important years of their lives. Of course, I will continue to support whatever way I can, tutulong po ako sa ating bansa, pero wala na po tayong plano. It is far from my mind. Walang mestiso po na nanalong Vice President at Presidente. Kapag nakita nila ako, sabihin nila parang heredero, mga ganun. Hindi tayo magre-register sa masa. Ang akin lang po, legasiya. If I can just pass the legislated wage hike, as a policy and as a stand of the Senate, and we can increase, because of that, maitataas po natin ang sweldo ng ating mga kababayan at hindi na po nila kailangan pang mag-abroad. Happy na ako niyan, Ma'am Malou. I am happy with that. It's time to move on. Q: It's time to really quit while you are ahead, parang ganoon daw sabi nila, ano po? SP ZUBIRI: While I still have my health. Mahirap namang mag-quit matanda ka na, hindi ka na makagalaw. I don't want to be an overstaying politician, Ma'am Malou. With all due respect to the older ones, I don't want to be there till I'm 90 years old. While I am still young and I still have, I guess, a decent track record. Let's give in to the others, to the new and fresh blood. Q: Life after the Senate would be like, being a farmer again? SP ZUBIRI: Yes, being a farmer, back to business, Ma'am Malou. Naalala niyo yung nag-resign po ako noong 2011, I went into renewable energy projects, next pumasok po ako sa solar power. I am now building my own little hydro power plant. So walking the talk ika nga--we were pushing for renewable energy. And I am in the ice business, so may konting mga businesses po tayo. Let's concentrate on that and live a quiet life but of course, willing and ready kapag yung leadership at that time, manghihingi ng konting advice, I would be more than willing to support basta para sa bayan po, Ma'am. Q: Maraming salamat, magandang araw, at keep safe palagi, Senate President Juan Miguel Fernandez Zubiri. SP ZUBIRI: Maraming, maraming salamat, Ma'am Malou, and of course sa ating mga kababayang nanunuod po ngayon. May God bless us all, and of course mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.